Desaparecen 24 líneas de colectivos: sus recorridos pasarán a ser gratuitos La ciudad busca nuevos operadores para poder garantizar el viaje que realizaba la empresa, que finalmente no continuará con la concesión.







La empresa FAM de Córdoba finalmente cerró. Redes sociales

La Municipalidad de Córdoba confirmó la anulación definitiva del contrato con el Grupo FAM y, de este modo, continuarán con el plan de contingencia y, hasta que se mantenga, el boleto seguirá siendo gratuito. En este lapso, buscarán nuevos operadores para que realicen el recorrido y reemplacen a la empresa.

Todo inició porque la empresa denunció la desaparición de más de 200 llaves de colectivos, el robo de 50 módulos electrónicos y daños en motores. Desde ese momento, el municipio pidió que no circulen hasta que se haga un peritaje en los coches por parte de la Justicia.

Desde ese momento, se implementó un plan de contingencia con la ayuda de tres empresas con el objetivo de que no falten los recorridos. Sin embargo, los usuarios aclararon que hay muy poca frecuencia del servicio de emergencia y que los coches pasan llenos y no paran.

Colectivos Redes sociales Finalmente, a pesar de las complicaciones del servicio, el municipio decidió revocar la concesión y presentar una denuncia penal ante la Justicia para determinar las responsabilidades. José Mana, el fiscal de la causa, pidió la apertura de los discos duros de las cámaras de seguridad del predio de la empresa para investigar.

De este modo, tal cual sucedió en los últimos días, Tamse garantiza el funcionamiento del corredor 2 y de las líneas 600 y 601, mientras que SíBus está a cargo del corredor 5 y Coniferal se responsabiliza del corredor 7.

Corredores y líneas afectadas en Córdoba Corredor 2: Líneas 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29.

Anulares: Líneas 600 y 601.

Corredor 5: Líneas 50, 51, 52, 53, 54 y 55.

Corredor 7: Líneas 70, 71, 72, 73, 74 y 75.