Así es el truco de cartón y abono que deja perfecto tu jardín para la primavera El método simple y económico aprovecha materiales fáciles de conseguir para mejorar el estado del jardín y preparar el suelo para la próxima temporada. Por Agregar C5N en









Conocé este truco que va a renovar tu jardín de cara a la primavera.

Una técnica sencilla permite preparar el jardín de cara a la primavera.

El procedimiento ayuda a controlar la vegetación no deseada y mejorar las condiciones del suelo.

La propuesta reutiliza materiales cotidianos y evita recurrir a productos químicos.

El proceso requiere varios meses y representa una alternativa económica para renovar el jardín. Con la llegada de los meses más cálidos, mantener el jardín en buenas condiciones puede convertirse en una tarea difícil, especialmente cuando el calor y la falta de agua afectan al césped. Frente a este problema, una técnica conocida como sheet mulching propone reutilizar materiales cotidianos para preparar el suelo. El método permite reducir el crecimiento de malezas y mejorar progresivamente la calidad de la tierra.

Así es el truco con cartón para mejorar tu jardín. Decoesfera La propuesta consiste en cubrir el pasto existente con capas de cartón, de manera que la luz solar no llegue a las plantas que se busca eliminar (hierba y maleza). Al quedar tapada, la vegetación comienza a debilitarse hasta desaparecer, mientras el material utilizado se va descomponiendo. Con el paso del tiempo, los restos se incorporan al suelo y generan mejores condiciones para futuras plantaciones.

Esta alternativa ganó popularidad en distintos lugares como una forma de transformar espacios con poco mantenimiento en sectores aptos para cultivar. Además de aprovechar residuos domésticos, el procedimiento evita recurrir a productos químicos y puede realizarse sin maquinaria pesada. Para obtener buenos resultados, es importante utilizar cartón sin revestimientos brillantes y retirar previamente cintas, etiquetas y grapas.

Cómo es el truco del cartón y el abono para tu jardín El primer paso consiste en distribuir el cartón directamente sobre el césped, procurando cubrir toda la superficie y superponer los bordes para que no queden espacios descubiertos. Después, hay que mojarlo bien con agua para que el material se adhiera al terreno y comience a descomponerse. Sobre esa base húmeda se incorpora una capa de compost o abono orgánico que completa el proceso.

El proceso puede demorar entre 4 y 6 meses. Decoesfera Una vez armado el sistema, la falta de luz y las condiciones de humedad hacen que las raíces del pasto y las malezas se debiliten y terminen descomponiéndose. Los restos vegetales pasan a formar parte del suelo y aportan materia orgánica de manera gradual. El procedimiento requiere paciencia, ya que puede demandar entre cuatro y seis meses, por lo que hacerlo con anticipación permite llegar con el terreno preparado a la primavera.