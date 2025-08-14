En sus cuatro estados: cómo podés reciclar el jabón de tu casa sin importar su composición El jabón es uno de los materiales más fáciles de reutilizar. Si le das mucho uso y no sabes qué hacer con los restos, lee atentamente el siguiente artículo. Por







El jabón es uno de los materiales más fáciles de reutilizar. Si le das mucho uso y no sabes qué hacer con los restos, lee atentamente el siguiente artículo. En esta nota te explicamos cómo reciclar jabón. Te proponemos diversas maneras de reutilizar el jabón fácilmente para contaminar menos y ayudar a la sostenibilidad del medio ambiente. Toma apuntes a estos sencillos trucos y pásate a la cultura ecológica.

Con el jabón viejo y usado, te recomendamos hacer nuevo jabón. Este truco tradicional te ayudará a reusar tu jabón de manera eficaz.

Reúne todos los restos de jabón solido que tengas, y colócalos dentro de un recipiente a fuego lento. Evita hervir y calienta a fuego lento unos minutos. El objetivo es conseguir que el agua y el jabón se calienten lo suficiente como para que empiecen a pegarse. Revuelve a menudo.

Cuando se hayan derretido, engrasa dos moldes pequeños de vidrio. Esto hace que sea mucho más fácil de extraer del molde. Permite que el jabón se enfríe y escurra durante unos minutos. De esta manera rápida y sencilla volverás a tener una pastilla de jabón lista para usar.

Es interesante que esperes hasta tener al menos 20 piezas de jabón de mano o tocador. Con el jabón resultante puedes hacer, por ejemplo jabón de tocador. Otro truco ideal para reciclar jabón es hacer jabón líquido. Coloca una olla con agua al fuego y ralla las pastillas de jabón que tengas por casa. Cuando el agua empiece a hervir, échale el jabón rallado y añade un poco de glicerina. Si ves que la mezcla te queda espesa, añádele más agua, recuerda que queremos conseguir jabón líquido. Retira la mezcla, y déjala enfríar en alguna botella.