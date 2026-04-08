Turismo por Argentina: la cascada jujeña que nace entre las rocas y enamora con sus paisajes Rodeada de selva de montaña y custodiada por paredones de roca, este salto espera a quienes llegan luego de un pintoresco recorrido de trekking. Por + Seguir en







Es accesible luego de una caminata de 15 kilómetros de dificultad media-alta. Leer de Viaje

La Fuente del Jaguar es una cascada ubicada dentro del Parque Nacional Calilegua, en la provincia de Jujuy.

El Parque Nacional Calilegua es la reserva de biosfera más grande de Argentina y alberga uno de los ecosistemas de selva de montaña más relevantes del país.

El momento ideal para visitar la cascada es al mediodía con sol, único instante en que los rayos logran penetrar la quebrada y alcanzar el espejo de agua, generando un espectáculo visual difícil de igualar.

Se recomienda contratar un guía local habilitado en el pueblo de San Francisco, ya que no está permitido ni es seguro recorrer la quebrada en solitario por riesgo de caídas y desprendimientos de piedras. En el medio del Parque Nacional Calilegua, la reserva de biosfera más extensa de Argentina, existe un rincón que hasta hace poco conocían solo los fanáticos de la aventura. La Fuente del Jaguar es una cascada que brota entre las rocas de la Quebrada del río Jordán y cae en una olla de aguas de un verde cristalino que sorprende a cualquiera que llegue hasta ella. El paisaje de selva de montaña que la rodea, alcanza su mayor intensidad durante el verano y el otoño, cuando la vegetación gana los verdes más profundos y el caudal de agua es más abundante.

Llegar requiere esfuerzo. El sendero tiene 15 kilómetros de recorrido y demanda alrededor de tres horas de marcha por caminos que a veces son resbaladizos y exigen buen estado físico. La dificultad, sin embargo, forma parte de la experiencia, ya que cada tramo revela nuevas capas de biodiversidad selvática y paisajes del norte argentino que difícilmente se ven en otro contexto. El momento cumbre llega al mediodía, cuando los rayos del sol logran filtrarse por la quebrada y tocan el espejo de agua.

Además de la cascada, el área ofrece otros puntos de interés que se pueden integrar al recorrido. El Pozo del Tapir se descubre remontando el cauce del río Jordán entre los paredones de la quebrada, y el Cañón de los Loros permite caminar entre desfiladeros cubiertos de vegetación hasta llegar a un estrecho imponente. Todo el trayecto es también una oportunidad para el avistaje de fauna y flora propia de las yungas, uno de los ecosistemas más biodiversos y menos conocidos del país.

Fuente del Jaguar Leer del Viaje Qué se puede hacer en la Fuente del Jaguar Los turistas pueden disfrutar de una variedad importante de atractivos relacionados con un entorno natural que se caracteriza por presentar paisajes selváticos de primer nivel:

Bañarse en la olla de aguas cristalinas con tonos verdes que se forma al pie de la cascada, el premio natural que espera al final del trekking.

Recorrer el sendero de 15 kilómetros que atraviesa la yunga jujeña, con paisajes de selva de montaña que cambian a lo largo de todo el trayecto.

Fotografiar la cascada en el mediodía soleado, cuando los rayos logran penetrar la quebrada e iluminar el espejo de agua desde la profundidad.

Explorar el Pozo del Tapir remontando el cauce del río Jordán entre los paredones naturales de la quebrada.

Recorrer el Cañón de los Loros, un desfiladero con paredes cubiertas de vegetación que se abre paso entre la roca viva.

Observar la biodiversidad de la selva de yungas durante todo el camino, con fauna y flora propias de uno de los ecosistemas más singulares de Argentina. Dónde queda la Fuente del Jaguar La Fuente del Jaguar se encuentra dentro del Parque Nacional Calilegua, en la provincia de Jujuy, en el noroeste argentino. La cascada propiamente dicha está oculta en la Quebrada del río Jordán, a unos 8 kilómetros del pueblo de San Francisco, integrada a la Reserva de la Biosfera de las Yungas, que es considerada una de las más importantes del país por la riqueza de su ecosistema selvático de montaña.

Fuente del Jaguar La Panacea Viajes Cómo llegar a la Fuente del Jaguar El punto de partida es el pueblo de San Francisco, dentro del Parque Nacional Calilegua, al que se llega en auto desde San Salvador de Jujuy por la Ruta Nacional 34 en un recorrido de 115 kilómetros, o desde Salta por las Rutas Nacionales 9 y 34 en 170 kilómetros. Una vez en San Francisco, se recomienda contratar un guía local habilitado antes de iniciar la caminata, ya que adentrarse solo en la quebrada no está permitido y representa riesgos concretos de caídas y desprendimientos de rocas. El acceso al sendero está a unos 8 kilómetros del pueblo, oculto junto a la ruta, y desde ese lugar comienza la caminata de 15 kilómetros. Es indispensable llevar calzado adecuado, ropa cómoda, protector solar y abundante agua, y tener en cuenta que no está habilitado el campamento en ningún punto del recorrido.