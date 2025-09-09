9 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Turismo en Argentina: está en el norte y es perfecto para quienes buscan destinos alternativos

Conocida como "la Capital de la Empanada", cuenta también con un rico patrimonio histórico y cultural, ofreciendo réplicas de algunos de los monumentos más emblemáticos de nuestro país.

Por
Este encantador destino del norte de nuestro país se presenta como la alternativa perfecta para escapar del ritmo acelerado de las grandes ciudades.

Este encantador destino del norte de nuestro país se presenta como la alternativa perfecta para escapar del ritmo acelerado de las grandes ciudades.

Wikipedia

Famaillá es uno de los destinos más atractivos de Tucumán, reconocida a nivel nacional como "la Capital de la Empanada" gracias a su particular tradición gastronómica. Esta localidad tucumana le agrega además de su excelencia culinaria, un rico patrimonio histórico y cultural, ofreciendo réplicas de algunos de los monumentos más emblemáticos de Argentina. Sus restaurantes de ambientación pintoresca y sus platos tradicionales la posicionan como un referente gastronómico que trasciende las fronteras provinciales.

Las cuevas de Acsibi son una de las tantas perlas que se esconden en la provincia de Salta.
Te puede interesar:

Viajar a Salta: las dos cuevas maravillosas que impactan a todos

Este encantador destino del norte de nuestro país se presenta como la alternativa perfecta para escapar del ritmo acelerado de las grandes ciudades. Su ambiente sereno y los paisajes naturales que la rodean brindan el escenario ideal para que los visitantes puedan renovar energías y disfrutar de una estadía reparadora. La tranquilidad de sus calles y la calidez de sus habitantes crean una atmósfera única que permite descansar y relajarse.

Además de su propuesta gastronómica y cultural, Famaillá cuenta con modernas instalaciones para el entretenimiento familiar, destacándose su balneario municipal con atracciones acuáticas para todas las edades. La ciudad también ofrece excursiones educativas y recreativas que permiten a los turistas sumergirse en su historia mientras disfrutan de experiencias enriquecedoras que combinan aprendizaje y diversión en un entorno único.

Famaillá

Dónde queda Famaillá

Famaillá es la ciudad cabecera del departamento del mismo nombre en la provincia de Tucumán. Esta localidad se ubica estratégicamente a pocos kilómetros de San Miguel de Tucumán, separada de la capital provincial por el río Famailla, curso de agua que le otorga su denominación. Su privilegiada ubicación la convierte en un destino fácilmente accesible desde el centro urbano más importante de la provincia, siendo reconocida por los tucumanos por su rica oferta gastronómica, artística y monumental.

Qué puedo hacer en Famaillá

La ciudad tucumana ofrece una amplia variedad de experiencias que permitirán que personas con diferentes intereses y edades encuentren atracciones que les llamen la atención:

  • Participar en la celebración de la Fiesta Nacional de la Empanada, evento anual que se realiza cada septiembre donde se corona al campeón o campeona que elabora la mejor empanada del país. Durante esta festividad, los visitantes pueden degustar las creaciones de los mejores cocineros especializados en este plato tradicional.
  • Explorar el Paseo Temático Histórico ubicado en la calle Centenario, un recorrido que muestra réplicas exactas de los monumentos más importantes de la historia argentina, incluyendo una reproducción fiel del Cabildo de 1810 y la Casa Histórica de la Independencia. Este sitio permite a los turistas fotografiarse junto a estas recreaciones históricas.
  • Recorrer la Galería de la Veneración, un sendero cultural adornado con estatuas y murales que representan diversas figuras religiosas, ofreciendo una experiencia espiritual y artística única en la región.
  • Visitar el Museo de la Industria Azucarera para conocer la historia económica y social de la región, complementando la visita con los restaurantes tradicionales que rodean la zona.
  • Disfrutar del Balneario Municipal durante las temporadas cálidas, un complejo recreativo que cuenta con piletas, toboganes acuáticos, circuitos de tirolesa y un innovador Parque Jurásico que transporta a los visitantes a la era de los dinosaurios, ideal para el entretenimiento familiar durante todo el año.
  • Degustar la exquisita gastronomía local en los restaurantes de ambientación pintoresca que caracterizan a la ciudad, donde se pueden saborear empanadas artesanales y otros platos típicos de la cocina tucumana.
Empanadas

Cómo llegar a Famaillá

Para acceder a Famaillá desde San Miguel de Tucumán, se debe recorrer únicamente 40 kilómetros por la Ruta Nacional 38, que conecta directamente ambas localidades. Este trayecto en auto resulta cómodo y rápido, permitiendo a los visitantes llegar fácilmente a esta ciudad que también es conocida como la Ciudad Melliza o de las Réplicas por sus características reproducciones arquitectónicas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este destino, cercano a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se perfila como una alternativa ideal para una escapada de turismo rural.

Está a solo 100 kilómetros de Buenos Aires y es un destino muy lindo pero que muchos no conocen

Visitar la Casita de Cristal no es un paseo cualquiera: es una experiencia que combina esfuerzo físico, naturaleza pura y un pedacito de historia cordobesa.

Viajar a Córdoba: la casita de cristal que todo turista tiene que conocer

Paul French Gallery sorprende con su ubicación en pleno Palermo, detrás de una gran puerta de hierro.

Escapada en Buenos Aires: el oasis de gastronomía y decoración que tenés que conocer

Este tesoro arqueológico guarda evidencias de poblaciones que vivieron en esta zona durante los últimos 10.000 años.

Turismo en Argentina: está en el norte, es un pueblo secreto y se destaca por su belleza a nivel mundial

Este pueblo conserva sus calles empedradas.

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblo escondido: es de los mejores del mundo

Córdoba Capital no solo se cuenta en plazas, iglesias y edificios coloniales: también late bajo tierra. 

Viajar a Córdoba: 4 lugares que están escondidos bajo tierra

Rating Cero

Juan Amorin y Andrea Rincón conducen la nueva versión de TVR.

¿Querés venir a ver TVR en vivo? ¡Anotate y vení a la tribuna de C5N!

Cande Vetrano rompió el silencio sobre el supuesto romance entre Andrés Gil y Gimena Accardi

Cande Vetrano habló por primera vez sobre el supuesto romance entre Andrés Gil y Gimena Accardi

La modelo reveló un nuevo look y las redes estallaron.

El look de Pampita que dio que hablar: un vestido súper ajustado que será tendencia en verano

De qué se trata este título de Netflix que protagoniza Nico Furtado.
play

Está en Netflix, es una película apasionante y la protagoniza Nico Furtado

María Pedraza protagonizará un thriller erótico neo-noir dirigido por Ben Cookson, donde dará vida a Bianca, mostrando cómo el cambio de look se conecta directamente con su próximo personaje.

La impresionante transformación de María Pedraza: irreconocible

Telaraña, una nueva película estadounidense que llegó a la popular plataforma de streaming, Netflix.
play

De qué se trata Telaraña, la película de suspenso y secuestros que sube en las tendencias de Netflix

últimas noticias

Informron nuevos feriados en el mes en curso

Este feriado confirmado para septiembre 2025 afecta todas las rutinas y lo debés conocer: cuál es

Hace 7 minutos
Juan Amorin y Andrea Rincón conducen la nueva versión de TVR.

¿Querés venir a ver TVR en vivo? ¡Anotate y vení a la tribuna de C5N!

Hace 9 minutos
ARCA informó los valores actuales de la cuota del Monotributo

Cuándo se debe pagar la cuota del monotributo de ARCA en septiembre 2025

Hace 9 minutos
El dólar oficial sigue bajo alta presión mientras se acercan las elecciones nacionales de octubre.

El dólar, en tensa calma cerca del techo de la banda

Hace 25 minutos
Manifestantes incendiaron el Parlamento y otros edificios gubernamentales.

Crisis en Nepal: manifestantes incendiaron el Parlamento tras la renuncia del primer ministro

Hace 30 minutos