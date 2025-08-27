27 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Si querés extender tu longevidad, estos son los hábitos matutinos ideales para implementar

Acciones simples al despertar fortalecen los ritmos circadianos y favorecen el bienestar integral.

Por
Integrar estos siete hábitos permite mejorar la salud física y emocional desde el comienzo del día. 

Integrar estos siete hábitos permite mejorar la salud física y emocional desde el comienzo del día. 

Pexels

Incorporar acciones simples al inicio de la jornada puede marcar una diferencia importante en la salud y el bienestar a largo plazo. Especialistas en nutrición, medicina y neurociencia coinciden en que una rutina matutina bien planificada favorece tanto la vitalidad física como el equilibrio emocional, lo que impacta directamente en la expectativa de vida.

Los adultos de 25 a 44 años son los que muestran los mayores niveles de información.
Te puede interesar:

Dengue: apenas tres de cada diez argentinos se considera bien informado sobre la enfermedad

Los estudios sobre ritmos circadianos muestran que el modo en que comienza el día condiciona procesos clave como la producción hormonal, la digestión y la calidad del sueño. Mantener hábitos constantes desde la mañana permite regular esos ciclos biológicos y, en consecuencia, mejorar la respuesta del cuerpo frente al estrés, la inflamación y el envejecimiento.

Cada práctica que se suma a la rutina, como hidratarse ni bien despertar hasta definir intenciones diarias, contribuye a consolidar un estilo de vida más consciente. Estas conductas no requieren grandes esfuerzos, sino constancia, y pueden convertirse en una estrategia efectiva para prolongar la longevidad de manera natural.

Longevidad
Así lo indicó una investigación de la Universidad Estatal de Ohio, a la vez que halló que residir junto a ríos urbanos podría tener el efecto opuesto

Así lo indicó una investigación de la Universidad Estatal de Ohio, a la vez que halló que residir junto a ríos urbanos podría tener el efecto opuesto

Qué hábitos matutinos son ideales para extender la longevidad

El primer paso recomendado es hidratarse apenas se abren los ojos. Tomar un vaso de agua favorece la digestión, acelera el metabolismo y ayuda a eliminar toxinas acumuladas durante la noche. Según expertos, este gesto simple también mejora la concentración y el equilibrio emocional, reduciendo los efectos de la deshidratación nocturna.

El segundo hábito clave es un desayuno rico en fibra y proteínas vegetales. Opciones como yogur natural, avena con frutos rojos o frutos secos aportan energía sostenida y representan alrededor del 20% de la ingesta calórica diaria, lo que influye directamente en la calidad de la alimentación a lo largo del día.

El movimiento físico breve, aunque dure solo cinco o diez minutos, es otra práctica fundamental. Estiramientos, yoga o una caminata rápida estimulan la circulación, aumentan la flexibilidad y refuerzan los ritmos circadianos. Realizarlos al aire libre potencia aún más sus beneficios.

Longevidad, comida saludable

Activar el sistema nervioso mediante ejercicios somáticos sencillos, como pequeños golpes suaves en distintas zonas del cuerpo, ayuda a reducir el estrés y fortalece la resiliencia. Esta técnica fomenta la conciencia corporal y permite detectar tensiones físicas de manera temprana.

La atención plena también cumple un rol destacado. Escribir un diario, practicar respiración profunda o meditar unos minutos fortalece la claridad mental y protege frente al estrés crónico, factor vinculado a múltiples enfermedades. Es importante elegir la práctica que cada persona pueda sostener en el tiempo.

Running otoño

Definir intenciones y prioridades diarias es otro hábito que contribuye a la productividad y al sentido de propósito. Dedicar unos minutos a pensar o escribir objetivos claros ayuda a mantener el foco durante la jornada.

Finalmente, disfrutar del café matutino, incluso en su versión descafeinada, aporta beneficios para la salud intestinal gracias a compuestos que favorecen la diversidad del microbioma. Investigaciones recientes vinculan este consumo con la presencia de microorganismos que impactan positivamente en la digestión.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Así lo indicó una investigación de la Universidad Estatal de Ohio, a la vez que halló que residir junto a ríos urbanos podría tener el efecto opuesto  

Un estudio reveló qué importancia puede tener una bacteria del intestino para ganar fuerza muscular y longevidad

Se registran casos de dengue en Argentina.

Dengue en Argentina: por qué ya hay nuevos casos en invierno y cómo prevenirlo

Con programas adaptados, asesoramiento profesional y la motivación adecuada, el deporte se convierte en un aliado estratégico para envejecer de manera activa, plena y saludable.

Un estudio reveló cuál es la actividad clave para la longevidad en mayores de 60 años

Una buena higiene del ombligo es fundamental para la salud.

Por qué hay que limpiarse el ombligo una vez por semana, según los médicos

Jeanne Calment alcanzó los 122 años y 164 días, y entre los pilares de su longevidad estaba el aceite de oliva.

Qué 4 ingredientes son claves para agregar a tu dieta y fortalecer la longevidad

La doctora Sara Marín advierte que hábitos de sueño irregulares afectan la salud física y mental a largo plazo.

Una médica advirtió por qué dormir esta cantidad de horas es peligroso: pocos lo sabían

Rating Cero

Staltari contó las internas en la realización de la serie argentina de Netflix.
play

El Eternauta: el dato desconocido de la serie de Netflix que reveló Ariel Staltari

Caerás, una nueva película alemana que ya es tendencia en Netflix y se encuentra entre lo más visto en agosto 2025.
play

De qué se trata Caerás, la erótica película que es de lo más visto en Netflix

Un hombre abandonado, una película emotiva, de superación y perdón, que ya está disponible en netflix y es de lo más visto.
play

Un hombre abandonado es el drama turco que sorprende con su temática de inocencia: cuál es la trama en Netflix

Conocé lo que se sabe sobre el presente amorío de Pedro Pascal

¿Está en pareja? Qué dicen los rumores en Hollywood sobre Pedro Pascal y sus relaciones amorosas

La Tana de Gran Hermano reveló los detalles de su romance con Thiago Medina.

La Tana de Gran Hermano reveló los detalles de su romance con Thiago Medina: "Me dijo que estaba separado"

Nicolás Cabré y Rocío Pardo mostraron su nueva cocina.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo mostraron el increíble antes y después de su cocina

últimas noticias

Tras el silencio por el escándalo de corrupción, el Gordo Dan reapareció para repudiar la violencia contra Milei

Tras el silencio por el escándalo de corrupción, el "Gordo Dan" reapareció para repudiar la violencia contra Milei

Hace 8 minutos
Una de las detenidas por trata de personas es la madre de la vedette.

La Plata: detuvieron a la madre de Ayelén Paleo por trata de personas

Hace 11 minutos
La medida se dictó de cara a las elecciones provinciales del 7 de septiembre.

Elecciones 2025: las boletas de Provincia podrán incluir más de dos fotos de candidatos

Hace 22 minutos
El 47% de los consultados cree que la evolución del mercado laboral será regular.

Reducción de costos: el 66% de las empresas despidió trabajadores en lo que va del año

Hace 27 minutos
La marcha de la UBA para defender el presupuesto universitario.

La UBA le pidió a Milei que no vete la ley de financiamiento universitario

Hace 28 minutos