Turismo en Córdoba: el pueblo con una impronta única con su naturaleza, actividades al aire libre y espacios culturales

Entre sus principales atractivos se destacan el Cerro Cuchi Corral, uno de los centros de vuelo libre más importantes del país y de Sudamérica, ideal para la práctica de parapente y ala delta.

En Córdoba hay un pueblito con una impronta única por su naturaleza

En Córdoba hay un pueblito con una impronta única por su naturaleza, actividades al aire libre y espacios culturales.

  • La Cumbre queda en el departamento de Punilla, al noroeste de la capital cordobesa, sobre la Ruta Nacional 38, al pie de las Sierras Chicas.
  • Es conocida por sus paisajes serranos, su historia y atractivos turísticos como el Cristo Redentor y la estancia El Rosario.
  • Entre sus principales atractivos se destacan el Cerro Cuchi Corral, uno de los centros de vuelo libre más importantes del país y de Sudamérica, ideal para la práctica de parapente y ala delta.
  • Para llegar a La Cumbre desde Córdoba Capital en auto, la ruta más escénica y popular es tomar el Camino del Cuadrado (Ruta E-57), que ofrece vistas impresionantes.

Ubicada en el norte del Valle de Punilla, La Cumbre es una de las localidades más tradicionales y elegantes de la provincia de Córdoba, reconocida por su impronta histórica, su entorno serrano y su clima templado. A unos 95 kilómetros de la ciudad de Córdoba, este destino combina arquitectura de estilo europeo, paisajes de sierras y una atmósfera tranquila que la convierte en una opción ideal para descansar y disfrutar del aire libre.

Entre sus principales atractivos se destacan el Cerro Cuchi Corral, uno de los centros de vuelo libre más importantes del país y de Sudamérica, ideal para la práctica de parapente y ala delta, así como también para caminatas y paseos con vistas panorámicas del valle. La Cumbre ofrece además circuitos de senderismo, recorridos en bicicleta, cabalgatas y visitas a espacios emblemáticos como el Dique San Jerónimo, el Cristo Redentor y antiguas estancias y residencias históricas que reflejan su pasado ligado al turismo de elite.

La propuesta turística se completa con una activa vida cultural y gastronómica. El centro del pueblo, con su clásica Avenida Bartolomé Jaime, concentra cafeterías, restaurantes, ferias y tiendas de productos regionales, mientras que el calendario anual incluye eventos deportivos, culturales y festivales que atraen a visitantes durante todo el año. La Cumbre se presenta así como un destino versátil, donde la naturaleza, la historia y las actividades al aire libre conviven en equilibrio.

La Cumbre Córdoba

Dónde queda La Cumbre

La Cumbre queda en el departamento de Punilla, al noroeste de la capital cordobesa, sobre la Ruta Nacional 38, al pie de las Sierras Chicas, conocida por sus paisajes serranos, su historia y atractivos turísticos como el Cristo Redentor y la estancia El Rosario.

Qué puedo hacer en La Cumbre

Para este verano de 2026, La Cumbre ofrece una variada agenda que combina cultura, naturaleza y aventura: puedes disfrutar de eventos exclusivos como el show de Litto Nebbia el 15 de febrero o la Gira Valiente en la Sala Caraffa, realizar el ascenso al Cristo Redentor para obtener vistas panorámicas, visitar la Reserva de Monos Carayá o practicar parapente en el emblemático mirador de Cuchi Corral.

Además, es ideal para recorrer el Camino de los Artesanos, explorar el Dique San Jerónimo, visitar las Cavernas El Sauce o disfrutar de la sofisticada gastronomía local y sus cultivos de lavanda.

Cómo llegar a La Cumbre

Para llegar a La Cumbre desde Córdoba Capital en auto, la ruta más escénica y popular es tomar el Camino del Cuadrado (Ruta E-57), que ofrece vistas impresionantes; saliendo de la ciudad por la Circunvalación, tomas la salida a Río Zeballos, un camino asfaltado con curvas, ideal para ir despacio y disfrutar del paisaje, conectando directo a la zona de La Cumbre.

Para llegar a La Cumbre desde Córdoba Capital en colectivo, se debe ir a la Terminal de Ómnibus de Córdoba, tomar un micro de larga distancia (como los de la empresa Sierras de Córdoba, Urquiza o Ersa, aunque debes confirmar la empresa) hacia La Cumbre, el trayecto dura alrededor de 2 horas y 20 minutos, siendo una opción más económica que el auto.

Para llegar a La Cumbre, Córdoba, desde Buenos Aires en avión, hay que volar desde Buenos Aires al Aeropuerto de Córdoba, y luego tomar un bus, auto de alquiler o taxi por aproximadamente 1.30 horas hasta La Cumbre, ya que La Cumbre no tiene aeropuerto propio. El vuelo dura alrededor de 1.30 horas, y la conexión terrestre te lleva a través de la ruta hacia las sierras, siendo la opción más eficiente.

