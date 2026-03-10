Naturaleza única en pleno Buenos Aires: este lugar está a solo 20 minutos del edificio y es perfecto para visitar Se convierte en un plan ideal para disfrutar durante marzo: una propuesta gratuita, rodeada de naturaleza y con recorridos guiados pensados para pasar tiempo al aire libre sin realizar grandes esfuerzos. Por + Seguir en







Escapada ideal dentro de Buenos Aires. Buenos Aires Ciudad

Marzo ofrece un buen momento para redescubrir espacios al aire libre en Buenos Aires, con clima agradable y menos movimiento en la ciudad.

A unos 20 minutos del Obelisco de Buenos Aires se encuentra el Paseo Ambiental del Sur, un espacio verde con acceso libre y gratuito.

El predio forma parte del Parque Ambiental del Sur y cuenta con senderos, humedales, viveros de plantas nativas y huertas agroecológicas.

También ofrece visitas guiadas y actividades educativas sobre biodiversidad urbana, energías renovables y cuidado del ambiente. Marzo aparece como un momento ideal para redescubrir la ciudad, con temperaturas agradables y menos movimiento en muchos espacios públicos. En ese contexto, surgen planes tranquilos que permiten disfrutar del aire libre sin alejarse demasiado del centro. Es una oportunidad perfecta para encontrar lugares que combinan naturaleza, calma y una pausa frente al ritmo cotidiano.

El recorrido permite observar biodiversidad local y disfrutar de un paisaje pensado para la contemplación. La cercanía con el centro y la infraestructura del lugar facilitan la visita en cualquier momento del día. Así, el paseo se presenta como una alternativa simple para aprovechar las tardes de marzo y conectar con la naturaleza dentro de la ciudad.

Paseo ambiental del Sur Buenos Aires Ciudad El recorrido permite observar biodiversidad local y disfrutar de un paisaje pensado para la contemplación. La cercanía con el centro y la infraestructura del lugar facilitan la visita en cualquier momento del día. Así, el paseo se presenta como una alternativa simple para aprovechar las tardes de marzo y conectar con la naturaleza dentro de la ciudad.

Cómo es el destino natural de Buenos Aires que se puede visitar en cualquier momento del año El Paseo Ambiental del Sur, ubicado dentro del Parque Ambiental del Sur en Villa Soldati, funciona como un espacio educativo pensado para promover la conciencia ecológica y mostrar cómo pueden convivir la naturaleza y la vida urbana. Quienes lo visitan pueden recorrer senderos que atraviesan humedales, conocer viveros de plantas nativas y observar huertas agroecológicas. El predio también incorpora tecnologías de energías renovables, como paneles solares y aerogeneradores, lo que refuerza su perfil ambiental.

Paseo ambiental del Sur Buenos Aires Ciudad Durante marzo, el espacio retoma su agenda con visitas guiadas programadas para el primer y el tercer miércoles del mes, con turnos por la mañana y por la tarde. Estos recorridos consisten en caminatas tranquilas acompañadas por especialistas, quienes explican distintos aspectos del lugar, como la biodiversidad urbana, el compostaje y las estrategias para enfrentar el cambio climático.

Para participar es necesario realizar una inscripción previa a través de los canales oficiales del parque. Este sistema permite organizar grupos reducidos y facilitar una experiencia más cercana y didáctica. La propuesta combina aprendizaje ambiental con la posibilidad de disfrutar de un paseo al aire libre en un entorno natural dentro de Buenos Aires.