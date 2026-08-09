9 de agosto de 2026 Inicio
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Un pueblo de Estados Unidos busca vecinos y ofrece terrenos junto con una ayuda económica

El programa combina beneficios para los nuevos habitantes con el objetivo de darle un nuevo impulso a una pequeña comunidad rural.

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Este pequeño pueblo de Estados Unidos busca nuevos habitantes.

Este pequeño pueblo de Estados Unidos busca nuevos habitantes.

Curtis-ne.gov
  • Una pequeña localidad estadounidense lanzó un plan para atraer nuevos habitantes.
  • La propuesta incluye terrenos gratuitos con servicios básicos ya instalados.
  • Las familias que cumplan con los requisitos también pueden acceder a incentivos económicos.
  • El programa busca fortalecer la comunidad y frenar la pérdida de población.

Cada vez son más las localidades que impulsan iniciativas para atraer nuevos habitantes y frenar la pérdida de población. En ese contexto, un pequeño pueblo de Estados Unidos lanzó un programa que ofrece terrenos sin costo y beneficios económicos para quienes decidan instalarse de forma permanente.

Una localidad italiana lanzó una particular propuesta.
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La propuesta pertenece a Curtis, un pueblo del estado de Nebraska que cuenta con alrededor de 800 habitantes. El objetivo es atraer principalmente a familias jóvenes y personas que buscan un estilo de vida más tranquilo, lejos de las grandes ciudades, mediante la entrega de lotes gratuitos para construir una vivienda.

Curtis ofrece lotes gratuitos para nuevos residentes.

Curtis ofrece lotes gratuitos para nuevos residentes.

Los terrenos ya cuentan con la infraestructura básica necesaria para comenzar una obra. Disponen de calles pavimentadas, conexión a los servicios, agua y electricidad. A cambio, quienes accedan al programa deberán construir una casa dentro de un plazo máximo de dos años y establecer su residencia permanente en el pueblo.

Este es el pueblo estadounidense que busca vecinos para repoblarse

Además de los terrenos gratuitos, Curtis ofrece un incentivo económico para las familias con hijos que se inscriban en las escuelas locales. La ayuda alcanza hasta US$750 para quienes tengan un hijo, hasta US$1250 para familias con dos hijos y llega a US$1750 para aquellas con tres hijos o más. La iniciativa busca fortalecer la comunidad y garantizar el funcionamiento del sistema educativo.

Ubicado en el corazón de las Grandes Llanuras de Estados Unidos, Curtis se caracteriza por sus extensos campos, praderas, zonas agrícolas y pequeñas comunidades rurales. Sin embargo, el programa también establece ciertas obligaciones: los nuevos vecinos deberán afrontar el costo de construcción de la vivienda, cumplir con las normas urbanísticas, pagar los servicios e instalarse de manera definitiva.

Además ofrece incentivos económicos para familias con hijos.

Además ofrece incentivos económicos para familias con hijos.

Si bien vivir en un pueblo de menos de mil habitantes implica contar con menos opciones laborales, comerciales y de entretenimiento, muchos valoran la tranquilidad, la seguridad y el menor costo de vida que ofrece este tipo de localidades. Con este plan, Curtis busca sumar nuevos residentes y asegurar el crecimiento de una comunidad que apuesta por mantenerse activa y evitar la despoblación.

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