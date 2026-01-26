26 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Turismo en Argentina: el pequeño pueblo casi sin habitantes que es perfecto para pescar en el verano 2026

Este pequeño enclave del partido de Chivilcoy es un destino tranquilo reconocido en la región por sus oportunidades para la pesca en las aguas del Río Salado.

Por
El lugar se destaca principalmente por la práctica de la pesca deportiva debido a su cercanía con el Río Salado.

El lugar se destaca principalmente por la práctica de la pesca deportiva debido a su cercanía con el Río Salado.

Wikipedia
  • Indacochea es un pequeño paraje rural del partido de Chivilcoy ubicado a 31 kilómetros al sudoeste de la ciudad.
  • El lugar se destaca por la práctica de la pesca deportiva gracias a su cercanía con el Río Salado.
  • La estación ferroviaria fue inaugurada el 15 de mayo de 1911 en tierras donadas por Pedro Indacochea, prestando servicios del Ferrocarril General Belgrano hasta su clausura en 1977.
  • Luego del cierre del ferrocarril y el levantamiento de los rieles, gran parte de la población emigró, cerrando sitios emblemáticos como El Boliche, el Bar de la Vieja Esquina, la escuela y la capilla María Auxiliadora.

Indacochea es un pequeño paraje rural del partido de Chivilcoy en la provincia de Buenos Aires, cuyo nombre recuerda a quien efectuó la donación del terreno donde se levantó la estación ferroviaria inaugurada el 15 de mayo de 1911. Esta localidad, ubicada a 31 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Chivilcoy, se consolidó en su momento como un punto estratégico del Ferrocarril General Belgrano, anteriormente conocido como Ferrocarril Midland de Buenos Aires, prestando servicios hasta 1977 cuando fue clausurado.

Chascomús se destaca como un destino accesible para una escapada sin auto desde Buenos Aires.
Te puede interesar:

La escapada cerca de Buenos Aires a un destino que tiene todo lo que necesitás: podés ir sin auto

La estación de ferrocarril se estableció en el kilómetro 163,3 contando desde Puente Alsina, en tierras cedidas por Pedro Indacochea, quien donó parte de ellas para la construcción del predio ferroviario. En reconocimiento a este gesto, los directivos del ferrocarril resolvieron llamar a la estación con su nombre, fecha que además fue tomada como la de creación del pueblo.

Durante sus años de funcionamiento, Indacochea contó con diversos sitios emblemáticos como El Boliche, que guardaba un museo rural en su interior y funcionaba como famoso restaurante de campo, el Bar de la Vieja Esquina, la escuela número 26 "Paula Albarracín" que llegó a dictar clases para 70 alumnos, y la capilla María Auxiliadora.

Luego de la clausura del ferrocarril en 1977, los rieles fueron levantados en gran parte de su traza desde Plomer hasta Carhué, quedando reducido el servicio a la sección local entre las estaciones Buenos Aires y Marinos del Crucero General Belgrano. Esta situación provocó que gran parte de la población decidiera emigrar, y ante tan poca densidad demográfica, todos los sitios característicos del paraje cerraron por algunos años más hasta quedar prácticamente deshabitado.

Actualmente, el lugar se destaca principalmente por la práctica de la pesca deportiva debido a su cercanía con el Río Salado, siendo un conocido punto de pesca en la región gracias al puente que atraviesa este curso de agua.

Indacochea

Dónde queda Indacochea

Indacochea es un pequeño paraje rural del partido de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, Argentina. Su ubicación geográfica lo sitúa en las proximidades del Río Salado, donde se encuentra el puente que atraviesa este curso de agua, convirtiéndolo en un lugar conocido de pesca en la región.

Qué puedo hacer en Indacochea

Las actividades y características de este paraje bonaerense son limitadas pero específicas:

  • Practicar pesca deportiva aprovechando la cercanía con el Río Salado, principal atractivo del lugar que lo convierte en un conocido punto de pesca en la región.
  • Pescar desde el puente sobre el Río Salado, estructura que facilita el acceso a las aguas del río.
  • Disfrutar de la tranquilidad de un paraje rural prácticamente deshabitado, ideal para quienes buscan desconexión total.
  • Conocer la historia ferroviaria del lugar visitando el antiguo predio donde funcionó la estación del Ferrocarril General Belgrano inaugurada en 1911.
  • Recorrer el camino rural que conecta el paraje con la Ruta Nacional 5, atravesando paisajes rurales de la provincia de Buenos Aires.
  • Explorar los restos de lo que alguna vez fue una comunidad activa con escuela, capilla, restaurante de campo y bar, aunque actualmente cerrados.
  • Disfrutar del contacto con la naturaleza en un entorno rural alejado de centros urbanos masivos.
  • Realizar actividades al aire libre aprovechando la proximidad a cursos de agua y el ambiente campestre del partido de Chivilcoy.
Indacochea

Cómo llegar a Indacochea

Para acceder a Indacochea se debe llegar primero a la ciudad de Chivilcoy en la provincia de Buenos Aires. Desde ese lugar, el paraje se encuentra a 31 kilómetros al sudoeste, siendo necesario tomar un camino rural que se desprende desde la Ruta Nacional 5 hasta alcanzar este pequeño enclave rural.

El trayecto atraviesa paisajes campestres característicos de la región bonaerense, llegando finalmente al puente sobre el Río Salado donde se sitúa el paraje.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La librería se llama Oficina de libros y está ubicada en el quinto piso del Palacio Barolo

Como es la librería oculta que tiene el Palacio Barolo y de qué forma la podés visitar

Monte Hermoso, turismo de mar cálido en la Costa Atlántica.

Turismo en la Costa Atlántica: el pueblo que se destaca en el verano 2026 por sus aguas cálidas

En Córdoba hay un pueblo desconocido perfecto para para visitar sus bosques nativos y una parroquia impactante.

Turismo en Córdoba: el pueblo desconocido para visitar sus bosques nativos y una parroquia impactante

Es un destino tranquilo en la costa bonaerense. 

La escapada de Buenos Aires para disfrutar de la playa, ferias de artesanos y eventos musicales

Es un destino espectacular para conocer en verano. 

Turismo en Argentina: el destino perfecto para acampar en el medio de una isla en el verano 2026

En 1963 tenía más de 70 habitantes.

Cómo es Nando, el pueblo que está al norte de Uruguay y tiene solo 13 habitantes

Rating Cero

En la actualidad, Psy reside nuevamente en Seúl, donde comparte su tiempo entre su familia y las responsabilidades de liderar su sello. 

Qué fue de la vida de Psy, el cantante de Gangnam Style: pocos conocen su presente

El evento, conocido como el desafío de la muerte por su altísimo riesgo, iba a realizarse el viernes, pero tuvo que ser postergado 24 horas por causa de las condiciones climáticas, que no garantizaban el contexto óptimo para la transmisión.
play

Como se hizo Rascacielos en vivo, la propuesta de Netflix que sorprendió a todos y fue de lo más visto

La impresionante transformación de Millie Bobby Brown a lo largo de su vida: distintos looks

John Cena protagoniza junto a Alison Brie. 
play

La imperdible película de Netflix que dura menos de 2 horas y actúa John Cena

Fátima Florez y Javier Milei.
play

Javier Milei verá el show de Fátima Florez en Mar del Plata y la actriz lo invitará a cantar al final

María Susini y Facundo Arana.

Facundo Arana habló de una posible reconciliación con María Susini: "Si es por mí, quiero..."

últimas noticias

En la actualidad, Psy reside nuevamente en Seúl, donde comparte su tiempo entre su familia y las responsabilidades de liderar su sello. 

Qué fue de la vida de Psy, el cantante de Gangnam Style: pocos conocen su presente

Hace 8 minutos
Bill Clinton criticó la acción de los agentes federales en Minneapolis y otras partes de Estados Unidos.

Clinton se sumó a Obama y también repudió la violencia en EEUU: "No renunciemos a nuestras libertades"

Hace 11 minutos
Informate sobre la recategorización, paso clave para los usuarios de ARCA

Por qué debés hacer la recategorización del monotributo de ARCA en el inicio del 2026

Hace 15 minutos
Giovani Lo Celso marcó tendencia con su osado look.

La llamativa camisa que usó Giovani Lo Celso: se robó las miradas con su look

Hace 20 minutos
Susto en Florencio Varela: una menor fue hallada tras escapar de su casa luego de ser víctima de grooming

Alarma en Florencio Varela: una menor fue hallada tras escapar de su casa luego de ser víctima de grooming

Hace 27 minutos