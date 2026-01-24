24 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Turismo en Argentina: el pueblo de altura para hacer trekking y rafting en el verano 2026

Un destino del norte combina naturaleza, cultura y actividades al aire libre con paisajes únicos y propuestas ideales para una escapada activa.

Por
Tilcara

Tilcara, naturaleza y aventura en el corazón del norte argentino.

Popular
  • Tilcara es un pueblo andino ubicado en la Quebrada de Humahuaca con paisajes, historia y actividades al aire libre.
  • El Pucará de Tilcara y la Plaza Principal son dos de los atractivos más representativos de su patrimonio cultural.
  • La Garganta del Diablo y las rutas de trekking permiten explorar entornos naturales espectaculares.
  • Tilcara sirve de base para visitar Purmamarca, Humahuaca, Uquía y otros puntos emblemáticos de la región.

Tilcara está situada en el corazón de la Quebrada de Humahuaca, al norte de la provincia de Jujuy, dentro del Noroeste argentino. Se encuentra junto a la Ruta Nacional 9 y a orillas del Río Grande. El pueblo está ubicado a unos 84 kilómetros de San Salvador de Jujuy y a una altitud cercana a los 2.465 metros sobre el nivel del mar, una condición que define su clima particular y realza la imponencia de su paisaje andino.

Esta localidad se destaca por sus amplias playas.
Te puede interesar:

Turismo en la Costa Atlántica: el destino económico y familiar con playas muy extensas

Este destino andino se destaca por su mezcla de naturaleza, historia y cultura, pero también por su perfil aventurero. Tilcara funciona como punto de partida para circuitos de trekking por quebradas, cerros y senderos de altura, y para experiencias de rafting en tramos del Río Grande, que durante el verano incrementa su caudal y se vuelve ideal para actividades de turismo activo.

Durante el verano, la región se convierte en un escenario privilegiado para quienes buscan combinar descanso con aventura. Las caminatas por senderos naturales, las travesías de trekking hacia cascadas y formaciones rocosas, y las salidas de rafting por los ríos de la quebrada se integran con la propuesta cultural y gastronómica de Tilcara, consolidando al pueblo como un destino completo para una escapada dinámica.

Tilcara
Tilcara se ubica a 84 km de San Salvador de Jujuy y es un punto estratégico en la Quebrada de Humahuaca.

Tilcara se ubica a 84 km de San Salvador de Jujuy y es un punto estratégico en la Quebrada de Humahuaca.

Dónde queda Tilcara

Tilcara se encuentra en el centro de la Quebrada de Humahuaca, una región declarada Patrimonio Cultural y Natural por su historia y geografía. Está a unos 84 km al norte de San Salvador de Jujuy, capital de la provincia de Jujuy, por la Ruta Nacional 9, una de las principales vías de conexión del noroeste argentino.

Este pueblo andino está ubicado a la vera del Río Grande y se eleva a alrededor de 2465 metros sobre el nivel del mar, lo que le da una ubicación estratégica tanto desde lo natural como desde lo cultural. La cercanía con otros puntos de interés, como Purmamarca (26 km) y Humahuaca (45 km), convierte a Tilcara en una base ideal para recorrer la quebrada y otros atractivos de la región.

Qué puedo hacer en Tilcara

Tilcara es uno de los puntos estratégicos de la Quebrada de Humahuaca para la práctica de trekking y actividades de aventura. Desde el pueblo parten numerosos senderos que permiten recorrer cerros, quebradas y paisajes de altura, con circuitos de distinta dificultad que se adaptan tanto a caminatas recreativas como a travesías más exigentes. Lugares como la Garganta del Diablo, con su cascada y formaciones rocosas, se destacan entre las opciones más elegidas para quienes buscan contacto directo con la naturaleza.

Además, la cercanía con el Río Grande habilita experiencias de rafting y actividades acuáticas, especialmente durante el verano, cuando el aumento del caudal genera condiciones propicias para descensos guiados. Estas propuestas suman un componente de adrenalina al perfil del destino y convierten a Tilcara en una base ideal para el turismo activo en el norte argentino, combinando paisajes andinos con deportes al aire libre.

La oferta se completa con un fuerte atractivo cultural y patrimonial. El Pucará de Tilcara permite conocer el pasado prehispánico de la región y ofrece vistas panorámicas del valle, mientras que la Plaza Coronel Manuel Álvarez Prado, la feria de artesanías y la Iglesia Nuestra Señora del Rosario reflejan la identidad local. A esto se suman museos, peñas folclóricas y una gastronomía regional que incluye empanadas, tamales y humitas, consolidando una experiencia que integra aventura, historia y tradiciones.

Cómo llegar a Tilcara

Desde la Ciudad de Buenos Aires, la forma más rápida de iniciar el viaje es en avión hasta el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán, ubicado en San Salvador de Jujuy. El vuelo dura aproximadamente dos horas y diez minutos. Una vez en la capital jujeña, Tilcara se encuentra a unos 85 kilómetros, un trayecto que se realiza por la Ruta Nacional 9 y demanda alrededor de una hora y media en condiciones normales de tránsito.

Quienes eligen viajar en auto desde CABA deben recorrer cerca de 1.600 kilómetros. El itinerario más habitual es tomar la Ruta Nacional 9 hacia el norte, atravesando las provincias de Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y Salta, hasta llegar a San Salvador de Jujuy. Desde allí se continúa por la misma ruta en dirección a la Quebrada de Humahuaca hasta Tilcara. El tiempo total de viaje ronda entre 18 y 20 horas, según paradas y ritmo de conducción.

Tilcara
El Pucará de Tilcara y la Garganta del Diablo son dos de los atractivos naturales e históricos más visitados.

El Pucará de Tilcara y la Garganta del Diablo son dos de los atractivos naturales e históricos más visitados.

En micro, existen servicios de larga distancia que parten desde la Terminal de Retiro y llegan a San Salvador de Jujuy, con un tiempo estimado de viaje de entre 22 y 24 horas. Desde la terminal jujeña se pueden tomar colectivos de corta y media distancia hacia Tilcara, con frecuencias regulares a lo largo del día y una duración aproximada de una hora y media.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El inicio de 2026 se presenta como una buena oportunidad para animarse a estos recorridos menos visibles. 

No tan conocidos: estos son los mejores 5 paseos para hacer en Buenos Aires en el inicio del 2026

este edificio combina arte e historia y ahora te podes hospedar y vivir una experiencia unica: en que parte de caba esta

Este edificio combina arte e historia y ahora te podés hospedar y vivir una experiencia única: en qué parte de CABA está

Complejo con aguas termales en la provincia de Buenos Aires.

Turismo en la Costa Atlántica: las bellas termas para disfrutar en el verano 2026

La Mazamorra aparece de manera recurrente como el pueblo más chico de ese país..

Así es La Mazamorra, el pueblo escondido en la frontera de Uruguay que casi no tiene habitantes

Es un destino muy buscado escondido en las sierras de Córdoba. 

La escapada de Buenos Aires a una mina olvidada de 1800: un plan perfecto para el verano 2026

Es el destino ideal para quienes buscan tranquilidad y naturaleza.

Turismo en Salta: el pueblito de montaña que parece detenido en el tiempo y hay que visitar en el verano 2026

Rating Cero

La conductora fue tildada de hipócrita por usuarios de redes sociales.

Florencia de la V hizo un polémico comentario sobre Tini Stoessel que encendió las redes

A 20 años del estreno, los protagonistas de High School Musical recorrieron caminos profesionales muy distintos tras la fama global.

Qué fue de la vida de los protagonistas de High School Musical a 20 años de su lanzamiento

Las nuevas Películas de Netflix con grandes actores que está en el Top de más visualizaciones
play

La última película de 007 llegó a Netflix y es de lo más visto: cómo encontrarla

Ni una más, la serie de Netflix que sacude con su mirada social.
play

Hoy en Netflix: la serie de solo 8 capítulos sobre la violencia machista en la adolescencia

Sandokán es una serie italiana de época que, con apenas ocho capítulos, logró cautivar a los amantes de los dramas históricos, las historias de aventura y los romances imposibles.
play

De qué se trata Sandokán, la nueva serie de aventuras y romances que llegó a Netflix y es tendencia

Red Rose, la serie oscura de Netflix que atrapó a millones de espectadores.
play

Expone secretos oscuros del mundo en solo 6 capítulos: la serie de Netflix que no te podés perder

últimas noticias

play
El Hospital de Niños, en Córdoba Capital, donde se encuentra internada la menor.

Una nena de 13 años manejaba una moto y chocó contra un poste: está grave

Hace 12 minutos
Barracas recibe a River por la primera fecha del Torneo Apertura 2026.

River empata con Barracas Central en su debut en el Torneo Apertura 2026

Hace 16 minutos
La conductora fue tildada de hipócrita por usuarios de redes sociales.

Florencia de la V hizo un polémico comentario sobre Tini Stoessel que encendió las redes

Hace 21 minutos
A 20 años del estreno, los protagonistas de High School Musical recorrieron caminos profesionales muy distintos tras la fama global.

Qué fue de la vida de los protagonistas de High School Musical a 20 años de su lanzamiento

Hace 59 minutos
Esta localidad se destaca por sus amplias playas.

Turismo en la Costa Atlántica: el destino económico y familiar con playas muy extensas

Hace 1 hora