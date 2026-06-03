Cuáles son las escapadas rurales ideales para hacer cerca de Buenos Aires

- El fenómeno también genera empleo y reactivación económica en distintas localidades de la provincia.
Con cada nuevo feriado, miles de argentinos vuelven a mirar hacia el interior de la provincia de Buenos Aires en busca de destinos cercanos donde descansar y cambiar de paisaje sin la necesidad de realizar viajes extensos. En ese escenario, el turismo rural se consolidó como una de las opciones preferidas gracias a la combinación de gastronomía, historia local y experiencias vinculadas con la vida de pueblo.
La tendencia también está impulsada por la saturación de destinos tradicionales y por la aparición de nuevos emprendimientos que revitalizaron localidades que hasta hace pocos años permanecían fuera del radar turístico.
Pueblo Mundial del Turismo Rural
- Capitán Sarmiento: esta localidad dejó de ser una simple parada sobre la Ruta 8 para transformarse en un destino gastronómico. Restaurantes instalados en edificios recuperados, propuestas de cocina a leña y espacios vinculados con la producción local atraen a visitantes que buscan buena comida y tranquilidad.
- Carlos Beguerie: el pueblo encontró una nueva oportunidad gracias a proyectos de restauración y arte que recuperaron espacios históricos. Entre sus principales atractivos aparecen los recorridos por la antigua estación ferroviaria, las intervenciones culturales y los alojamientos instalados en construcciones recuperadas.
General Rivas, escapada
Facebook Turismo Rural Gral. Rivas
- General Rivas: se convirtió en una referencia para quienes disfrutan de los clásicos bodegones bonaerenses. Sus restaurantes de cocina casera y sus calles tranquilas permiten disfrutar de una escapada breve con fuerte identidad rural.
- Ramón Biaus: el crecimiento turístico llegó de la mano de emprendimientos gastronómicos que funcionan en antiguas casas recicladas. La propuesta combina recetas tradicionales, historia local y un ambiente que conserva el espíritu de los pueblos del interior.
- Todd: es uno de los destinos más particulares por su combinación de gastronomía, patrimonio e industria artesanal. Además de sus bodegones y almacenes históricos, cuenta con emprendimientos productivos que despertaron el interés de quienes visitan la localidad.
El auge de estas escapadas por los pueblos bonaerenses responde a una búsqueda cada vez más frecuente de experiencias cercanas y que contribuyan a la reconexión con zonas de la propia provincia, muchas veces desconocidas. Al priorizar recorridos cortos, alojamientos accesibles, propuestas gastronómicas con identidad local y contacto directo con la vida rural, se descansa fácil y de forma económica.