Por qué poner vinagre en la bacha de la cocina es un truco clave para que luzca impecable Un sencillo método casero puede ayudar a mantener una de las superficies más utilizadas del hogar, sin malos olores y con un aspecto impecable. Por Agregar C5N en









El vinagre blanco puede ser un aliado económico para limpiar la bacha y eliminar manchas y malos olores.

El vinagre blanco es un aliado económico para la limpieza de la bacha de la cocina.

Su acidez ayuda a remover manchas, grasa y depósitos minerales.

Puede contribuir a reducir malos olores en la pileta y el desagüe.

Aplicarlo periódicamente permite mantener la superficie con una apariencia más limpia y brillante. Por qué poner vinagre en la bacha de la cocina es un truco clave para que luzca impecable: un sencillo hábito de limpieza puede ayudar a eliminar manchas, restos de grasa y malos olores de una de las superficies que más se utilizan en el espacio culinario.

El vinagre blanco puede convertirse en un aliado para la limpieza de la pileta. Aunque es un producto de uso doméstico muy popular, no conviene utilizarlo sobre cualquier superficie. Puede dañar o deteriorar materiales sensibles a los ácidos, como determinadas piedras naturales.

Además, nunca debe mezclarse con lavandina/cloro, ya que puede generar gases peligrosos. Por eso, antes de aplicarlo, es recomendable comprobar qué material tiene la bacha y seguir las indicaciones del fabricante.

Así es el truco del vinagre perfecto para la cocina El vinagre blanco es uno de los productos más utilizados en los trucos de limpieza casera. Gracias a su contenido de ácido acético, puede ayudar a remover determinadas manchas, restos de grasa, depósitos minerales y olores de distintas superficies.

Ayudar a remover marcas de agua y manchas superficiales.

y manchas superficiales. Disminuir algunos malos olores .

algunos malos . Facilitar la limpieza de restos de grasa. Para limpiar la bacha con vinagre, primero hay que retirar todos los restos de comida y suciedad visible. Luego:

Enjuagar la superficie para retirar los residuos.

para retirar los residuos. Colocar vinagre blanco en un pulverizador . Si se prefiere, puede diluirse con agua.

. Si se prefiere, puede diluirse con agua. Rociar la superficie de la bacha , especialmente donde haya manchas o restos de grasa.

, especialmente donde haya manchas o restos de grasa. Dejar actuar durante algunos minutos.

durante algunos minutos. Frotar suavemente con una esponja o paño.

con una esponja o paño. Enjuagar con abundante agua.

con abundante agua. Secar con un paño limpio para evitar marcas.