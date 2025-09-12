Turismo en Argentina: el destino del sur que es un lujo y que puede ser visitado todo el año

12 de septiembre de 2025 Inicio
San Carlos de Bariloche se consolidó como referente del turismo en Argentina gracias a sus paisajes y servicios de calidad.

Patagonia Andina

San Carlos de Bariloche se ubica en el norte de la Patagonia argentina y es uno de los destinos más versátiles del país. Su atractivo radica en que ofrece experiencias durante todo el año: en invierno se transforma en un polo de deportes de nieve, mientras que en verano despliega lagos, playas y senderos rodeados de naturaleza.

Dónde queda este bello pueblo provinciano.
La ciudad cuenta con una amplia infraestructura turística, pero lo que realmente deslumbra son sus alrededores. Allí se combinan montañas, bosques, cascadas y espejos de agua cristalina que forman parte del Parque Nacional Nahuel Huapi, un área protegida que concentra gran parte de las excursiones y caminatas más buscadas por visitantes nacionales e internacionales.

Además de sus paisajes, Bariloche es reconocida por su gastronomía. El chocolate artesanal y la cerveza de producción local forman parte de la identidad de la ciudad, al igual que sus restaurantes y cervecerías con vistas al lago. Estas propuestas se suman a una agenda cultural e histórica que incluye museos y construcciones de estilo europeo.

Cerro Llao Llao
La Ruta de los 7 Lagos ofrece una experiencia imperdible para quienes buscan conectar con la Patagonia.

Dónde queda Bariloche

Bariloche se encuentra en la provincia de Río Negro, al pie de la cordillera de los Andes. Limita con lagos imponentes como el Nahuel Huapi, que rodea parte de la ciudad y le da un marco natural privilegiado. Su ubicación estratégica la convierte en punto de partida para recorrer toda la región patagónica norte.

Qué puedo hacer en Bariloche

Dentro de la ciudad destacan el Centro Cívico, el Museo de la Patagonia, la Catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi y la costanera junto al lago. Para los amantes de los sabores locales, la calle Mitre concentra chocolaterías históricas como Rapa Nui o Mamuschka, además de tiendas de artesanías y agencias turísticas.

En los alrededores, las opciones se multiplican: desde subir al Cerro Campanario o al Cerro Otto para obtener vistas panorámicas, recorrer el Circuito Chico con sus miradores y playas, hasta adentrarse en la Colonia Suiza para conocer su legado cultural. También sobresalen las excursiones al Cerro Tronador, la Ruta de los 7 Lagos y al Lago Gutiérrez, ideales para quienes buscan senderismo o paisajes únicos.

También se puede disfrutar de la gastronomía regional, con propuestas que incluyen platos a base de trucha, ciervo y cordero patagónico, acompañados de cervezas artesanales producidas en la zona. A esto se suman las ferias locales, como la de Colonia Suiza, donde se combina el encanto de la montaña con recetas tradicionales y productos caseros que refuerzan la identidad cultural de Bariloche.

Cómo llegar a Bariloche

El acceso más común es por vía aérea, ya que el Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria conecta con las principales ciudades del país. Otra alternativa es llegar en micro de larga distancia o en automóvil a través de la Ruta Nacional 40, que permite disfrutar del paisaje patagónico durante el trayecto.

Colectivo bariloche
El Circuito Chico reúne lagos, montañas y miradores inolvidables en un recorrido de 23 kilómetros.

Moverse dentro de Bariloche puede hacerse en colectivo, en auto de alquiler o mediante excursiones organizadas que facilitan el traslado a los principales puntos turísticos. Cada opción ofrece una experiencia distinta, según el presupuesto y la modalidad de viaje que se elija.

