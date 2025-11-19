Este bar se encuentra escondido atrás de una pizzería y es famoso en Palermo: cómo encontrarlo

Detrás de una pizzería —la versión al paso de la tradicional La Guitarrita— abrió un bar oculto cuya carta de cócteles quedó bajo la creación de la reconocida bartender.

Detrás de una pizzería al paso, versión exprés de la tradicional La Guitarrita, se esconde un nuevo y llamativo punto de encuentro en la ciudad: La Calle. Este sitio no se presenta como un bar visible desde el exterior, sino como un verdadero speakeasy que sorprende con su atmósfera inesperada y su propuesta de coctelería de nivel. Su acceso discreto forma parte esencial de la experiencia, logrando que el visitante pase de la simpleza de la pizza rápida a un espacio cargado de misterio y sofisticación.

Al ingresar, el ambiente de La Calle impacta de inmediato . Su diseño interior responde fielmente al nombre del lugar, recreando una suerte de calle empedrada dentro del propio bar. Ese camino interno se encuentra flanqueado por altas paredes de ladrillo visto que aportan un estilo rústico y urbano, finalizando en una barra imponente que domina el espacio. Este trabajo de ambientación sumerge al público en un universo singular que combina lo clandestino con elementos industriales y tradicionales.

La propuesta líquida se encuentra bajo la dirección de la reconocida bartender Mona Gallosi, responsable de su carta de cócteles. Sus creaciones reflejan la esencia creativa del sitio, ofreciendo tragos de autor que superan los clásicos mediante combinaciones novedosas y presentaciones cuidadas. En La Calle, cada cóctel funciona como una experiencia sensorial completa, pensada para acompañar y potenciar el carácter distintivo de este bar oculto.

La Calle, el bar escondido que se volvió un auténtico fenómeno en Palermo, potencia la intriga y el encanto propios de los speakeasies o bares secretos. Su atractivo inicia incluso antes de entrar, ya que no posee marquesinas llamativas ni grandes ventanales. El acceso se encuentra detrás de una versión al paso de la clásica pizzería La Guitarrita, ubicada sobre la Avenida Niceto Vega. Ese contraste entre lo popular y lo subterráneo funciona como la primera sorpresa que conquista a quienes lo descubren.

Una vez superada la entrada discreta, el ambiente que recibe al visitante resulta completamente inmersivo y coherente con su nombre . El bar está diseñado para simular una verdadera calle interior, con el piso cubierto de adoquines y laterales formados por paredes altas de ladrillo visto. Esta estética industrial y urbana, inspirada en el estilo de antiguas fábricas textiles según diversos registros, otorga una textura rústica y una atmósfera vibrante, muy diferente al movimiento exterior de Palermo.

El corazón de la propuesta de La Calle se encuentra en su coctelería de autor. Para asegurar un nivel sobresaliente, la carta quedó bajo la dirección de la reconocida bartender Mona Gallosi, una de las figuras más respetadas dentro de la mixología argentina. Su trayectoria y creatividad se reflejan en una selección de cócteles que combinan recetas clásicas con creaciones novedosas, cada una presentada como una pieza cuidadosamente elaborada.

El diseño del bar no se limita a los adoquines y las paredes de ladrillo, sino que incorpora elementos distintivos que completan la experiencia. Una barra impactante se convierte en el punto focal del salón, mientras que diversas paredes exhiben intervenciones artísticas en forma de afiches. Además, una DJ Van musicaliza muchas de las noches, creando un entorno ideal para quienes buscan un espacio con estilo propio y una identidad visual marcada.

El concepto de speakeasy se basa en ofrecer una experiencia exclusiva y reservada, evocando la época de la Ley Seca. La Calle mantiene fielmente esa esencia, brindando un refugio donde la atmósfera resulta tan relevante como la bebida. Durante los fines de semana, el sitio se transforma en un punto de encuentro vibrante, con buena música y una energía festiva que lo convierte en un destino ideal tanto para grupos de amigos como para citas que buscan un escenario diferente.

En síntesis, La Calle se posiciona como mucho más que un simple bar: representa un destino integral donde convergen el misterio del acceso oculto, la ambientación urbana e inmersiva y la calidad de una coctelería de autor. Esta combinación sólida de diseño, concepto y talento detrás de la barra impulsó a este rincón secreto de Palermo al estatus de furor dentro de la vida nocturna porteña, ofreciendo una experiencia memorable para quienes logran dar con su entrada.