Turismo en Córdoba: el pueblo con una impronta única con su naturaleza, actividades al aire libre y espacios culturales

En Córdoba hay un pueblito con una impronta única por su naturaleza, actividades al aire libre y espacios culturales.

Ubicada en el norte del Valle de Punilla, La Cumbre es una de las localidades más tradicionales y elegantes de la provincia de Córdoba, reconocida por su impronta histórica, su entorno serrano y su clima templado. A unos 95 kilómetros de la ciudad de Córdoba, este destino combina arquitectura de estilo europeo , paisajes de sierras y una atmósfera tranquila que la convierte en una opción ideal para descansar y disfrutar del aire libre.

Entre sus principales atractivos se destacan el Cerro Cuchi Corral, uno de los centros de vuelo libre más importantes del país y de Sudamérica, ideal para la práctica de parapente y ala delta, así como también para caminatas y paseos con vistas panorámicas del valle . La Cumbre ofrece además circuitos de senderismo, recorridos en bicicleta, cabalgatas y visitas a espacios emblemáticos como el Dique San Jerónimo, el Cristo Redentor y antiguas estancias y residencias históricas que reflejan su pasado ligado al turismo de elite.

La propuesta turística se completa con una activa vida cultural y gastronómica. El centro del pueblo, con su clásica Avenida Bartolomé Jaime, concentra cafeterías, restaurantes, ferias y tiendas de productos regionales , mientras que el calendario anual incluye eventos deportivos, culturales y festivales que atraen a visitantes durante todo el año. La Cumbre se presenta así como un destino versátil, donde la naturaleza, la historia y las actividades al aire libre conviven en equilibrio.

La Cumbre queda en el departamento de Punilla , al noroeste de la capital cordobesa, sobre la Ruta Nacional 38 , al pie de las Sierras Chicas, conocida por sus paisajes serranos, su historia y atractivos turísticos como el Cristo Redentor y la estancia El Rosario.

Para este verano de 2026 , La Cumbre ofrece una variada agenda que combina cultura, naturaleza y aventura: puedes disfrutar de eventos exclusivos como el show de Litto Nebbia el 15 de febrero o la Gira Valiente en la Sala Caraffa, realizar el ascenso al Cristo Redentor para obtener vistas panorámicas, visitar la Reserva de Monos Carayá o practicar parapente en el emblemático mirador de Cuchi Corral .

Además, es ideal para recorrer el Camino de los Artesanos, explorar el Dique San Jerónimo, visitar las Cavernas El Sauce o disfrutar de la sofisticada gastronomía local y sus cultivos de lavanda.

Cómo llegar a La Cumbre

Para llegar a La Cumbre desde Córdoba Capital en auto, la ruta más escénica y popular es tomar el Camino del Cuadrado (Ruta E-57), que ofrece vistas impresionantes; saliendo de la ciudad por la Circunvalación, tomas la salida a Río Zeballos, un camino asfaltado con curvas, ideal para ir despacio y disfrutar del paisaje, conectando directo a la zona de La Cumbre.

Para llegar a La Cumbre desde Córdoba Capital en colectivo, se debe ir a la Terminal de Ómnibus de Córdoba, tomar un micro de larga distancia (como los de la empresa Sierras de Córdoba, Urquiza o Ersa, aunque debes confirmar la empresa) hacia La Cumbre, el trayecto dura alrededor de 2 horas y 20 minutos, siendo una opción más económica que el auto.

Para llegar a La Cumbre, Córdoba, desde Buenos Aires en avión, hay que volar desde Buenos Aires al Aeropuerto de Córdoba, y luego tomar un bus, auto de alquiler o taxi por aproximadamente 1.30 horas hasta La Cumbre, ya que La Cumbre no tiene aeropuerto propio. El vuelo dura alrededor de 1.30 horas, y la conexión terrestre te lleva a través de la ruta hacia las sierras, siendo la opción más eficiente.