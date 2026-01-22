22 de enero de 2026 Inicio
La escapada de verano cerca de Buenos Aires a un lugar que parece "el fin del mundo"

Es un oasis ubicado al extremo sudeste de la provincia donde podés descansar en un entorno natural encantador con el sonido del mar de fondo.

Playas tranquilas en el sur de la provincia de Buenos Aires. 

Playas tranquilas en el sur de la provincia de Buenos Aires. 

  • Se ubica en la Isla del Jabalí, en el extremo sur de la provincia de Buenos Aires.
  • Es un destino reconocido por la calidad de su pesca deportiva.
  • Ofrece playas extensas y tranquilas, ideales para el relax y la observación de aves.
  • El acceso principal es por la Ruta Nacional 3, con un tramo final de ripio.

En el punto más austral de la provincia de Buenos Aires, se encuentra un destino natural privilegiado, donde reina el silencio y el mar se fusiona con el cielo en el horizonte, como si allí se terminara el mundo. Sus playas son extensas y sin acumulación de gente, siendo el escenario perfecto para disfrutar de unas largas caminatas en la orilla del agua, observar un atardecer tranquilo y pasar un momento de relax con el sonido del mar de fondo. Es un oasis al sur del territorio bonaerense.

Ubicada en la Isla del Jabalí, en el partido de Patagones, Bahía San Blas es un destino para visitar todo el año. Sus costas son muy elegidas por los amantes de la pesca deportiva y el ritmo pausado de sus habitantes un refugio de paz absoluta para quienes buscan desconectar del bullicio constante de las grandes ciudades.

Lo que hace única a esta localidad es su privilegiada geografía. Al ser una isla separada del continente por un estrecho puente, San Blas goza de aguas tranquilas y una gran biodiversidad marina.

Dónde queda Bahía San Blas

bahía san blas (2)

Bahía San Blas, también conocido solo como San Blas, es una localidad del partido de Patagones ubicado al sudeste de la Provincia de Buenos Aires, a aproximadamente 950 kilómetros de CABA.

Esta localidad se encuentra en la Isla del Jabalí y es un lugar rodeado de áreas protegidas, humedales costeros y canales, ofreciendo un escenario natural único en la provincia.

Qué puedo hacer en Bahía San Blas

Una de las actividades que puso al lugar en el mapa es la pesca deportiva; es reconocido por su calidad y variedad de especies. También se pueden realizar deportes acuáticos como kitesurf, kayak o hacer paseos tranquilos en pequeñas embarcaciones.

Bahía San blas

La bahía ofrece un escenario natural perfecto para la observación de aves y fauna local. Hay espacios tranquilos cerca de la costa o miradores propios del paisaje desde donde ver a los flamencos, gaviotines, ostreros y otros animales en su hábitat natural. Es un lugar ideal para los amantes de la fotografía.

La localidad está bien equipada para recibir turistas, principalmente durante los primeros meses del año. Cuenta con cabañas y lugares para hospedarse con todos los servicios necesarios para unas vacaciones sin preocupaciones. También cuenta con comercios, restaurantes y paradores que abren durante la temporada de verano debido a la actividad turística.

Cómo llegar a Bahía San Blas

Llegar a Bahía San Blas es emprender una travesía hacia el confín de la provincia. Para quienes viajen en auto desde CABA, la ruta principal es la Ruta Nacional 3 en dirección sur. Tras pasar la localidad de Stroeder, se debe tomar un desvío de ripio de unos 60 kilómetros que conduce directamente al puente de ingreso a la isla. El trayecto total puede durar hasta unas 12 horas.

Otra opción es realizar el viaje en micro. Existen servicios que llegan hasta Stroeder o Carmen de Patagones. Eso sí, desde allí, es necesario contratar traslados locales o transfers específicos que ingresan a la bahía.

