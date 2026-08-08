Este pueblo italiano busca más habitantes: ofrece trabajo y alquiler pagos

Este pueblo italiano busca más habitantes y ofrece trabajo y alquiler pagos : un pequeña región lanzó una convocatoria para atraer nuevos residentes y combatir la despoblación. El programa ofrece alojamiento por apenas 1 euro durante un mes a trabajadores remotos, artistas, investigadores, emprendedores y otros profesionales. Dónde queda y cuáles son los requisitos para participar.

En medio de los programas que buscan repoblar pequeños pueblos de Europa, una localidad de Italia volvió a llamar la atención por una particular propuesta: ofrece a determinados profesionales la posibilidad de instalarse durante un mes en una vivienda privada pagando apenas 1 euro de alquiler.

La propuesta no busca solamente atraer personas que ocupen temporalmente una propiedad. Uno de los objetivos centrales es generar un intercambio entre los nuevos visitantes y los habitantes de Ollolai. Quienes participen del programa deben compartir parte de sus conocimientos y experiencia con los vecinos del pueblo. La colaboración puede realizarse de diferentes maneras, como una charla, una clase, un taller, una presentación pública o un proyecto.

Se trata de Ollolai , un pequeño pueblo de alrededor de 1.100 habitantes ubicado en el interior de Cerdeña , una isla italiana situada en el mar Mediterráneo. La iniciativa se llama Work From Ollolai y está dirigida principalmente a personas que pueden trabajar de manera remota y que, además, estén dispuestas a compartir sus conocimientos y experiencias con la comunidad local.

La localidad forma parte del interior de la isla y conserva una fuerte identidad vinculada con la cultura y las tradiciones sardas. Su ubicación también permite combinar el trabajo home office con actividades al aire libre, gastronomía regional y recorridos por diferentes lugares de Cerdeña. El objetivo del municipio es atraer nuevos habitantes y, al mismo tiempo, generar un intercambio de conocimientos que contribuya a revitalizar la vida cotidiana del pueblo.

El programa permite que las personas seleccionadas se instalen durante un período de hasta un mes en un inmueble privado. El alojamiento puede contar con uno o dos dormitorios, dependiendo de la cantidad de huéspedes y de la disponibilidad de las propiedades. No se trata de hoteles ni de departamentos turísticos. Son viviendas particulares preparadas para recibir a los participantes del proyecto. Durante la estadía, el municipio cubre el costo del alquiler y el participante firma un contrato con el propietario. El valor que debe pagar es simbólico: 1 euro por mes.

La estadía prevista es de un mes como máximo: en determinadas situaciones, los organizadores pueden evaluar solicitudes para permanecer durante más tiempo. Un punto importante es que participar de esta iniciativa no otorga residencia permanente en Italia, beneficios migratorios ni ventajas impositivas. Por eso, quienes quieran permanecer en el país durante períodos más extensos deben cumplir con los requisitos migratorios correspondientes. La propuesta no busca solamente atraer personas que ocupen temporalmente una propiedad, uno de los objetivos centrales es generar un intercambio entre los nuevos visitantes y los habitantes de Ollolai.

La postulación se realiza a través del formulario oficial de Work From Ollolai, donde los interesados deben completar sus datos personales, indicar su país de residencia y correo electrónico, señalar las fechas en las que estarían disponibles para viajar y adjuntar su currículum o perfil de LinkedIn. Además, deberán explicar cuáles son sus motivos para participar de la propuesta en tanto la selección queda a cargo de los organizadores y está sujeta a la disponibilidad de los alojamientos.