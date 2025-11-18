Villa Iris combina entorno rural, calma y una marcada identidad comunitaria.
Fiestas y Caminos
Villa Iris se volvió un destino elegido por su propuesta gastronómica y ambiente festivo.
La celebración del churro convoca a miles con música, platos típicos y espíritu comunitario.
El pueblo ofrece actividades deportivas, recreativas y atractivos culturales para todas las edades.
Su ubicación al suroeste bonaerense permite una escapada accesible y cargada de tradición.
La escapada a Villa Iris destaca por ofrecer un entorno donde las meriendas caseras, los sabores locales y, sobre todo, los churros artesanales se convierten en el gran atractivo para quienes buscan una pausa distinta cerca de Buenos Aires. Su propuesta combina tradición gastronómica con un ambiente de pueblo que invita a relajarse.
Situado en una zona de paisajes pampeanos, este destino fue ganando fuerza dentro del turismo regional gracias a su impronta comunitaria y a eventos que convocan a visitantes de toda la provincia. Entre ellos, aparece una fiesta que ya es marca registrada del pueblo.
En los últimos años, Villa Iris creció como elección de fin de semana, impulsada por su tranquilidad, su identidad culinaria y la posibilidad de disfrutar actividades que mezclan deporte, tradición y aire libre.
Dónde queda Villa Iris
Ubicado en el partido de Puan, al suroeste de la provincia, Villa Iris se encuentra a unos 680 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. El acceso se realiza por rutas que atraviesan extensiones de campo abierto, ofreciendo un paisaje sereno ideal para desconectar.
Qué puedo hacer en Villa Iris
La celebración más esperada es la Fiesta del Churro, un evento típico que reúne a vecinos y visitantes cada enero. Allí se preparan más de 15.000 piezas, acompañadas por espectáculos musicales y un predio renovado que incluye pileta de uso público y propuestas familiares.
Además, el pueblo aloja la tradicional Maratón 2 Leguas, un recorrido que parte desde el casco urbano hacia la zona rural. Tras cruzar la meta, el ambiente festivo continúa con un asado comunitario, entrega de premios y venta de productos regionales.
Los clubes locales, como Unión, Rampla Juniorsy el Centro Tradicionalista El Jagüel, suman opciones sociales y recreativas para quienes buscan actividades culturales y deportivas. También destaca la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, declarada patrimonio histórico en 2022, un símbolo clave del pueblo y parada obligada para los visitantes.
Cómo llegar a Villa Iris
El camino más directo desde CABA comienza por la Ruta Nacional 33 hasta Bahía Blanca y continúa por rutas provinciales que conectan con Puan y finalmente con Villa Iris. El viaje permite recorrer escenarios rurales que enriquecen la experiencia.
Otra alternativa es llegar en micro hasta Bahía Blanca y luego combinar con transporte regional o vehículos particulares. Su tranquilidad y oferta cultural suelen motivar estadías de fin de semana completas.