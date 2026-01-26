Turismo en Argentina: el pequeño pueblo casi sin habitantes que es perfecto para pescar en el verano 2026

Este pequeño enclave del partido de Chivilcoy es un destino tranquilo reconocido en la región por sus oportunidades para la pesca en las aguas del Río Salado.

El lugar se destaca principalmente por la práctica de la pesca deportiva debido a su cercanía con el Río Salado.

Indacochea es un pequeño paraje rural del partido de Chivilcoy en la provincia de Buenos Aires, cuyo nombre recuerda a quien efectuó la donación del terreno donde se levantó la estación ferroviaria inaugurada el 15 de mayo de 1911. Esta localidad, ubicada a 31 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Chivilcoy, se consolidó en su momento como un punto estratégico del Ferrocarril General Belgrano, anteriormente conocido como Ferrocarril Midland de Buenos Aires, prestando servicios hasta 1977 cuando fue clausurado.

La escapada cerca de Buenos Aires a un destino que tiene todo lo que necesitás: podés ir sin auto

La estación de ferrocarril se estableció en el kilómetro 163,3 contando desde Puente Alsina, en tierras cedidas por Pedro Indacochea, quien donó parte de ellas para la construcción del predio ferroviario. En reconocimiento a este gesto, los directivos del ferrocarril resolvieron llamar a la estación con su nombre, fecha que además fue tomada como la de creación del pueblo.

Durante sus años de funcionamiento, Indacochea contó con diversos sitios emblemáticos como El Boliche, que guardaba un museo rural en su interior y funcionaba como famoso restaurante de campo, el Bar de la Vieja Esquina, la escuela número 26 "Paula Albarracín" que llegó a dictar clases para 70 alumnos, y la capilla María Auxiliadora.

Luego de la clausura del ferrocarril en 1977, los rieles fueron levantados en gran parte de su traza desde Plomer hasta Carhué, quedando reducido el servicio a la sección local entre las estaciones Buenos Aires y Marinos del Crucero General Belgrano. Esta situación provocó que gran parte de la población decidiera emigrar, y ante tan poca densidad demográfica, todos los sitios característicos del paraje cerraron por algunos años más hasta quedar prácticamente deshabitado.

Actualmente, el lugar se destaca principalmente por la práctica de la pesca deportiva debido a su cercanía con el Río Salado, siendo un conocido punto de pesca en la región gracias al puente que atraviesa este curso de agua.

Indacochea Conociendo Pueblos Facebook

Dónde queda Indacochea

Indacochea es un pequeño paraje rural del partido de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, Argentina. Su ubicación geográfica lo sitúa en las proximidades del Río Salado, donde se encuentra el puente que atraviesa este curso de agua, convirtiéndolo en un lugar conocido de pesca en la región.

Qué puedo hacer en Indacochea

Las actividades y características de este paraje bonaerense son limitadas pero específicas:

Practicar pesca deportiva aprovechando la cercanía con el Río Salado, principal atractivo del lugar que lo convierte en un conocido punto de pesca en la región.

Pescar desde el puente sobre el Río Salado, estructura que facilita el acceso a las aguas del río.

Disfrutar de la tranquilidad de un paraje rural prácticamente deshabitado, ideal para quienes buscan desconexión total.

Conocer la historia ferroviaria del lugar visitando el antiguo predio donde funcionó la estación del Ferrocarril General Belgrano inaugurada en 1911.

Recorrer el camino rural que conecta el paraje con la Ruta Nacional 5, atravesando paisajes rurales de la provincia de Buenos Aires.

Explorar los restos de lo que alguna vez fue una comunidad activa con escuela, capilla, restaurante de campo y bar, aunque actualmente cerrados.

Disfrutar del contacto con la naturaleza en un entorno rural alejado de centros urbanos masivos.

Realizar actividades al aire libre aprovechando la proximidad a cursos de agua y el ambiente campestre del partido de Chivilcoy.

Indacochea Conociendo Pueblos Facebook

Cómo llegar a Indacochea

Para acceder a Indacochea se debe llegar primero a la ciudad de Chivilcoy en la provincia de Buenos Aires. Desde ese lugar, el paraje se encuentra a 31 kilómetros al sudoeste, siendo necesario tomar un camino rural que se desprende desde la Ruta Nacional 5 hasta alcanzar este pequeño enclave rural.

El trayecto atraviesa paisajes campestres característicos de la región bonaerense, llegando finalmente al puente sobre el Río Salado donde se sitúa el paraje.