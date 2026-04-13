13 de abril de 2026 Inicio
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Turismo en Argentina: el pueblo jujeño con tradiciones andinas y paisajes interesantes

Ubicado a más de 3.000 metros de altura, este pequeño pueblo de la Puna jujeña fue reconocido internacionalmente por su belleza y un paisaje de ensueño.

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Se debe tomar la Ruta Nacional 9 para llegar desde Salvador del Jujuy. 

Se debe tomar la Ruta Nacional 9 para llegar desde Salvador del Jujuy. 

@futuro_caspala
  • Caspalá fue reconocido internacionalmente como uno de los mejores pueblos del mundo por su autenticidad y cultura andina.
  • Se ubica en el departamento de Valle Grande, a 3.100 metros de altura y a unos 110 kilómetros de Humahuaca.
  • Entre sus atractivos principales destacan el sitio preincaico Antigüito y los tramos históricos del Camino del Inca.
  • La comunidad es famosa por sus bordados artesanales coloridos y su gastronomía tradicional con productos de la zona.

En este abril de 2026, Jujuy continúa consolidándose como el destino predilecto para el turismo sustentable y cultural. Entre sus joyas más preciadas aparece Caspalá, una localidad que ganó notoriedad global tras ser elegida por la Organización Mundial del Turismo como uno de los mejores pueblos del mundo (Best Tourism Villages).

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Visitarlo es una invitación a desconectar del ruido moderno para conectar con la herencia viva de los pueblos andinos, en un entorno donde la naturaleza y la comunidad conviven en perfecta armonía.

Qué se puede hacer en Caspalá

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El encanto de Caspalá reside en su autenticidad. No es un destino diseñado para el turismo masivo, sino un pueblo de agricultores y tejedores que abren sus puertas para compartir sus costumbres.

El plan principal es recorrer sus senderos arqueológicos y naturales. Uno de los puntos más impactantes es el Antigüito, un sitio con construcciones de piedra que datan de la época preincaica y que ofrecen una vista panorámica de todo el valle.

También es imperdible la caminata hacia el Camino del Inca (Qhapaq Ñan), cuyos tramos empedrados atraviesan la región y conectan históricamente a este pueblo con el resto del imperio andino, permitiendo una experiencia de trekking cargada de historia.

Caspala Jujuy

La gastronomía y la artesanía local son pilares de la visita. Caspalá es famoso por sus textiles: las mujeres de la comunidad realizan bordados a mano con hilos de colores vibrantes que representan la flora local, una técnica que ha pasado de generación en generación.

Dónde queda Caspalá

Caspalá se encuentra situado en el departamento de Valle Grande, en la provincia de Jujuy. Está ubicado en una zona de transición entre la Puna y las Yungas, a unos 240 kilómetros de San Salvador de Jujuy y a unos 110 kilómetros de Humahuaca.

El pueblo se asienta en un pequeño valle rodeado de imponentes montañas, a una altitud de 3.100 metros sobre el nivel del mar, lo que le otorga una vista privilegiada y un clima fresco de alta montaña.

Cómo llegar a Caspalá

Llegar a Caspalá es una aventura en sí misma que requiere paciencia y precaución. Desde San Salvador de Jujuy, se debe tomar la Ruta Nacional 9 hacia el norte hasta Humahuaca. Desde allí, se cruza el imponente cordón de la Sierra del Hornocal por la Ruta Provincial 73.

El camino es de ripio, sinuoso y de alta montaña, atravesando el Abra de Zenta (a unos 4.500 msnm) antes de descender hacia el valle. Se recomienda realizar el trayecto en vehículos con buena tracción y preferentemente durante el día. También, existen servicios de transporte local que parten desde la terminal de Humahuaca con frecuencias limitadas.

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