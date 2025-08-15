15 de agosto de 2025 Inicio
Si pusiste sal en tus ventanas para combatir el frío, tenés que saber cada cuánto debés renovarla

Las bajas temperaturas del invierno son uno de los problemas que más se busca combatir en esta época. Por ello, se recomienda poner sal en las ventanas. ¿Cómo funciona?

Por
Un truco super facil para evitar la humedad en las ventanas y vidrios.

Un truco super facil para evitar la humedad en las ventanas y vidrios.

Son muchos los trucos que las personas emplean durante el invierno para poder combatir las bajas temperaturas dentro del hogar. Si bien la gran mayoría refiere a altas inversiones, lo cierto es que existe un truco conocido, pero que tiene sus vueltas.

Las bajas temperaturas de esta época del año son uno de los problemas que más se busca combatir en las casas de familia. Por ello, se recomienda poner sal en las ventanas. ¿Cómo funciona? A continuación te contamos todos los detalles del paso a paso para que puedas aplicarlo en tu vivienda.

Cómo es el truco de la sal en las ventanas para combatir el frío y cada cuánto se cambia

Este truco es más sencillo de lo que parece, únicamente consiste en poner un recipiente con sal en la ventana. Este método, sin dudas, trae muchísimos beneficios para el buen mantenimiento de la casa, pero hay una duda que muchos tienen: ¿En qué momento se debe cambiar la sal?

El experto en mantenimiento del hogar Andy Ellis explicó que la sal tiene capacidad de absorber la humedad que se acumula en los marcos de las ventanas y los vidrios. Además, también actúa como deshumidificador natural, evitando que el agua condense y forme gotas que pueden ensuciar el vidrio o mismo dañar la pintura y, también, los marcos de las ventanas.

sal en las ventanas

Por otro lado, es importante saber para qué sirve este método. Según el experto Andy Ellis, la acumulación de la condensación en la casa no es para nada buena, debido a que puede llegar a provocar el crecimiento de moho. Al respecto el experto explicó: “La sal tiene la capacidad de absorber naturalmente la humedad del aire y, esencialmente, lo seca de modo que, cuando entra en contacto con el vidrio, se forman menos gotas de condensación”.

Ellis, experto en mantenimiento del hogar, explicó finalmente que se debe cambiar cuando la sal se apelmace en el recipiente: pueden pasar varios días hasta que eso ocurra. También, aseguró que no es necesario tirar la sal una vez que se humedezca, se le puede dar un golpe de horno o tan solo dejarla secar.

sallllll

