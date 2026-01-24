Turismo en Argentina: el pueblo de altura para hacer trekking y rafting en el verano 2026

Tilcara está situada en el corazón de la Quebrada de Humahuaca , al norte de la provincia de Jujuy , dentro del Noroeste argentino . Se encuentra junto a la Ruta Nacional 9 y a orillas del Río Grande. El pueblo está ubicado a unos 84 kilómetros de San Salvador de Jujuy y a una altitud cercana a los 2.465 metros sobre el nivel del mar, una condición que define su clima particular y realza la imponencia de su paisaje andino.

Este destino andino se destaca por su mezcla de naturaleza, historia y cultura, pero también por su perfil aventurero. Tilcara funciona como punto de partida para circuitos de trekking por quebradas, cerros y senderos de altura, y para experiencias de rafting en tramos del Río Grande , que durante el verano incrementa su caudal y se vuelve ideal para actividades de turismo activo.

Durante el verano, la región se convierte en un escenario privilegiado para quienes buscan combinar descanso con aventura. Las caminatas por senderos naturales, las travesías de trekking hacia cascadas y formaciones rocosas, y las salidas de rafting por los ríos de la quebrada se integran con la propuesta cultural y gastronómica de Tilcara , consolidando al pueblo como un destino completo para una escapada dinámica.

Tilcara se encuentra en el centro de la Quebrada de Humahuaca , una región declarada Patrimonio Cultural y Natural por su historia y geografía. Está a unos 84 km al norte de San Salvador de Jujuy , capital de la provincia de Jujuy, por la Ruta Nacional 9 , una de las principales vías de conexión del noroeste argentino.

Tilcara se ubica a 84 km de San Salvador de Jujuy y es un punto estratégico en la Quebrada de Humahuaca.

Este pueblo andino está ubicado a la vera del Río Grande y se eleva a alrededor de 2465 metros sobre el nivel del mar , lo que le da una ubicación estratégica tanto desde lo natural como desde lo cultural. La cercanía con otros puntos de interés, como Purmamarca (26 km) y Humahuaca (45 km), convierte a Tilcara en una base ideal para recorrer la quebrada y otros atractivos de la región.

Qué puedo hacer en Tilcara

Tilcara es uno de los puntos estratégicos de la Quebrada de Humahuaca para la práctica de trekking y actividades de aventura. Desde el pueblo parten numerosos senderos que permiten recorrer cerros, quebradas y paisajes de altura, con circuitos de distinta dificultad que se adaptan tanto a caminatas recreativas como a travesías más exigentes. Lugares como la Garganta del Diablo, con su cascada y formaciones rocosas, se destacan entre las opciones más elegidas para quienes buscan contacto directo con la naturaleza.

Además, la cercanía con el Río Grande habilita experiencias de rafting y actividades acuáticas, especialmente durante el verano, cuando el aumento del caudal genera condiciones propicias para descensos guiados. Estas propuestas suman un componente de adrenalina al perfil del destino y convierten a Tilcara en una base ideal para el turismo activo en el norte argentino, combinando paisajes andinos con deportes al aire libre.

La oferta se completa con un fuerte atractivo cultural y patrimonial. El Pucará de Tilcara permite conocer el pasado prehispánico de la región y ofrece vistas panorámicas del valle, mientras que la Plaza Coronel Manuel Álvarez Prado, la feria de artesanías y la Iglesia Nuestra Señora del Rosario reflejan la identidad local. A esto se suman museos, peñas folclóricas y una gastronomía regional que incluye empanadas, tamales y humitas, consolidando una experiencia que integra aventura, historia y tradiciones.

Cómo llegar a Tilcara

Desde la Ciudad de Buenos Aires, la forma más rápida de iniciar el viaje es en avión hasta el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán, ubicado en San Salvador de Jujuy. El vuelo dura aproximadamente dos horas y diez minutos. Una vez en la capital jujeña, Tilcara se encuentra a unos 85 kilómetros, un trayecto que se realiza por la Ruta Nacional 9 y demanda alrededor de una hora y media en condiciones normales de tránsito.

Quienes eligen viajar en auto desde CABA deben recorrer cerca de 1.600 kilómetros. El itinerario más habitual es tomar la Ruta Nacional 9 hacia el norte, atravesando las provincias de Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y Salta, hasta llegar a San Salvador de Jujuy. Desde allí se continúa por la misma ruta en dirección a la Quebrada de Humahuaca hasta Tilcara. El tiempo total de viaje ronda entre 18 y 20 horas, según paradas y ritmo de conducción.

Tilcara El Pucará de Tilcara y la Garganta del Diablo son dos de los atractivos naturales e históricos más visitados. Viajeros Ocultos

En micro, existen servicios de larga distancia que parten desde la Terminal de Retiro y llegan a San Salvador de Jujuy, con un tiempo estimado de viaje de entre 22 y 24 horas. Desde la terminal jujeña se pueden tomar colectivos de corta y media distancia hacia Tilcara, con frecuencias regulares a lo largo del día y una duración aproximada de una hora y media.