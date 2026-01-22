En Salta hay un pueblo tranquilo con calles angostas de tierra y algunas construcciones de adobe ideal para conocer en este verano 2026.

En el corazón de los Valles Calchaquíes salteños , Payogasta se presenta como un destino ideal para quienes buscan tranquilidad, paisajes andinos y una experiencia auténtica del norte argentino. Ubicado sobre la Ruta Nacional 40 , a pocos kilómetros de Cachi y a unos 160 kilómetros de la ciudad de Salta, est e pequeño pueblo conserva su fisonomía tradicional, con casas de adobe, calles serenas y un entorno natural marcado por montañas y cultivos .

Turismo en Argentina: el pueblo que se destaca por su cercanía de dos de picos muy emblemáticos

Entre sus principales atractivos se destacan los paisajes rurales y los circuitos que permiten conocer la vida cotidiana del valle. Payogasta es un punto estratégico para realizar caminatas, paseos en bicicleta y recorridos fotográficos por sus campos y alrededores , además de visitas a antiguas fincas y bodegas artesanales de vinos de altura. Muy cerca se encuentran sitios arqueológicos y caminos ancestrales que permiten comprender la historia prehispánica de la región y su relación con el territorio.

Payogasta es reconocido por sus pimientos para pimentón, base de platos tradicionales de la cocina calchaquí, y por su producción artesanal . Ferias locales , celebraciones populares y el contacto cercano con la comunidad hacen de este pueblo un destino ideal para quienes desean descubrir Salta desde una mirada simple, auténtica y profundamente ligada a la identidad del lugar.

Payogasta queda en pleno corazón de los Valles Calchaquíes, al noroeste del país, siendo un pintoresco pueblo colonial ubicado sobre la Ruta Nacional 40, muy cerca de Cachi y a unas 2 horas y media de la ciudad de Salta, famosa por sus calles de tierra, casas de adobe y vistas andinas.

En Payogasta se puede disfrutar de un entorno rural auténtico recorriendo sus calles de adobe y visitando la pintoresca Iglesia Inmaculada Concepción, para luego explorar el fascinante sitio arqueológico Potrero de Payogasta , considerado una "pequeña Cuzco" por su arquitectura incaica y su ubicación sobre el antiguo Camino del Inca .

Los amantes del aire libre pueden realizar senderismo hacia el Mirador Ojo del Cóndor para obtener vistas panorámicas del valle, visitar el Centro de Interpretación local para conocer la historia diaguita, o participar en experiencias de astroturismo como "Cielos Calchaquíes", que aprovechan la pureza nocturna de la zona.

Además, es imperdible presenciar el secado de pimientos bajo el sol que tiñe los campos de rojo y disfrutar del calendario de eventos 2026, que incluye la emblemática Fiesta Provincial del Pimiento.

Cómo llegar a Payogasta

Para llegar a Payogasta en auto desde Salta Capital se debe tomar la Ruta Nacional 68 hacia el sur hasta El Carril, donde te desviarás hacia el oeste por la Ruta Provincial 33 para iniciar un ascenso espectacular a través de la Quebrada de Escoipe y la Cuesta del Obispo. Tras alcanzar los 3.457 m s. n. m. en la Piedra del Molino, continuarás por la Recta del Tin Tin atravesando el Parque Nacional Los Cardones hasta conectar con la Ruta Nacional 40, donde girarás a la derecha para arribar a Payogasta en un tiempo estimado de 3 horas para cubrir los 140 km de recorrido.

Para llegar a Payogasta en colectivo desde Salta Capital, hay que ir a la Terminal de Ómnibus de Salta, y buscar la empresa de transporte Ale Hermanos. Esta es la compañía que opera la ruta hacia Cachi y Payogasta, siendo la única opción de transporte público directo para este trayecto escénico que atraviesa la Quebrada de Escoipe, la Cuesta del Obispo y el Parque Nacional Los Cardones.

El viaje tiene una duración aproximada de 4 horas y el costo del pasaje es de alrededor de $12.400 pesos argentinos, aunque los precios pueden variar. Se recomienda comprar los pasajes con antelación en la boletería Nº 17 de la terminal o consultar los horarios actualizados directamente con la empresa, ya que las frecuencias pueden ajustarse.

Para llegar a Payogasta desde Buenos Aires en avión, el primer paso es tomar un vuelo al Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes (SLA) en la ciudad de Salta. Desde allí, deberás continuar tu viaje por tierra hasta Payogasta.