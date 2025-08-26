Un estudio reveló qué importancia puede tener una bacteria del intestino para ganar fuerza muscular y longevidad

Un estudio realizado en Corea del Sur con ratones evidenció que ciertas bacterias contribuyen a retrasar el deterioro funcional asociado a la edad y a activar genes relacionados con el crecimiento muscular.

Un estudio reciente de científicos surcoreanos reveló un vínculo interesante entre la juventud física y la longevidad, destacando el papel de los microbios intestinales. Publicada en la revista Scientific Reports, la investigación identificó que ciertos microorganismos contribuyen a conservar la fuerza muscular y ejercen un efecto positivo en el envejecimiento. Los animales que recibieron bacterias específicas mantuvieron su potencia muscular y presentaron un deterioro menor con el tiempo.

El hallazgo resulta relevante frente a la sarcopenia, un fenómeno de pérdida progresiva de masa y fuerza muscular que afecta la movilidad y la calidad de vida al envejecer. Según el Dr. Esteban González Ballerga, jefe de gastroenterología del Hospital de Clínicas de la UBA, este proceso constituye una de las principales causas de fragilidad en la vejez. La investigación surcoreana ofrece nuevas perspectivas para entender cómo reducir este deterioro.

Este avance científico evidencia que los microorganismos intestinales pueden influir de manera directa en la fuerza muscular y la salud general, abriendo oportunidades para nuevas estrategias de prevención de la fragilidad. Los resultados sugieren que intervenir sobre la microbiota intestinal podría ser un camino prometedor para favorecer un envejecimiento saludable y mejorar la calidad de vida en las personas mayores.

Un estudio reciente realizado por científicos surcoreanos reveló la compleja relación entre la microbiota intestinal, la fuerza física y la longevidad. Publicada en la revista Scientific Reports, la investigación evidenció que los microorganismos que habitan el intestino cumplen un papel fundamental en el mantenimiento de la salud muscular a lo largo de la vida.

La investigación se centró en la sarcopenia, la pérdida progresiva de masa y fuerza muscular que ocurre con la edad. Este deterioro afecta directamente la movilidad, la independencia y la calidad de vida de las personas mayores, incrementando el riesgo de caídas y fracturas y dificultando la realización de actividades cotidianas. Por esta razón, encontrar formas de mitigar este proceso constituye una prioridad en los estudios sobre envejecimiento.

El equipo surcoreano identificó que ciertos microorganismos intestinales resultan clave para conservar la fuerza muscular. Los animales que recibieron bacterias específicas mantuvieron su potencia muscular y presentaron un deterioro menor con el paso del tiempo, lo que sugiere una conexión directa entre la salud intestinal y la vitalidad física en la tercera edad.

El Dr. Esteban González Ballerga, jefe de gastroenterología del Hospital de Clínicas de la UBA, destacó la relevancia de este hallazgo. Señaló que, a medida que las personas envejecen, la fuerza y la masa muscular disminuyen progresivamente, un fenómeno conocido como sarcopenia que afecta la movilidad y la calidad de vida. Según él, este estudio ofrece nuevas pistas para prevenir la fragilidad al enfocarse en los microbios intestinales, un factor hasta ahora poco considerado.

Este avance científico plantea un cambio en la forma de entender el envejecimiento. En lugar de considerarlo únicamente como un declive inevitable, es posible abordarlo desde una perspectiva más activa, centrada en el cuidado de la microbiota intestinal. Esto abre la puerta al desarrollo de terapias como suplementos probióticos o dietas especializadas para fortalecer el intestino y, a su vez, la salud muscular.

El estudio subraya que la microbiota intestinal funciona como un ecosistema complejo y dinámico que interactúa con todo el cuerpo, desde los sistemas inmunológico y nervioso hasta el muscular. Un desequilibrio en esta población de microorganismos, conocido como disbiosis, puede acelerar el envejecimiento y aumentar la vulnerabilidad a enfermedades crónicas.

En conclusión, este hallazgo no solo resulta prometedor para la ciencia, sino que también ofrece recomendaciones prácticas para la vida diaria. Mantener una alimentación equilibrada y un ecosistema intestinal saludable constituye una estrategia efectiva para conservar la fuerza y favorecer una vida más larga y plena. La longevidad depende no solo de los genes, sino también de los hábitos y del cuidado de los billones de microorganismos que habitan el cuerpo.