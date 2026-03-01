1 de marzo de 2026 Inicio
La receta súper sencilla de cuadraditos de arándanos saludables de Paulina Cocina

Una preparación sin azúcar añadido, con avena y harina de quinoa, que combina sabor cítrico y practicidad para resolver una merienda liviana.

Cuadraditos saludables con arándanos y avena casera.

Cuadraditos saludables con arándanos y avena casera.

  • Paulina Cocina presentó una receta de cuadraditos saludables de arándanos, sin azúcar añadido y con perfil nutritivo.

  • La preparación combina avena, harina de quinoa y cítricos, logrando equilibrio entre dulzor y acidez.

  • Se elabora con ingredientes simples y un procedimiento rápido, apto para cualquier cocina.

  • Puede conservarse en el freezer, lo que la convierte en una alternativa práctica para meriendas o colaciones caseras.

La receta súper sencilla de cuadraditos de arándanos saludables de Paulina Cocina se convirtió en una de las propuestas más comentadas entre quienes buscan una opción dulce sin azúcar añadido y fácil de preparar. La influencer gastronómica volvió a instalar una preparación práctica, con ingredientes accesibles y un procedimiento ágil.

La elaboración combina avena y harina de quinoa como base, junto con arándanos y un toque cítrico de limón o lima que aporta frescura y realza el sabor. El resultado apunta a un equilibrio entre suavidad y acidez, manteniendo un perfil liviano y nutritivo.

Otro de los aspectos destacados es su practicidad: los cuadraditos pueden conservarse en el freezer y utilizarse como alternativa rápida para una merienda o colación. De esta manera, la propuesta se suma a la tendencia de preparaciones caseras que priorizan ingredientes simples y reducen el uso de azúcar refinada sin resignar textura ni aroma.

Cuadraditos de arándanos Paulina 2
Gastronomía saludable: Paulina Cocina apuesta por cuadraditos sin azúcar y con harina de quinoa.

Gastronomía saludable: Paulina Cocina apuesta por cuadraditos sin azúcar y con harina de quinoa.

La receta de cuadraditos de arándanos de Paulina Cocina

La elaboración combina ingredientes húmedos y secos en un procedimiento sencillo. La base incluye huevos, leche y un toque de aceite, mientras que la estructura se logra con avena y harina de quinoa, sumando polvo de hornear para aportar esponjosidad. Los arándanos incorporan jugosidad y un perfil antioxidante, mientras que el jugo y la ralladura de cítricos intensifican el perfume.

Ingredientes

  • 2 huevos
  • ½ taza de leche
  • Jugo y ralladura de 2 limas o 1 limón
  • Endulzante a gusto
  • Un chorrito de aceite
  • ½ taza de avena
  • 1 taza de harina de quinoa
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • Arándanos a gusto

Preparación

  1. Integrar en un bol los huevos, la leche, el jugo cítrico elegido, la ralladura, el aceite y el endulzante hasta lograr una mezcla homogénea.
  2. Añadir la avena, la harina de quinoa y el polvo de hornear, mezclando para evitar grumos y asegurar una textura pareja.
  3. Incorporar los arándanos, frescos o congelados, distribuyéndolos de manera uniforme en la preparación.
  4. Volcar la mezcla en un molde previamente aceitado y cocinar en horno medio durante aproximadamente 25 a 30 minutos, hasta que la superficie esté firme y levemente dorada.
  5. Retirar, dejar enfriar y cortar en porciones cuadradas antes de servir.
Embed
@paulinacocina Si te pinta algo dulce y livianito, guardate esta receta de cuadraditos de avena y arándanos con un toque de limón para la próxima vez que quieras una merienda o postre saludable, sin azúcar y bien facilito, tal como le gusta a ustedes Quedan re suavecitos, y el toque ácido del limón con los arándanos hace que queden espectaculares. Se hacen en un toque y son un antojito ideal para tener guardado en el freezer INGREDIENTES 2 huevos 1/2 taza de leche Jugo y ralladura de 2 limas (o 1 limón) Endulzante (yo usé @Hileret Argentina como siempre, con el Zucra Cocina la medida que le puse es de una cuchara dosificadora, y equivale a 50g de azúcar) 1 chorrito de aceite 1/2 taza de avena 1 taza de harina de quinoa 1 cdita de polvo de hornear Arándanos a gusto Si andás buscando recetas de postres sin azúcar, esta es LA opción. Si no tenés arándanos, funcionan bárbaro igual y quedan con gusto a limón (obvio que lo podés reemplazar por naranja o lima y van como piña) Estos cuadraditos de avena fáciles y saludables te van a salvar más de una merienda. Los prueban y me cuentan! Los tkm, la tía Pauli que les cuida las meriendas #postressinazúcar #recetadulce #recetafácil #recetarápida #recetaconavena #postresaludable #creatorsearchinsights #recetasparadesayuno sonido original - Paulina Cocina

Según se explicó en el video, si no se dispone de arándanos la preparación mantiene su estructura y adquiere mayor protagonismo el sabor a limón. También es posible variar el perfil aromático utilizando naranja o lima. El resultado final son cuadraditos suaves, húmedos y equilibrados, pensados como alternativa dulce con ingredientes nutritivos y fácil resolución.

