Turismo en Argentina: el pueblito secreto con balnearios hermosos que tienen asadores

Un pueblo serrano del sur cordobés se consolidó como destino clave por su entorno natural, su historia y sus balnearios.

Sus playas, arroyos cristalinos y espacios agrestes lo vuelven una opción buscada para el verano.

Ofrece propuestas culturales, gastronomía regional y sitios históricos vinculados al Camino Real.

Está a 277 kilómetros de Córdoba Capital y se llega por Ruta Provincial 36 y luego por la Ruta Provincial 30. Achiras es conocida como "la linda del Sur cordobés", posicionada como el centro turístico más relevante de las Sierras del Sur gracias a su combinación de belleza natural, historia y tranquilidad. Esta localidad cordobesa con cuatro siglos de vida, ubicada a los pies de las imponentes Sierras de Los Comechingones y pegada a la provincia de San Luis, sorprende a los turistas en Argentina con sus arroyos, vegetación y un pasado histórico que la convierte en un destino único en la región.

Entre sus principales atractivos llama la atención el balneario municipal, que cuenta con playas, cascadas, cajones de piedra y parrillas disponibles para el disfrute familiar. La Ollita, un espacio más agreste rodeado de un ambiente sereno, complementa la oferta de espacios naturales junto a los arroyos Los Coquitos y Achiras, ideales para refrescarse durante el verano. Su riqueza cultural se destaca por haber sido una de las postas del Camino Real, con la histórica posta de Los Nogales a solo cinco kilómetros del poblado, por donde pasó el General José de San Martín.

Para los viajeros que buscan un destino con historia, naturaleza y gastronomía regional, Achiras ofrece una propuesta completa que incluye platos tradicionales como el locro y el lechón a la pizza, chacinados artesanales, dulces y mermeladas caseras. En este rincón cordobés con vista a las sierras, los visitantes pueden explorar su museo que resguarda la identidad local, disfrutar de sus balnearios con servicios completos y la pastelería regional.

Qué puedo hacer en Achiras Achiras ofrece diversas actividades y atractivos para disfrutar durante la visita: Pasear por el balneario municipal, la principal atracción, que cuenta con playas, cascadas, cajones de piedra y parrillas para uso de los visitantes

Refrescarse en La Ollita, un espacio más agreste rodeado de un ambiente tranquilo y natural

Pasar el día en los arroyos Los Coquitos y Achiras, ideales para disfrutar en familia durante el verano

Visitar el museo local que resguarda la identidad de la localidad desde sus hechos históricos y políticos

Conocer la histórica posta de Los Nogales, ubicada a solo cinco kilómetros del poblado, parte del antiguo Camino Real por donde pasó el General José de San Martín

Explorar el Museo del Desierto.

Deleitarse con la gastronomía regional, destacando platos tradicionales como el locro y el lechón a la pizza

Degustar los famosos chacinados artesanales, dulces, mermeladas caseras y pastelería local

Probar especialidades gastronómicas como pastas, pollo a la piedra y flan casero relleno de dulce de leche en pizzerías, restaurantes y comedores

Contemplar las vistas panorámicas de las Sierras de Los Comechingones desde distintos puntos del poblado

Alojarse en la variada oferta de hoteles, cabañas, departamentos y casas en alquiler disponibles achiras Punto de argentina Cómo llegar a Achiras Para acceder a Achiras desde Córdoba Capital, se debe recorrer una distancia de 277 kilómetros en auto. El trayecto se realiza tomando la Ruta Provincial 36 y posteriormente continuando por la Ruta Provincial 30 hasta llegar a esta localidad del sur cordobés.