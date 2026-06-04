4 de junio de 2026 Inicio
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Por qué se mueve el feriado del 17 de junio y qué fin de semana largo se genera

El calendario oficial de 2026 incorpora una nueva fecha de asueto para garantizar el día de descanso por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

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El feriado del 17 de junio se mueve este año: a qué día. 

El feriado del 17 de junio se mueve este año: a qué día. 

Cuáles son los feriados nacionales inamovibles y los trasladables.
  • El feriado por el Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes se trasladará del miércoles 17 al lunes 15 de junio de 2026.
  • La modificación permitirá la conformación de un fin de semana largo de tres días en todo el país.
  • Los trabajadores que deban prestar servicios durante la jornada feriada deberán cobrar una remuneración especial según la legislación vigente.
  • El calendario 2026 incluye además otros feriados trasladables y jornadas con fines turísticos que generan nuevos descansos extendidos.

El Gobierno nacional confirmó el esquema de feriados para junio de 2026 y ratificó el traslado de la conmemoración por el Paso a la Inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes. La medida modifica la fecha original del miércoles 17 de junio y la traslada al lunes 15, con el objetivo de conformar un fin de semana largo que impulse la actividad turística y facilite los desplazamientos internos.

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La decisión permitirá que miles de trabajadores y estudiantes cuenten con tres jornadas consecutivas de descanso al unirse el feriado con el sábado 13 y el domingo 14 de junio. Además, quienes deban trabajar durante esa jornada tendrán derecho a percibir una remuneración doble, de acuerdo con lo establecido por la normativa laboral.

Qué sucede con el feriado del 17 de junio en 2026

La fecha que recuerda al general Martín Miguel de Güemes estaba prevista originalmente para el miércoles 17 de junio. Sin embargo, al tratarse de un feriado trasladable, las autoridades resolvieron moverlo al lunes 15 de junio.

De esta manera, se genera un fin de semana largo de tres días que se extenderá desde el sábado 13 hasta el lunes 15 de junio inclusive, una modalidad que suele favorecer la actividad turística en distintos puntos del país.

El feriado nacional en homenaje al General Martín Miguel de Güemes se trasladará al 15 de junio.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

El calendario oficial contempla feriados inamovibles, trasladables y jornadas con fines turísticos que permiten conformar varios fines de semana largos a lo largo del año.

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 16 y 17 de febrero: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 3 de abril: Viernes Santo.
  • 1° de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 15 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos

  • 23 de marzo.
  • 10 de julio.
  • 7 de diciembre.

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