24 de junio de 2026 Inicio
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Tradición gaucha y postales europeas: este pueblo cerca de Buenos Aires es perfecto para una escapada

El próximo fin de semana de sol pide asado criollo y recorrida por este lugar rural y tranquilo a solo 113 kilómetros de CABA.

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La escapada campera ideal cerca de CABA para hacer el próximo fin de semana libre. 

La escapada campera ideal cerca de CABA para hacer el próximo fin de semana libre. 

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  • San Antonio de Areco se ubica a 113 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y es una de las escapadas más elegidas de la provincia.
  • El destino combina tradición gaucha, patrimonio histórico y un casco urbano que conserva gran parte de su identidad original.
  • Sus pulperías, museos y talleres artesanales permiten conocer de cerca la cultura criolla bonaerense.
  • La cercanía con CABA y sus múltiples propuestas lo convierten en una opción ideal para un viaje de fin de semana.

A poco más de una hora de la Ciudad de Buenos Aires, San Antonio de Areco se consolidó como uno de los destinos más atractivos para quienes buscan desconectarse de la rutina sin alejarse demasiado. Ubicado sobre la Ruta Nacional 8, a 113 kilómetros de CABA, el pueblo conserva una identidad marcada por la tradición gaucha, la historia y un paisaje urbano que invita a recorrerlo sin apuro.

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Lejos del ritmo de las grandes ciudades, San Antonio de Areco ofrece calles tranquilas, construcciones históricas y espacios que reflejan buena parte de la cultura bonaerense. Su casco antiguo, con edificios de otra época y rincones cargados de memoria, es uno de los principales motivos por los que miles de visitantes llegan durante todo el año.

Cómo es la escapada cerca de Buenos Aires ideal para visitar y disfrutar del fin de semana

Uno de los mayores atractivos de San Antonio de Areco es la sensación de autenticidad que transmite cada uno de sus espacios. La ciudad mantiene intacta gran parte de su patrimonio histórico, con sitios emblemáticos como la Plaza Ruiz de Arellano, la Parroquia San Antonio de Padua y el tradicional Puente Viejo, una de las imágenes más representativas de la localidad.

La historia del pueblo se remonta al siglo XVIII, cuando comenzó a desarrollarse alrededor de una capilla dedicada a San Antonio de Padua. Con el paso de los años, la localidad creció hasta convertirse en un símbolo de la tradición criolla argentina y en una referencia cultural dentro de la provincia de Buenos Aires.

Entre las visitas recomendadas sobresale el Parque Criollo y Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes, un predio que reúne piezas vinculadas al mundo rural y a la figura del autor de Don Segundo Sombra. Dentro del parque también se encuentra la histórica Pulpería La Blanqueada, uno de los puntos más reconocidos del destino.

La experiencia se completa con un recorrido por los talleres de platería, talabartería, soguería y tejidos, oficios que siguen formando parte de la vida cotidiana local. A pocos metros, la costanera del río Areco ofrece un entorno ideal para caminar, descansar y disfrutar de algunas de las postales más características del pueblo.

Además, cada noviembre la ciudad recibe a miles de visitantes durante la Fiesta de la Tradición, una celebración que reúne desfiles, música, artesanías y actividades vinculadas a las costumbres gauchas. Para llegar desde CABA, el acceso más directo es por Acceso Norte y la Ruta Nacional 8. También existen servicios regulares de micros desde Retiro, lo que convierte a San Antonio de Areco en una alternativa accesible para una escapada de fin de semana.

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