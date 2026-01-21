Rincón escondido: así podés disfrutar de la playa sin salir de Buenos Aires Lejos del ruido habitual, ofrecen una alternativa distinta para pasar el día y vivir una experiencia diferente sin salir de la provincia. Por + Seguir en







Este sitio es ideal para quienes buscan un Turismo con viajes cortos INFOBERISSO

En la zona también hay atractivos culturales como el muelle de pescadores, la parroquia Stella Maris y el Palacio Piria. El verano en Buenos Aires suele asociarse al calor, el cemento y las escapadas a la costa atlántica, pero no todos saben que existe un rincón poco conocido donde es posible sentir el clima de playa sin salir de la ciudad. Entre el ritmo urbano y el movimiento constante, hay espacios que sorprenden por su paisaje, su tranquilidad y una propuesta distinta para quienes buscan un Turismo distinto.

Este tipo de lugares se volvió cada vez más buscado en los últimos años, especialmente por quienes no tienen tiempo o presupuesto para organizar vacaciones largas. La idea de poder armar un plan de descanso, tomar sol y disfrutar del agua dentro del propio territorio porteño o muy cerca de él resulta tan tentadora como práctica, y despierta curiosidad entre vecinos y turistas.

Cómo es la playa escondida de Buenos Aires ideal para disfrutar en verano punta lara La escapada a 50 minutos de Buenos Aires para pasar el día en una playa hermosa. Punta Lara se presenta como una alternativa ideal para quienes quieren disfrutar del verano sin viajar demasiado lejos. Este balneario está ubicado en el partido de Ensenada, en la provincia de Buenos Aires, sobre la costa del Río de la Plata, y se encuentra a unos 60 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Su principal atractivo es una extensa franja costera que se prolonga por varios kilómetros y ofrece playas de acceso público, con sectores verdes, bancos y servicios básicos para pasar el día al aire libre.

Además de relajarse al sol y disfrutar del paisaje ribereño, el lugar propone múltiples actividades en contacto con la naturaleza. Uno de los puntos más visitados es la Reserva Natural Punta Lara, un área protegida con gran diversidad de flora y fauna, ideal para caminatas y observación de aves.

La zona también es elegida por quienes practican deportes acuáticos como kayak, windsurf o vela, mientras que la pesca deportiva sigue siendo un clásico a lo largo de la costa. A esto se suma un circuito de interés cultural y recreativo, con sitios como la parroquia Stella Maris, el muelle de pescadores y el histórico Palacio Piria, que completan la experiencia para quienes buscan un plan distinto cerca de la ciudad.