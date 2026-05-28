28 de mayo de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 28 de mayo

El oficial minorista cerró a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en el Banco Nación y se mantuvo estable luego del ingreso de u$s1.000 millones provenientes del Fondo.

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El dólar oficial se mantiene sin sobresaltos.

El dólar oficial se mantiene sin sobresaltos.

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El dólar oficial minorista cerró este jueves a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en el Banco Nación, luego de una rueda de miércoles sin cambios, en una semana corta por el feriado del 25 de Mayo. En tanto, el mayorista, referencia del mercado, se mantuvo igual que al cierre de la jornada anterior.

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El Banco Central (BCRA) sumó el miércoles otros u$s132 millones y extendió a 95 ruedas consecutivas la racha positiva en el mercado cambiario. Desde enero, la entidad ya compró u$s9.234 millones, lo que representa más del 90% de la meta anual prevista para 2026. Solo en mayo acumula adquisiciones por u$s2.079 millones, impulsadas principalmente por una mayor liquidación del agro y un mejor clima financiero local.

El desembolso de u$s1.000 millones del FMI reforzó el balance del BCRA en un momento en el que el mercado sigue de cerca no solo cuánto compra la autoridad monetaria en el mercado oficial, sino también cuánto de esas compras logra traducirse en acumulación efectiva de reservas.

Mientras el Gobierno celebra que los dólares adquiridos se mantienen dentro del sistema bancario en lugar de ir a parar bajo el colchón, en la City porteña comienzan a encenderse luces de alerta ante el posible agotamiento del carry trade, ante el achicamiento de la brecha entre las tasas en pesos y las expectativas de depreciación implícitas.

A todo esto se sumaron las palabras del presidente Javier Milei, quien cerró el Latam Economic Forum con un extenso discurso en el que hizo un repaso de las principales medidas adoptadas desde su asunción, ratificó el rumbo económico del Gobierno y advirtió: "Vamos a seguir abriendo la economía argentina".

"Somos el primer primer gobierno que no solo le devuelve libertad a los argentinos bajando 2,7 del PIB de impuestos, le devolvemos libertad a los argentinos restaurando el derecho de propiedad bajando y eliminando regulaciones, sino que además le hemos devuelto la libertad con la presunción de inocencia", subrayó el mandatario.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial mantiene la estabilidad en la primera mitad del año.

El dólar oficial mantiene la estabilidad en la primera mitad del año.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), operó a $1.410 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.859.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.485,51, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.432,63

Dólar futuro

El dólar futuro cotizó a $1.408 para la compra y $1.409 para la venta.

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