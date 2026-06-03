3 de junio de 2026 Inicio
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Cuáles son las escapadas rurales ideales para hacer cerca de Buenos Aires

Los pueblos bonaerenses perfectos para pasear el próximo domingo o feriado con un mate compañero.

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Los pueblos bonaerenses ideales para adentrarse en el turismo rural. 

Los pueblos bonaerenses ideales para adentrarse en el turismo rural. 

Facebook Turismo Rural Gral. Rivas
  • Cada vez más bonaerenses eligen escapadas cortas a pueblos rurales para descansar durante los fines de semana y feriados.
  • Capitán Sarmiento, Carlos Beguerie, General Rivas, Ramón Biaus y Todd aparecen entre los destinos que más crecieron en los últimos años.
  • La gastronomía, los alojamientos pequeños y la recuperación de edificios históricos impulsan el turismo local.

Viajar al Delta del Paraná es ideal para descansar, escuchar el sonido de la fauna autóctona y desconectar del ruido de la ciudad. 
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  • El fenómeno también genera empleo y reactivación económica en distintas localidades de la provincia.

Con cada nuevo feriado, miles de argentinos vuelven a mirar hacia el interior de la provincia de Buenos Aires en busca de destinos cercanos donde descansar y cambiar de paisaje sin la necesidad de realizar viajes extensos. En ese escenario, el turismo rural se consolidó como una de las opciones preferidas gracias a la combinación de gastronomía, historia local y experiencias vinculadas con la vida de pueblo.

La tendencia también está impulsada por la saturación de destinos tradicionales y por la aparición de nuevos emprendimientos que revitalizaron localidades que hasta hace pocos años permanecían fuera del radar turístico.

Pueblo Mundial del Turismo Rural

Qué escapadas con aire rural son las mejores para hacer cerca de Buenos Aires

Capitán Sarmiento
Dónde queda Capitán Sarmiento

Dónde queda Capitán Sarmiento

  • Capitán Sarmiento: esta localidad dejó de ser una simple parada sobre la Ruta 8 para transformarse en un destino gastronómico. Restaurantes instalados en edificios recuperados, propuestas de cocina a leña y espacios vinculados con la producción local atraen a visitantes que buscan buena comida y tranquilidad.

  • Carlos Beguerie: el pueblo encontró una nueva oportunidad gracias a proyectos de restauración y arte que recuperaron espacios históricos. Entre sus principales atractivos aparecen los recorridos por la antigua estación ferroviaria, las intervenciones culturales y los alojamientos instalados en construcciones recuperadas.
General Rivas, escapada

  • General Rivas: se convirtió en una referencia para quienes disfrutan de los clásicos bodegones bonaerenses. Sus restaurantes de cocina casera y sus calles tranquilas permiten disfrutar de una escapada breve con fuerte identidad rural.

  • Ramón Biaus: el crecimiento turístico llegó de la mano de emprendimientos gastronómicos que funcionan en antiguas casas recicladas. La propuesta combina recetas tradicionales, historia local y un ambiente que conserva el espíritu de los pueblos del interior.
TODD (2)

  • Todd: es uno de los destinos más particulares por su combinación de gastronomía, patrimonio e industria artesanal. Además de sus bodegones y almacenes históricos, cuenta con emprendimientos productivos que despertaron el interés de quienes visitan la localidad.

El auge de estas escapadas por los pueblos bonaerenses responde a una búsqueda cada vez más frecuente de experiencias cercanas y que contribuyan a la reconexión con zonas de la propia provincia, muchas veces desconocidas. Al priorizar recorridos cortos, alojamientos accesibles, propuestas gastronómicas con identidad local y contacto directo con la vida rural, se descansa fácil y de forma económica.

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