Un rincón bonaerense combina tradición culinaria, aire de campo y una celebración que sorprende por su identidad local.

La escapada a Villa Iris destaca por ofrecer un entorno donde las meriendas caseras , los sabores locales y, sobre todo, los churros artesanales se convierten en el gran atractivo para quienes buscan una pausa distinta cerca de Buenos Aires . Su propuesta combina tradición gastronómica con un ambiente de pueblo que invita a relajarse.

Su ubicación al suroeste bonaerense permite una escapada accesible y cargada de tradición.

El pueblo ofrece actividades deportivas, recreativas y atractivos culturales para todas las edades .

La celebración del churro convoca a miles con música, platos típicos y espíritu comunitario.

Villa Iris se volvió un destino elegido por su propuesta gastronómica y ambiente festivo.

Situado en una zona de paisajes pampeanos, este destino fue ganando fuerza dentro del turismo regional gracias a su impronta comunitaria y a eventos que convocan a visitantes de toda la provincia. Entre ellos, aparece una fiesta que ya es marca registrada del pueblo.

En los últimos años, Villa Iris creció como elección de fin de semana , impulsada por su tranquilidad, su identidad culinaria y la posibilidad de disfrutar actividades que mezclan deporte, tradición y aire libre.

Ubicado en el partido de Puan , al suroeste de la provincia, Villa Iris se encuentra a unos 680 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires . El acceso se realiza por rutas que atraviesan extensiones de campo abierto, ofreciendo un paisaje sereno ideal para desconectar.

La Fiesta del Churro y las propuestas deportivas y culturales definen la vida social de Villa Iris.

La celebración más esperada es la Fiesta del Churro , un evento típico que reúne a vecinos y visitantes cada enero. Allí se preparan más de 15.000 piezas , acompañadas por espectáculos musicales y un predio renovado que incluye pileta de uso público y propuestas familiares.

Además, el pueblo aloja la tradicional Maratón 2 Leguas, un recorrido que parte desde el casco urbano hacia la zona rural. Tras cruzar la meta, el ambiente festivo continúa con un asado comunitario, entrega de premios y venta de productos regionales.

Los clubes locales, como Unión, Rampla Juniors y el Centro Tradicionalista El Jagüel, suman opciones sociales y recreativas para quienes buscan actividades culturales y deportivas. También destaca la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, declarada patrimonio histórico en 2022, un símbolo clave del pueblo y parada obligada para los visitantes.

Cómo llegar a Villa Iris

El camino más directo desde CABA comienza por la Ruta Nacional 33 hasta Bahía Blanca y continúa por rutas provinciales que conectan con Puan y finalmente con Villa Iris. El viaje permite recorrer escenarios rurales que enriquecen la experiencia.

VILLA IRIS - El acceso a Villa Iris combina rutas nacionales y provinciales en un recorrido atravesado por paisajes pampeanos. SEMANARIO CUARTO PODER

Otra alternativa es llegar en micro hasta Bahía Blanca y luego combinar con transporte regional o vehículos particulares. Su tranquilidad y oferta cultural suelen motivar estadías de fin de semana completas.