Estalló la interna en el jurado de un reconocido reality: "No la aguantan más"

Natalie Pérez volvió a llamar la atención. La cantante, que está reemplazando a Jimena Barón en el jurado de Es mi sueño mientras la actriz disfruta de vacaciones en Europa, habría generado un clima de tensión que ya trascendió los límites del programa. Según trascendió, la situación dentro del ciclo que conduce Guido Kaczka se volvió insostenible.

"Quiero abrir el programa de hoy con una polémica que hay en un programa de televisión del prime time. Hay una integrante del programa de Guido que vino en reemplazo y ya no la aguantan más", lanzó el periodista Juan Etchegoyen en su ciclo Mitre Live

No es la primera vez que su nombre genera ruido en el programa. Semanas atrás había quedado envuelta en una polémica luego de que un participante la acusara de hacer un comentario desubicado sobre su apariencia física, una situación que ya había puesto a la cantante bajo la lupa del público y de la prensa del espectáculo.

La interna entre los jurados de Es mi sueño

Etchegoyen fue contundente al describir el estado del vínculo entre Natalie Pérez y sus compañeros de jurado: "La tensión en el jurado del programa de Guido Kaczka es total". El periodista detalló que la fuente del malestar sería la actitud de la cantante dentro del programa: "A Natalie Pérez no se la banca nadie porque me dicen que está en estrella".

El conflicto, según la información que manejó el conductor, no se limitaría al jurado. "Primero me dijeron lo del jurado, pero ahora me agregan que no se la banca nadie a Natalie, que a mí me cae bien, pero me están contando esto desde adentro", amplió, dejando en claro que el malestar habría permeado también a otras áreas del ciclo.

Natalie Perez Redes sociales

A pesar del clima interno, el programa atraviesa un buen momento con un fuerte crecimiento en términos de audiencia. Etchegoyen confirmó que la final de Es mi sueño se realizará en el teatro Ópera debido al éxito que está cosechando la primera temporada, y adelantó que la producción ya comenzó a organizar los castings para una segunda edición.