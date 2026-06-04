4 de junio de 2026 Inicio
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Aguinaldo, aumentos y más: todo lo que debés saber sobre los pagos de ANSES en junio 2026

El esquema comenzará con quienes perciben hasta un haber mínimo y continuará posteriormente con los jubilados y pensionados cuyos ingresos superan ese monto

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Aguinaldo, aumentos y más: todo lo que debés saber sobre los pagos de ANSES en junio 2026
  • ANSES pagará en junio el haber, el aguinaldo y el bono en una sola acreditación.
  • Las jubilaciones aumentarán un 2,58%.
  • La mínima llegará a $403.318 y, con extras, rondará los $675.000.
  • Los pagos comenzarán el 8 de junio según la terminación del DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma de pagos de junio para jubilados y pensionados, que este mes incluirá en una misma liquidación el haber mensual, el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre y, en los casos que corresponda, el bono extraordinario. Como es habitual, las fechas de cobro fueron organizadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

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El esquema comenzará con quienes perciben hasta un haber mínimo y continuará posteriormente con los jubilados y pensionados cuyos ingresos superan ese monto. De esta manera, los beneficiarios podrán consultar el calendario oficial para conocer el día exacto en que tendrán acreditados los fondos en sus cuentas bancarias o podrán retirarlos por los canales habilitados.

ANSES

La liquidación unificada busca simplificar el proceso de pago y garantizar que los haberes, el Sueldo Anual Complementario (SAC) y los refuerzos económicos lleguen en una sola acreditación. Esto permitirá que millones de jubilados y pensionados dispongan de los importes correspondientes de forma ordenada y según el cronograma establecido por el organismo previsional.

Qué debés saber sobre los pagos de ANSES en junio 2026

El mes de junio trae buenas noticias para los beneficiarios de la ANSES, ya que las jubilaciones, pensiones y asignaciones recibirán un aumento del 2,58%, en línea con la actualización mensual basada en la inflación. Con este incremento, el haber mínimo jubilatorio pasa a ser de $403.317,99, mientras que la Asignación Universal por Hijo (AUH) asciende a $144.932 brutos por beneficiario.

ANSES

Además del ajuste por movilidad, los jubilados y pensionados cobrarán la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como medio aguinaldo. A esto se suma la continuidad del bono extraordinario de $70.000 destinado a quienes perciben los ingresos más bajos del sistema previsional. Gracias a la combinación de estos conceptos, quienes cobran la jubilación mínima recibirán cerca de $675.000 brutos durante junio.

Por su parte, el calendario de pagos comenzará el 8 de junio y se desarrollará de manera escalonada según la terminación del DNI de cada beneficiario. Las acreditaciones incluirán automáticamente el aumento, el aguinaldo y los bonos correspondientes, por lo que no será necesario realizar ningún trámite adicional para acceder a estos montos.

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