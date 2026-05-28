Bad Bunny sorprendió a todos y participará en una histórica película

El reconocido exponente de la música urbana se sumará al elenco de una de las franquicias animadas más queridas del cine.

B ad Bunny fue anunciado formalmente dentro del reparto de doblaje de Toy Story 5 , la nueva pelicula de Pixar y Disney que se estrenará en las salas durante 2026 y que ya despierta un gran entusiasmo entre los seguidores del cine y la industria musical. La sorpresiva incorporación buscará cautivar a nuevas audiencias.

La novedad se dio a conocer a través de un corto video subido a Instagram por Pixar, lo que bastó para generar un verdadero revuelo en las redes sociales . En dicha publicación se destapó que el músico puertorriqueño le dará voz a “Pizza with sunglasses” , una bizarra figura que consiste en una porción de pizza con lentes oscuros.

El inesperado anuncio desató una ola de memes y comentarios entre los usuarios , quienes ya especulan sobre el peso que tendrá en la película. La nueva entrega se volcará hacia un argumento sumamente conectado a la realidad de todas las familias . En esta oportunidad, los juguetes no tendrán que enfrentarse a otro juguete , sino contra los avances tecnológicos .

El guion exhibirá a Bonnie obteniendo una tablet denominada Lilypad , un dispositivo que rápidamente capta toda su atención y obliga a Woody, Buzz y los demás integrantes de la banda a pelear por rescatar su espacio dentro del entretenimiento de la niña.

toy story 5

La producción plantea de este modo un debate actual acerca del rol de la tecnología y la forma en que los dispositivos digitales modificaron la manera en la que los chicos se divierten. Esta clásica disputa entre los muñecos de siempre y la modernidad promete tocar una fibra muy sensible en el público adulto que creció con la saga más famosa del mundo de los juguetes.

Cuándo se estrena Toy Story 5

Toy Story 5 arribará a las salas de Argentina el 18 de junio de 2026, mientras que en Estados Unidos su debut en la gran pantalla se concretará una jornada más tarde. El reparto inicial retornará de forma íntegra con los aportes de Tom Hanks en la piel de Woody, Tim Allen como Buzz Lightyear y Joan Cusack en el rol de Jessie. De igual manera, reaparecerá Tony Hale para protagonizar a Forky.

Toy Story 5 Walt Disney Pictures

Dentro de las recientes incorporaciones se destacan Anna Faris personificando a Lilypad, además de Conan O’Brien y Ernie Hudson. En la actualidad, el desembarco de Bad Bunny acabó por transformar la pelicula en uno de los lanzamientos más debatidos de la temporada que viene. La combinación de estas destacadas figuras de la comedia con el ídolo de la música urbana promete una mezcla de humor y frescura que ya despierta intriga sobre el resultado final en la pantalla grande.