14 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

En sus cuatro estados: cómo podés reciclar el jabón de tu casa sin importar su composición

El jabón es uno de los materiales más fáciles de reutilizar. Si le das mucho uso y no sabes qué hacer con los restos, lee atentamente el siguiente artículo.

Por
Distintos trucos caseros para reutilizar el jabón de tocador

Distintos trucos caseros para reutilizar el jabón de tocador, super faciles y prácticos.

El jabón es uno de los materiales más fáciles de reutilizar. Si le das mucho uso y no sabes qué hacer con los restos, lee atentamente el siguiente artículo. En esta nota te explicamos cómo reciclar jabón. Te proponemos diversas maneras de reutilizar el jabón fácilmente para contaminar menos y ayudar a la sostenibilidad del medio ambiente. Toma apuntes a estos sencillos trucos y pásate a la cultura ecológica.

Una opción versátil, económica y fácil de incorporar a las comidas diarias.
Te puede interesar:

Un experto en longevidad reveló cuál es el superalimento que todo el mundo se puede permitir

Con el jabón viejo y usado, te recomendamos hacer nuevo jabón. Este truco tradicional te ayudará a reusar tu jabón de manera eficaz.

De qué forma podés reciclar el jabón usado de tu casa

Con el jabón viejo y usado, te recomendamos hacer nuevo jabón. Este truco tradicional te ayudará a reusar tu jabón de manera eficaz. Reúne todos los restos de jabón solido que tengas, y colócalos dentro de un recipiente a fuego lento. Evita hervir y calienta a fuego lento unos minutos. El objetivo es conseguir que el agua y el jabón se calienten lo suficiente como para que empiecen a pegarse. Revuelve a menudo.

Cuando se hayan derretido, engrasa dos moldes pequeños de vidrio. Esto hace que sea mucho más fácil de extraer del molde. Permite que el jabón se enfríe y escurra durante unos minutos. De esta manera rápida y sencilla volverás a tener una pastilla de jabón lista para usar.

Es interesante que esperes hasta tener al menos 20 piezas de jabón de mano o tocador. Con el jabón resultante puedes hacer, por ejemplo jabón de tocador. Otro truco ideal para reciclar jabón es hacer jabón líquido. Coloca una olla con agua al fuego y ralla las pastillas de jabón que tengas por casa. Cuando el agua empiece a hervir, échale el jabón rallado y añade un poco de glicerina. Si ves que la mezcla te queda espesa, añádele más agua, recuerda que queremos conseguir jabón líquido. Retira la mezcla, y déjala enfríar en alguna botella.

recicla-los-restos-jabon

Con restos de jabón podemos crear un producto exfoliante natural de calidad que podrás utilizar en tu baño o ducha. Para ello necesitarás jabón, avena, una esponja natural y agua. Coloca una olla al fuego para que se deshaga el jabón. Te aconsejamos que lo pongas rallado, pues de este modo se fundirá con mayor facilidad. Añade, también, una cucharada de avena y un poco de agua. Remueve la mezcla, colócala en un molde y deja que se enfríe. Una vez esté frío ya podrás usar tu jabón mediante una esponja vegetal para que su efecto exfoliante sea mucho mejor. Dejará tu piel como nueva.

jabon

Noticias relacionadas

Las aplicaciones menos salubles del celular según la Inteligencia Artificial.

¿Están en tu celular? La inteligencia artificial reveló cuáles son las aplicaciones más tóxicas para tu cerebro

Un excelente repelente casero para moscas, recomendado por un usuario de tiktok.

Con este truco casero podés ahuyentar a las moscas de tu hogar definitivamente

El sueño reparador está ligado a la regulación del estado de ánimo, la capacidad de concentración y la prevención de enfermedades.

Cuál es el verdadero significado de que te cueste dormir todas las noches según la psicología

Esta corriente se enmarca dentro del auge del clean look.

No más máscara de pestañas: de qué se trata el ghost lashes, la nueva tendencia para lucir tus ojos

Los trucos de hierbas para sumarle a tus mates

Qué yuyo es ideal para agregarle al mate si tenés que controlar tus niveles de glucemia

La carta recorre clásicos de la cocina internacional con un toque propio.

Comer entre vitrales y mármoles: menús para el mediodía y la noche en un entorno de inspiración francesa

Rating Cero

¿Cuál es la película animada que arrasa en Netflix y le da un giro inesperado al concepto de villano?.
play

Ni tan buenos ni tan malos: cuál es la película animada que es furor en Netflix y reconvierte el concepto de villano

Tren bala, un super estreno de 2022 que ya está disponible en Netflix y podés disfrutar en el mes de agosto 2025.
play

Tren Bala: cómo es la película que protagoniza Brad Pitt y ahora podés ver en Netflix

¿Así era la historia de las cigüeñas?, con humor, aventuras y un giro inesperado a la clásica leyenda, llegó a Netflix una opción para toda la familia.
play

¿Así era la historia de las cigüeñas? Esta película es ideal para ver en familia, llegó a Netflix y divierte a todo el mundo

La actriz llegó a Mallorca acompañada de su nuevo novio, el coach espiritual Jim Curtis.

Coach espiritual: quién es el nuevo novio de Jennifer Aniston y por qué sorprende a todos

Juli Poggio fue noticia por opinar de la pobreza mundial.

Juli Poggio compartió su solución para terminar con el hambre mundial y se viralizó

Estas reiteradas cancelaciones y pausas evidencian la complejidad y las variaciones de rumbo que Marvel Studios enfrentó en su intento de expandir su universo.

Estuvo a punto de aparecer en Infinity War, tenía producciones planeadas pero Marvel lo borró del mapa: qué superhéroe es

últimas noticias

La provincia de Buenos Aires restringe la circulación de camiones durante el fin de semana

La provincia de Buenos Aires restringe la circulación de camiones durante el fin de semana

Hace 9 minutos
Distintos trucos caseros para reutilizar el jabón de tocador, super faciles y prácticos.

En sus cuatro estados: cómo podés reciclar el jabón de tu casa sin importar su composición

Hace 10 minutos
play
¿Cuál es la película animada que arrasa en Netflix y le da un giro inesperado al concepto de villano?.

Ni tan buenos ni tan malos: cuál es la película animada que es furor en Netflix y reconvierte el concepto de villano

Hace 10 minutos
play
Tren bala, un super estreno de 2022 que ya está disponible en Netflix y podés disfrutar en el mes de agosto 2025.

Tren Bala: cómo es la película que protagoniza Brad Pitt y ahora podés ver en Netflix

Hace 10 minutos
Una opción versátil, económica y fácil de incorporar a las comidas diarias.

Un experto en longevidad reveló cuál es el superalimento que todo el mundo se puede permitir

Hace 10 minutos