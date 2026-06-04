4 de junio de 2026 Inicio
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Impactante video: ató a un ladrón a su camioneta y lo arrastró once cuadras

La Justicia detuvo al acusado por hurto e inició una causa contra el comerciante por las lesiones sufridas durante el episodio.

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Video impactante: ató a un ladrón a su camioneta y lo arrastró once cuadras

Un grave hecho ocurrido en la ciudad bonaerense de Zárate quedó bajo investigación judicial luego de que un comerciante detuviera por la fuerza a un hombre al que acusó como autor de un robo en su local y lo arrastrara atado a una camioneta por varias cuadras.

El episodio tuvo lugar el martes en el barrio El Progreso y fue registrado por vecinos, cuyas imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales. En los videos se observa a un hombre sujetado mediante una soga mientras es llevado por una camioneta, una situación que generó una fuerte repercusión pública.

Según las primeras actuaciones, el dueño de un autoservicio revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad de su comercio y concluyó que un hombre de 49 años había sustraído mercadería. A partir de esa sospecha, se dirigió hasta el domicilio del señalado para exigir explicaciones y recuperar los productos.

De acuerdo con el relato del comerciante ante las autoridades, durante el encuentro se produjo una discusión y el sospechoso habría intentado agredirlo con un arma blanca. El comerciante sostuvo que logró reducirlo y posteriormente lo trasladó hasta las cercanías de su negocio.

La secuencia quedó registrada por testigos, quienes además grabaron los insultos y amenazas que el comerciante dirigía al hombre mientras lo trasladaba. La difusión de esas imágenes abrió un debate sobre los alcances de la legítima defensa y las acciones tomadas por particulares frente a hechos delictivos.

Tras recibir varias denuncias, efectivos policiales intervinieron en la zona de la calle Pellegrini al 3900. Allí encontraron al sospechoso atado con una cuerda y con distintas lesiones visibles. Personal médico lo asistió en el lugar y luego fue derivado a un hospital para una evaluación más completa.

La investigación determinó que el hombre habría tenido participación en el robo denunciado por el comerciante, por lo que fue detenido e imputado por hurto. Paralelamente, la Fiscalía avanzó sobre la actuación del dueño del autoservicio, quien quedó imputado por lesiones mientras se analizan las circunstancias y responsabilidades de cada uno de los involucrados.

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