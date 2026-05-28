IR A
IR A

Bad Bunny sorprendió a todos y participará en una histórica película

El reconocido exponente de la música urbana se sumará al elenco de una de las franquicias animadas más queridas del cine.

Bad Bunny en sus conciertos en Argentina.

Bad Bunny en sus conciertos en Argentina.

Imagen optimizada con IA.

Bad Bunny fue anunciado formalmente dentro del reparto de doblaje de Toy Story 5, la nueva pelicula de Pixar y Disney que se estrenará en las salas durante 2026 y que ya despierta un gran entusiasmo entre los seguidores del cine y la industria musical. La sorpresiva incorporación buscará cautivar a nuevas audiencias.

Los premios Gardel generaron revuelo entre algunos famosos.
Te puede interesar:

El escándalo en los premios Gardel del que hablan las figuras de la TV: "Son patéticos"

Bad Bunny en Argentina
Bad Bunny en sus conciertos en Argentina.

Bad Bunny en sus conciertos en Argentina.

La novedad se dio a conocer a través de un corto video subido a Instagram por Pixar, lo que bastó para generar un verdadero revuelo en las redes sociales. En dicha publicación se destapó que el músico puertorriqueño le dará voz a “Pizza with sunglasses”, una bizarra figura que consiste en una porción de pizza con lentes oscuros.

El inesperado anuncio desató una ola de memes y comentarios entre los usuarios , quienes ya especulan sobre el peso que tendrá en la película. La nueva entrega se volcará hacia un argumento sumamente conectado a la realidad de todas las familias. En esta oportunidad, los juguetes no tendrán que enfrentarse a otro juguete, sino contra los avances tecnológicos.

El guion exhibirá a Bonnie obteniendo una tablet denominada Lilypad, un dispositivo que rápidamente capta toda su atención y obliga a Woody, Buzz y los demás integrantes de la banda a pelear por rescatar su espacio dentro del entretenimiento de la niña.

toy story 5

La producción plantea de este modo un debate actual acerca del rol de la tecnología y la forma en que los dispositivos digitales modificaron la manera en la que los chicos se divierten. Esta clásica disputa entre los muñecos de siempre y la modernidad promete tocar una fibra muy sensible en el público adulto que creció con la saga más famosa del mundo de los juguetes.

Cuándo se estrena Toy Story 5

Toy Story 5 arribará a las salas de Argentina el 18 de junio de 2026, mientras que en Estados Unidos su debut en la gran pantalla se concretará una jornada más tarde. El reparto inicial retornará de forma íntegra con los aportes de Tom Hanks en la piel de Woody, Tim Allen como Buzz Lightyear y Joan Cusack en el rol de Jessie. De igual manera, reaparecerá Tony Hale para protagonizar a Forky.

Toy Story 5

Dentro de las recientes incorporaciones se destacan Anna Faris personificando a Lilypad, además de Conan O’Brien y Ernie Hudson. En la actualidad, el desembarco de Bad Bunny acabó por transformar la pelicula en uno de los lanzamientos más debatidos de la temporada que viene. La combinación de estas destacadas figuras de la comedia con el ídolo de la música urbana promete una mezcla de humor y frescura que ya despierta intriga sobre el resultado final en la pantalla grande.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Stray Kids agotó las entradas para el Hipódromo de San Isidro en tan sólo 3 horas.

Stray Kids agotó su show en el Hipódromo de San Isidro en menos de 3 horas

Se viralizó una polémica filmación de la pareja de artistas.

Se filtró un video de Emilia Mernes y Duki peleando a los gritos en un boliche

La imagen se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la noche del 26 de mayo en el Teatro Coliseo.

La emoción a flor de piel: el llanto de la madre de Milo J tras quedarse con el Gardel de Oro

Lali dejó un contundente mensaje en los Premios Gardel 2026

El contundente mensaje de Lali tras ganar en los premios Gardel: "Nos hacen creer que decir lo que pensamos puede costarnos caro"

Nathy Peluso se hartó de las críticas a su cuerpo.

Nathy Peluso estalló por las críticas a su cambio físico: "No me entendieron"

La banda surcoreana de K-pop se presentará en septiembre en el Hipódromo de San Isidro.

Stray Kids llega por primera vez a la Argentina: cuándo es el show y cómo sacar las entradas

últimas noticias

Las obras buscan garantizar la sustentabilidad energética y reducir los costos de la provincia.

Claudio Vidal acordó con los gremios de YCRT inversiones estratégicas para la Cuenca Carbonífera de Río Turbio

Hace 4 minutos
Un destino con historia y naturaleza a menos de 150 kilómetros de CABA.

Esta es la escapada a solo 150 kilómetros de CABA y es ideal para recordar la historia argentina

Hace 13 minutos
Vladimir Petkovic, el entrenador que enfrentará Argentina en el debut del Mundial.

Quién es Vladimir Petkovic, el director técnico de Argelia en el Mundial 2026

Hace 16 minutos
Diego Spagnuolo, ex director de ANDIS.

Causa ANDIS: ordenaron peritar los audios de Spagnuolo para verificar que sean reales

Hace 19 minutos
El programa sigue creciendo en ratings y ya prepara su segunda temporada.

Estalló la interna en el jurado de un reconocido reality: "No la aguantan más"

Hace 25 minutos