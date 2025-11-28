28 de noviembre de 2025 Inicio
Turismo en Argentina: el destino en el que se puede volar en parapente

Un punto serrano cordobés destaca por su entorno montañoso, sus condiciones favorables de altura y la posibilidad de vivir una experiencia aérea guiada y segura.

Por
Vuelos seguros y vistas amplias en el corazón serrano de Córdoba.

Vuelos seguros y vistas amplias en el corazón serrano de Córdoba.

  • Cuchi Corral destaca por su altitud superior a los 1.500 metros y condiciones óptimas para el parapente.
  • El enclave ofrece vuelos tándem con instructores capacitados y panorámicas del Valle de Punilla.
  • La zona presenta un camino de acceso irregular, aunque funciona como mirador natural de referencia.
  • Los vuelos suelen extenderse entre 20 y 30 minutos, dependiendo de los vientos y las corrientes térmicas.

Cuchi Corral se posicionó como un punto emblemático dentro del turismo de aventura cordobés gracias a su entorno montañoso y a su capacidad para ofrecer vuelos con una visibilidad privilegiada. La altitud, que supera los 1.500 metros, sumada a un relieve que favorece el despegue, impulsó su crecimiento como destino asociado al parapente y lo convirtió en un referente dentro del Valle de Punilla.

Roque Perez se encuentra a 135 km de la Ciudad de Buenos Aires. 
A pocos kilómetros de La Cumbre, este sector serrano reúne vientos ascendentes constantes y un paisaje que se despliega entre cerros, vegetación y horizontes despejados. Esa combinación lo transformó en un escenario utilizado tanto por pilotos experimentados como por quienes descubren el vuelo tándem por primera vez, en un entorno que prioriza la estabilidad y el acompañamiento profesional.

turismo-cordoba-cuchi-corral
Cuchi Corral se consolidó como un punto clave del turismo en Argentina, gracias a sus condiciones ideales para el vuelo libre.

Cuchi Corral se consolidó como un punto clave del turismo en Argentina, gracias a sus condiciones ideales para el vuelo libre.

Volar en parapente en Cuchi Corral

Los vuelos que parten desde este mirador suelen extenderse entre 20 y 30 minutos, aunque en días de corrientes térmicas favorables pueden prolongarse considerablemente. Durante el recorrido aéreo se obtiene una vista amplia del Valle de Punilla, los cordones montañosos y el trazado natural que caracteriza la región. Esta combinación de altitud y estabilidad convirtió a Cuchi Corral en un espacio clave para la actividad dentro de la provincia.

El trabajo de los instructores también es señalado como un elemento diferenciador. La modalidad tándem permite que quienes no poseen formación técnica puedan sobrevolar el paisaje sin preocuparse por maniobras o procedimientos. Esta dinámica fortaleció la identidad del lugar como destino accesible y atractivo dentro del turismo de aventura.

Dónde queda Cuchi Corral

El mirador se ubica en el sector montañoso de Córdoba, a 18 kilómetros de La Cumbre y a 50 kilómetros de Bialet Massé. Su posición estratégica en el Valle de Punilla lo transformó en una plataforma natural para el vuelo libre, con un entorno dominado por cerros, vegetación serrana y vistas que se abren hacia distintos puntos del valle.

Cómo llegar a Cuchi Corral

Desde CABA, el viaje comienza por la RN 9 en dirección a la ciudad de Córdoba. Una vez allí, se continúa hacia la zona del Valle de Punilla y se toma el camino que conecta con La Cumbre. El último tramo hacia el mirador de Cuchi Corral presenta sectores deteriorados y superficies irregulares propias de la geografía serrana, por lo que se recomienda transitar con precaución.

Viaje en ruta.png
La zona serrana cordobesa fortalece el turismo de aventura en Argentina con vuelos tándem y vistas del Valle de Punilla.

La zona serrana cordobesa fortalece el turismo de aventura en Argentina con vuelos tándem y vistas del Valle de Punilla.

Desde la ciudad de Córdoba, el acceso es más directo: se toma la RP 38 rumbo a La Cumbre y, desde allí, se avanza por el camino de ripio que conduce al punto de despegue. Aunque el trayecto final puede ser exigente, al llegar al mirador se despliega el paisaje imponente donde se concentran los vuelos y la actividad de parapente.

