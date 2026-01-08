8 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Turismo en Argentina: el pueblito oculto que transmite paz y tiene río para refrescarse en el verano 2026

Un punto del sur de Córdoba ofrece calma, paisajes serranos y propuestas recreativas al aire libre durante la temporada estival.

Por
Alpa Corral

Alpa Corral, el refugio serrano con río ideal para el verano 2026.

  • Alpa Corral está ubicado en las Sierras del Sur de Córdoba, a pocos kilómetros de Río Cuarto.
  • El destino cuenta con ríos de aguas cristalinas y sectores como El Vado, el Puente Colgante y la unión de los ríos.
  • La propuesta turística incluye senderismo, paseos en moto por la costanera y una feria artesanal junto al curso de agua.
  • Existen alternativas de alojamiento que van desde casas y cabañas hasta opciones con vistas abiertas al paisaje serrano.

En distintos puntos del país, el turismo interno sigue poniendo en valor destinos poco conocidos, y en ese escenario Alpa Corral aparece como un pueblito oculto que combina tranquilidad, paisaje serrano y ríos aptos para refrescarse durante el verano 2026. Lejos del ritmo urbano, esta localidad cordobesa se consolida como una alternativa ligada a la paz y al contacto con la naturaleza.

A lo largo de más de dos siglos, la institución funcionó en cuatro sedes diferentes.
Te puede interesar:

Edificio histórico: cuándo fue inaugurada la Biblioteca Nacional y cómo se puede visitar hoy en día

Esa combinación de calma, entorno natural y cursos de agua posiciona al destino como una opción elegida por quienes buscan escapar del ruido cotidiano sin resignar propuestas recreativas. El pueblo mantiene una escala reducida y una dinámica tranquila, con un paisaje dominado por sierras, vegetación autóctona y ríos de aguas claras.

Durante la temporada estival, el atractivo principal pasa por sus espacios naturales, donde es posible alternar momentos de descanso con actividades al aire libre. La presencia de playas de arena y piedra, sumada a senderos serranos y recorridos costeros, refuerza el perfil de un lugar pensado para disfrutar del verano desde un ritmo pausado.

Alpa Corral, Córdoba
La localidad forma parte del corredor de turismo del sur cordobés, cerca de Río Cuarto.

La localidad forma parte del corredor de turismo del sur cordobés, cerca de Río Cuarto.

Dónde queda Alpa Corral

Alpa Corral se encuentra en el sur de la provincia de Córdoba, en la región conocida como Sierras del Sur, y a aproximadamente 100 kilómetros por ruta de la ciudad de Río Cuarto, recorridos en alrededor de una hora y media en auto. Desde la capital provincial, la localidad queda a unos 190 kilómetros por carretera, un trayecto que en vehículo puede demandar cerca de tres horas.

El entorno está dominado por montañas, vegetación autóctona y ríos que atraviesan el valle, un conjunto natural que define el perfil del destino y condiciona gran parte de las actividades disponibles en la zona.

Qué puedo hacer en Alpa Corral

Uno de los principales atractivos son los ríos de aguas cristalinas, con sectores muy frecuentados como El Vado, la unión de los ríos, el Puente Colgante y El Codito. Estos espacios permiten nadar, refrescarse o simplemente descansar en playas de arena y piedra.

La geografía serrana habilita también recorridos de senderismo, con caminatas que ofrecen vistas abiertas del valle y contacto directo con la naturaleza. A esto se suman los paseos en moto, una actividad habitual gracias a los caminos escénicos que bordean la costanera y las montañas.

En paralelo, a la vera del río funciona una feria artesanal, donde se comercializan productos locales y piezas elaboradas por emprendedores de la región.

Cómo llegar a Alpa Corral

Para quienes parten desde Ciudad de Buenos Aires (CABA) en auto, la ruta principal implica tomar la Ruta Nacional 9 hacia el noroeste hasta la altura de Pilar, continuar por la Ruta Nacional 8 rumbo a Río Cuarto, y desde allí seguir por la Ruta Provincial 30 hasta empalmar con la Ruta Provincial 23, que conduce directamente a Alpa Corral. Esta combinación de vías suma cerca de 740 kilómetros y un tiempo de viaje estimado en 8 horas y 15 minutos bajo condiciones normales de tránsito.

El micro de larga distancia es una alternativa para quienes eligen no conducir: desde la Terminal de Ómnibus de Retiro (CABA) se puede viajar hasta Río Cuarto con servicios regulares, y una vez allí conectar con transporte regional o servicios de traslado hasta el destino serrano. En cuanto a la vía aérea, no existe aeropuerto propio en Alpa Corral, por lo que la opción habitual es volar desde aeropuertos en Buenos Aires hacia Córdoba capital o Río Cuarto, y completar el trayecto por tierra por rutas provinciales y nacionales.

Alpa Corral, Córdoba
Las playas naturales y sectores como El Vado concentran gran parte de la actividad recreativa.

Las playas naturales y sectores como El Vado concentran gran parte de la actividad recreativa.

Desde Córdoba capital, el acceso por carretera es más directo: tomar la Ruta Nacional 36 hasta Río Cuarto, luego la Ruta Provincial 30 y la Ruta Provincial 23 hacia la localidad serrana. La distancia aproximada desde Córdoba es de 191 kilómetros y el tiempo estimado de viaje en auto está en torno a las 3 horas. Esta conexión por carreteras pavimentadas facilita la llegada desde el centro provincial y la convierte en una opción cómoda para escapadas de fin de semana o vacaciones dentro de la región.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La historia del sitio para visitar en Uruguay cargado de historia

Este pueblo de Uruguay marcó la historia del el voto femenino en toda América Latina y es ideal para visitar: dónde está

Esta localidad conserva la esencia de los viejos pueblos costeros con playas amplias.

Turismo en la Costa Atlántica 2026: el pueblo donde no hay multitudes y tiene olas suaves

En Córdoba hay un pueblito con mar ideal para visitar en el verano 2026 que tiene los atardeceres dorados más lindos.

Turismo en Córdoba: el "mar" para visitar en el verano 2026 que tiene atardeceres dorados

La ciudad de San Nicolás de los Arroyos de noche. 

La escapada cerca de Buenos Aires para conocer en el verano 2026: es la ciudad más antigua de la Provincia

Las distintas propuestas de Buenos Aires vincladas al Turismo en verano

Del 7 de enero al 21 de febrero: como es la iniciativa gratuita de Verano en Buenos Aires

Ofrece una muy buena experiencia para descansar a más de 550 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Turismo en la Costa Atlántica 2026: la playa a la que se puede acceder solo por un túnel secreto

Rating Cero

Griselda Siciliani y Luciano Castro.
play

Griselda Siciliani confirmó la infidelidad de Luciano Castro, pero explicó sus acuerdos de pareja

Ahora, llegó a la gran N roja un lanzamiento super aclamado, se trata de la producción cinematográfica llamada La influencer siniestra: La historia de Jodi Hildebrandt, un documental escalofriante de 2023.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata La influencer siniestra, la historia de Jodi Hildebrandt, el documental que te dejará sin palabras

Netflix empezó el 2026 con un estreno silencioso que terminó convirtiéndose en una de las producciones más vistas.
play

Una nueva comedia romántica pero en formato de serie la está rompiendo en Netflix: cuál es y de qué se trata

El atractivo de la producción se apoya en su ritmo ágil y en el desarrollo constante del conflicto central. 
play

Lo nuevo en Netflix: cuál es la trama de Amor de oficina, la comedia romántica que causa furor con sus 8 capítulos

La modelo anunció su nueva pareja a través de las redes sociales.

Sofía Jujuy de novia: quién es su nueva pareja y como fue el anuncio

Varios especialistas destacaron su potencia visual y su mirada incómoda sobre el accionar del gobierno estadounidense.
play

De qué se trata Sicario, día del soldado, la película cargada de acción y disparos que llegó a Netflix

últimas noticias

En noviembre la actividad económica tuvo una caída del 8,4% interanual

En noviembre, la actividad económica tuvo una caída del 8,4% interanual

Hace 6 minutos
James David Vance, vicepresidente de Estados Unidos.

EEUU advirtió que Trump "llegará tan lejos como sea necesario" para apoderarse de Groenlandia

Hace 20 minutos
Javier Milei recibió a la activista venezolana Elisa Trota y celebró el fin del gobierno de Maduro

Milei recibió a la activista venezolana Elisa Trota y celebró el fin del gobierno de Maduro

Hace 22 minutos
play
Griselda Siciliani y Luciano Castro.

Griselda Siciliani confirmó la infidelidad de Luciano Castro, pero explicó sus acuerdos de pareja

Hace 50 minutos
play
Ahora, llegó a la gran N roja un lanzamiento super aclamado, se trata de la producción cinematográfica llamada La influencer siniestra: La historia de Jodi Hildebrandt, un documental escalofriante de 2023.

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata La influencer siniestra, la historia de Jodi Hildebrandt, el documental que te dejará sin palabras

Hace 1 hora