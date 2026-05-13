Debut en el Mundial 2026: qué clima tiene Cabo Verde y cuál es la mejor época para visitarlo Si bien el clima es hospitalario de enero a diciembre, es importante tener en cuenta la temporada de lluvias, que suele concentrarse entre agosto y octubre Por + Seguir en







Cabo Verde tiene un clima tropical seco, con temperaturas agradables entre 24°C y 30°C durante gran parte del año.

La influencia de los vientos alisios y la corriente fría de Canarias ayuda a mantener una humedad moderada y un ambiente más fresco que otros destinos tropicales.

El archipiélago cuenta con una larga estación seca entre noviembre y julio, mientras que las lluvias se concentran entre agosto y octubre.

Entre abril y junio suelen darse las mejores condiciones para disfrutar de playas, senderismo y deportes acuáticos como surf y windsurf. Cabo Verde se caracteriza por tener un clima tropical seco que garantiza temperaturas agradables y una fuerte presencia de sol durante gran parte del año. Gracias a la influencia de los vientos alisios, el archipiélago mantiene una humedad moderada y un ambiente mucho más fresco que otros destinos tropicales. Las temperaturas suelen ubicarse entre los 24°C y los 30°C, convirtiendo al país en un lugar ideal para disfrutar de playas, paisajes volcánicos y actividades al aire libre prácticamente en cualquier estación.

El clima del archipiélago se divide principalmente en dos períodos: una extensa estación seca entre noviembre y julio, y una breve temporada de lluvias que se concentra entre agosto y octubre. Durante los meses secos predominan los cielos despejados y los vientos constantes, condiciones perfectas para deportes acuáticos como el surf y el windsurf. En cambio, la etapa húmeda trae lluvias esporádicas y transforma parte de los paisajes áridos en escenarios mucho más verdes, especialmente en algunas de las islas montañosas.

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Para quienes planean visitar Cabo Verde durante 2026, los meses entre abril y junio suelen ser considerados los más favorables. En ese período, las temperaturas son cálidas pero equilibradas, el viento disminuye y las condiciones climáticas permiten disfrutar tanto de las playas como de las rutas de senderismo y los paisajes naturales. Esta estabilidad convierte al archipiélago en uno de los destinos más atractivos del Atlántico africano.

Cuál es el clima habitual de Cabo Verde Cabo Verde posee un clima tropical seco que lo convierte en un destino de temperaturas agradables durante prácticamente todo el año. Gracias a la influencia de los vientos alisios y de la corriente fría de Canarias, el archipiélago mantiene una humedad moderada y un calor mucho más equilibrado que el de otras regiones tropicales. Esta combinación permite que la temperatura promedio anual ronde los 25°C, ofreciendo condiciones ideales para disfrutar de sus playas y paisajes naturales.

que-ver-y-hacer-en-cabo-verde-3 El clima se divide principalmente en dos períodos: una larga estación seca, que va de noviembre a julio, y una corta temporada de lluvias entre agosto y octubre. Durante los meses secos predominan los días soleados y los vientos constantes, factores que favorecen actividades como el surf, el kitesurf y la navegación. En cambio, durante la etapa de lluvias las precipitaciones suelen ser breves e irregulares, aunque alcanzan para transformar temporalmente algunas zonas áridas en paisajes más verdes. Otro rasgo característico de Cabo Verde es la estabilidad térmica a lo largo del año. Incluso en los meses más frescos, las temperaturas rara vez descienden por debajo de los 19°C, mientras que en verano las máximas suelen mantenerse cerca de los 30°C. Esta escasa variación climática hace que el archipiélago sea un destino atractivo en cualquier época, facilitando la planificación de actividades al aire libre sin grandes cambios meteorológicos.