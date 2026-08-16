16 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Por qué poner vinagre en la bacha de la cocina es un truco clave para que luzca impecable

Un sencillo método casero puede ayudar a mantener una de las superficies más utilizadas del hogar, sin malos olores y con un aspecto impecable.

Por
El vinagre blanco puede ser un aliado económico para limpiar la bacha y eliminar manchas y malos olores.

El vinagre blanco puede ser un aliado económico para limpiar la bacha y eliminar manchas y malos olores.

  • El vinagre blanco es un aliado económico para la limpieza de la bacha de la cocina.
  • Su acidez ayuda a remover manchas, grasa y depósitos minerales.
  • Puede contribuir a reducir malos olores en la pileta y el desagüe.
  • Aplicarlo periódicamente permite mantener la superficie con una apariencia más limpia y brillante.

Por qué poner vinagre en la bacha de la cocina es un truco clave para que luzca impecable: un sencillo hábito de limpieza puede ayudar a eliminar manchas, restos de grasa y malos olores de una de las superficies que más se utilizan en el espacio culinario.

Estos son 5 tips que te van a hacer mejorar en la cocina.
Te puede interesar:

Estos son los cinco trucos que hacen que el momento de cocinar sea mucho más simple

El vinagre blanco puede convertirse en un aliado para la limpieza de la pileta. Aunque es un producto de uso doméstico muy popular, no conviene utilizarlo sobre cualquier superficie. Puede dañar o deteriorar materiales sensibles a los ácidos, como determinadas piedras naturales.

Además, nunca debe mezclarse con lavandina/cloro, ya que puede generar gases peligrosos. Por eso, antes de aplicarlo, es recomendable comprobar qué material tiene la bacha y seguir las indicaciones del fabricante.

Así es el truco del vinagre perfecto para la cocina

El vinagre blanco es uno de los productos más utilizados en los trucos de limpieza casera. Gracias a su contenido de ácido acético, puede ayudar a remover determinadas manchas, restos de grasa, depósitos minerales y olores de distintas superficies.

  • Ayudar a remover marcas de agua y manchas superficiales.
  • Disminuir algunos malos olores.
  • Facilitar la limpieza de restos de grasa.

Para limpiar la bacha con vinagre, primero hay que retirar todos los restos de comida y suciedad visible. Luego:

  • Enjuagar la superficie para retirar los residuos.
  • Colocar vinagre blanco en un pulverizador. Si se prefiere, puede diluirse con agua.
  • Rociar la superficie de la bacha, especialmente donde haya manchas o restos de grasa.
  • Dejar actuar durante algunos minutos.
  • Frotar suavemente con una esponja o paño.
  • Enjuagar con abundante agua.
  • Secar con un paño limpio para evitar marcas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Un menú 100% gluten free, pensado para que pueda ser consumido por personas celíacas.

Sushi sin gluten en Buenos Aires: el restaurante donde toda la carta es apta para celíacos

Gran parte de la materia prima es orgánica y proviene de productores especializados.

La parrilla vegetariana de Villa Crespo donde hongos y brasas constituyen la esencia de la carta

Un sencillo truco permite retrasar la oxidación de la palta y conservar su aspecto y consistencia por más tiempo.

Así es el mejor truco para que la palta no se oxide y mantenga su color

De esta manera vas a lograr unas tapas ideales para tus empanadas.

Así es el truco clave para hacer una masa de empanadas perfecta

Agosto es un buen momento para preparar los espacios verdes y anticiparse a la llegada de la primavera.

Estas son las mejores flores para plantar ahora y que florezcan en primavera

Meditar es regalarnos un momento para volver a nosotros mismos.

Meditación de la luz

Rating Cero

Vera Spinetta construyó una carrera propia en la actuación y también incursionó en la música y la poesía.

Qué fue de la vida de Vera Spinetta, la hija del histórico Luis Alberto Spinetta

Mica Viciconte y Fabián Cubero mostraron en redes sociales parte de la renovación de los exteriores de su hogar.

Pileta, solarium y detalles de diseño: así es el jardín de Mica Viciconte y Fabián Cubero

El actor que se convirtió en símbolo de la comedia gracias a una histórica serie.

Se convirtió en una estrella en 2005 y pasó de la comedia a los papeles más serios: de qué actor se trata

Rochelle Humes modificó su rutina de entrenamiento y logró un gran cambio físico en tiempo récord.

Cambio en tres meses: así fue la sorprendente transformación de la actriz Rochelle Humes

Eva confesó que un famoso dio rienda suelta a su fetiche en un encuentro íntimo. 

"Me sorprendió": Evangelina Anderson reveló el extraño pedido de un famoso en una noche hot

El look de la modelo que marcó tendencia.

Las botas altas vuelven a ser furor en la moda: así fue el look de la China Suárez que sorprendió a todos

últimas noticias

El presidente Javier Milei.

Javier Milei retoma su actividad pública y encabezará un homenaje a José de San Martín con su Gabinete

Hace 19 minutos
Un tren de cargas embistió un auto con seis ocupantes, todos resultaron ilesos. 

Milagro en Córdoba: un tren arrolló un auto y la única ocupante atrapada salió ilesa

Hace 31 minutos
Vera Spinetta construyó una carrera propia en la actuación y también incursionó en la música y la poesía.

Qué fue de la vida de Vera Spinetta, la hija del histórico Luis Alberto Spinetta

Hace 32 minutos
Mica Viciconte y Fabián Cubero mostraron en redes sociales parte de la renovación de los exteriores de su hogar.

Pileta, solarium y detalles de diseño: así es el jardín de Mica Viciconte y Fabián Cubero

Hace 33 minutos
Así podes evitar que se te humedezca la sal.

Truco casero: en qué lugar debés guardar la sal para que no se te humedezca

Hace 33 minutos