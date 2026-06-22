22 de junio de 2026 Inicio
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Este pueblo de Córdoba tiene un nombre muy particular y se destaca por sus atractivos: cuál es

Ubicado en el Valle de Calamuchita, es uno de los pueblos menos conocidos de las sierras cordobesas. Con paisajes naturales, patrimonio histórico, artesanías y una destacada oferta gastronómica, se presenta como una alternativa ideal para quienes buscan una escapada diferente en la provincia.

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Este pueblo de Córdoba tiene un nombre muy particular y se destaca por sus atractivos.

Este pueblo de Córdoba tiene un nombre muy particular y se destaca por sus atractivos.

  • ¿Cual es la joya escondida turistica de Córdoba?
  • Paisajes serranos y naturaleza para disfrutar todo el año.
  • Senderos, caminatas y actividades al aire libre.
  • Historia y arquitectura colonial en un entorno único.
  • Cómo llegar a este destino escondido del Valle de Calamuchita.

Este pueblo de Córdoba tiene un nombre muy particular y se destaca por sus atractivos: se trata de una joya escondida que conquista a los turistas y esta ubicada en el Valle de Calamuchita. Es una pequeña localidad serrana que combina paisajes naturales, historia y una destacada propuesta gastronómica, ¿cuál es?

Este lugar de Córdoba se destaca por su estilo inglés del siglo XX y sus atracciones en la naturaleza. 
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Cuando se habla de este lugar, la mayoría de las personas piensa inmediatamente en las famosas playas de Río de Janeiro. Sin embargo, en Argentina existe una región con el mismo nombre que se convirtio en uno de los destinos más llamativos para quienes buscan naturaleza, tranquilidad y experiencias auténticas en la provincia de la tierra de las sierras.

Con su llamativo nombre, sus paisajes serranos y su rica tradición cultural, este escenario natural se posiciona como una alternativa ideal para quienes desean alejarse de los circuitos turísticos más concurridos. Naturaleza, historia y gastronomía se combinan en este rincón cordobés que sorprende a todos los que lo visitan.

Cuál es el pueblo de Córdoba ideal para visitar y que tiene un nombre llamativo

Copacabana se encuentra en el corazón del Valle de Calamuchita, rodeada de montañas, vegetación y cursos de agua que forman parte de su principal atractivo. Su ubicación estratégica permite combinar la visita con otros destinos turísticos de la región, convirtiéndola en una excelente opción para recorrer las sierras cordobesas.

Además de su entorno natural, la localidad conserva un fuerte patrimonio cultural reflejado en sus construcciones históricas y en las tradiciones de sus habitantes. Entre las actividades más elegidas por los visitantes se destacan las caminatas por senderos serranos, los paseos junto al río y las recorridas en bicicleta por los alrededores.

El pueblo también invita a descubrir su patrimonio histórico a través de una antigua capilla y calles con arquitectura colonial que conservan la identidad de la región. Los artesanos locales ofrecen productos tradicionales, como tejidos, cerámicas y objetos elaborados a mano, ideales para quienes buscan llevarse un recuerdo auténtico.

Uno de los grandes atractivos de Copacabana es su gastronomía. Los viajeros pueden degustar platos típicos de Córdoba elaborados con ingredientes autóctonos y disfrutar de una amplia variedad de productos regionales. Los alfajores artesanales, dulces caseros y licores tradicionales se encuentran entre los productos más buscados por los turistas que recorren la zona y representan una parte fundamental de la identidad local.

Desde la ciudad de Córdoba, el acceso principal se realiza por la Ruta Provincial 5. El recorrido ofrece vistas panorámicas de las sierras y permite disfrutar de algunos de los paisajes más característicos del Valle de Calamuchita. También existen servicios de transporte público que conectan la localidad con distintos puntos de la provincia, facilitando la llegada de visitantes que prefieren viajar sin vehículo propio.

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