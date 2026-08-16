Cuál es el pueblo de España que ofrece trabajo fijo y alquiler pago para sumar más vecinos Esta propuesta busca darle una nueva oportunidad a una comunidad rural y atraer a quienes quieran empezar una vida diferente. Por Agregar C5N en









Este pueblito en España busca nuevos habitantes y ofrece trabajo fijo y alquiler gratuito. Red Nacional de Pueblos Acogedores

Un pequeño municipio español busca sumar nuevas familias para combatir la despoblación.

La propuesta incluye una vivienda sin costo de alquiler y un empleo estable.

El programa está dirigido principalmente a familias con hijos en edad escolar.

Los interesados deberán instalarse de forma permanente e integrarse a la comunidad. En medio del problema de despoblación que afecta a distintas zonas rurales de España, un pequeño pueblo de la provincia de Soria lanzó una propuesta para atraer nuevos habitantes. Se trata de Arenillas, una localidad de apenas 40 habitantes que busca incorporar principalmente a familias con hijos en edad escolar. Para lograrlo, puso en marcha un programa que combina vivienda sin costo de alquiler y un puesto de trabajo estable.

Arenillas cuenta únicamente con 40 habitantes. Red Nacional de Pueblos Acogedores La iniciativa es impulsada por el Ayuntamiento junto con la Asociación Cultural de Arenillas y está pensada para quienes estén dispuestos a instalarse de manera permanente en el pueblo. El empleo ofrecido es como albañil y está relacionado con el mantenimiento y la rehabilitación de los edificios municipales. Además, existe la posibilidad de hacerse cargo del bar social, aunque esta tarea no es una condición obligatoria para formar parte del programa.

Uno de los principales atractivos de la propuesta es que la familia seleccionada puede acceder a una vivienda rehabilitada sin pagar alquiler. El municipio ya cuenta con siete casas que fueron recuperadas en los últimos años y una de ellas está destinada al programa de repoblación. A esto se suma el transporte escolar gratuito gestionado por la Junta de Castilla y León para que los chicos puedan asistir al colegio comarcal de Berlanga de Duero.

Así es el pueblo español que busca vecinos para repoblarse Arenillas está ubicado en la comarca de Berlanga, en la provincia de Soria, y se encuentra a menos de tres horas de Madrid. La localidad está rodeada por campos y paisajes característicos de la meseta castellana, con un entorno tranquilo y alejado del ritmo de las grandes ciudades. Pese al éxodo rural que afectó a numerosos municipios de la zona, el pueblo logró mantener relativamente estable su cantidad de habitantes durante las últimas cuatro décadas.

Rodeado por un entorno natural, Arenillas se encuentra a tres horas de Madrid. Red Nacional de Pueblos Acogedores El núcleo urbano conserva viviendas tradicionales y distintas construcciones características de la región. En ese contexto, el trabajo de recuperación realizado por el ayuntamiento y la Asociación Cultural permitió poner en condiciones siete casas. La vivienda destinada al programa forma parte de ese proceso de rehabilitación y permite ofrecer una alternativa habitacional a quienes quieran establecerse en la localidad.

La búsqueda está orientada principalmente a familias con hijos en edad escolar. Red Nacional de Pueblos Acogedores La convocatoria prioriza a familias con hijos en edad escolar, aunque también recibió solicitudes de personas con diferentes perfiles y procedencias. Para ser seleccionados, los interesados deben comprometerse a residir de forma permanente en Arenillas y participar de la vida comunitaria. El puesto de albañil requiere experiencia en el oficio y disposición para colaborar con el mantenimiento de los espacios públicos, mientras que las solicitudes son gestionadas por la Asociación Cultural y el ayuntamiento. Así, el pueblo busca aprovechar esta oportunidad para sumar vecinos y sostener su vida comunitaria a futuro.