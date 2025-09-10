10 de septiembre de 2025 Inicio
Turismo en Argentina: el pueblito rural que nadie conoce donde reina la quietud

A solo dos horas de la Ciudad de Buenos Aires, esta pequeña localidad con menos de 500 habitantes parece detenida en el tiempo. Combina un tranquilo entorno rural con buena gastronomía y productos regionales.

Este pequeño pueblo es ideal para una escapada de fin de semana.

Este pequeño pueblo es ideal para una escapada de fin de semana.

Se acerca la primavera y la época invita a conectar con la naturaleza, pasear, relajarse y disfrutar de buena gastronomía. Todo esto se puede encontrar a solo dos horas de viaje desde la Ciudad de Buenos Aires, en un pequeño pueblito rural desconocido en la Argentina, con menos de 500 habitantes y donde reina la quietud.

En la localidad de Exaltación de la Cruz, existe un pueblito ideal para conectarse con la naturaleza y disfrutar de las mejores parrillas al aire libre.
La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblito que tiene un paseo natural encantador

Se trata de General Rivas, en el partido de Suipacha, una localidad con un curioso trazado en forma de triángulo que aún conserva la mayoría de sus construcciones originales de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Combina rincones históricos con un hermoso entorno rural y deliciosos productos regionales.

Aunque se puede visitar en cualquier momento del año, mucha gente de la zona elige hacerlo el 16 de agosto para la fiesta de San Roque, el patrono de la comunidad. El evento incluye un desfile criollo, espectáculos musicales, baile, ferias y un tradicional asado a la estaca.

general rivas

Dónde queda General Rivas

General Rivas queda en el noreste de la provincia de Buenos Aires, dentro del partido de Suipacha, unos 20 kilómetros al norte de la localidad cabecera. Se ubica unos 152 kilómetros al oeste de la Ciudad de Buenos Aires.

Qué puedo hacer en General Rivas

General Rivas solo se extiende por una decena de cuadras a lo largo de las vías, así que es perfecto para recorrer a pie y admirar sus construcciones históricas. Se destaca la estación de tren de 1880, pero también se puede visitar la Capilla San Roque, que se construyó en 1898 y sigue siendo el edificio más alto de la zona.

Varias de esas antiguas casonas restauradas hoy alojan distintas propuestas gastronómicas. Uno es el bar de campo Don Guille, que abre solo los sábados y domingos al mediodía y ofrece un menú fijo con pastas caseras. Otro es 1886 Restó, bautizado por el año en que se construyó el local, que ofrece platos típicos de bodegón. Abre viernes y sábados por la noche y domingos al mediodía.

General Rivas, escapada

Otros lugares de interés son la fábrica de chacinados Badano y la huerta agroecológica Yerba Suelta, donde se pueden comprar verduras frescas, hierbas aromáticas, plantines, dulces, licores y conservas artesanales. Además, hay estancias para pasar el día que ofrecen paseos a caballo, pileta y parrillas.

Cómo llegar a General Rivas

Para llegar a General Rivas en auto desde la Ciudad de Buenos Aires hay que tomar el Acceso Oeste y continuar por la Autopista Luján-Bragado hasta Mercedes. Desde allí hay que continuar por la Ruta Provincial 42 hasta llegar al acceso al pueblo. Son aproximadamente dos horas y media de viaje.

