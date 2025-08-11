Si tenés papel de diario de sobra en tu casa, estos son los mejores consejos para reciclarlo Desde limpiar vidrios hasta hacer manualidades, existen decenas de formas creativas y ecológicas de reutilizarlo en casa y reciclarlo. Por







El papel de diario es uno de los materiales más fáciles de reciclar y reutilizar en el hogar. En lugar de tirarlo, podés darle una segunda vida de forma creativa, práctica y ecológica. Si tenés papel de sobra en tu casa, estos son los mejores consejos para reciclarlo.

Aprovecharlo no solo ayuda a reducir residuos, sino que también puede ahorrarte dinero y convertirse en una solución ingeniosa para varias tareas domésticas. Entre los usos más útiles, puede servir para envolver objetos frágiles antes de guardarlos o mudarte, limpiar vidrios y espejos sin dejar pelusas, o como base para trabajos de jardinería, evitando el crecimiento de malezas. Además, es perfecto para proyectos de manualidades, como papel maché, y para encender el fuego en parrillas y estufas.

Si querés reciclarlo de forma formal, podés juntar una cantidad considerable, atarlo con hilo o cinta y llevarlo a un centro de reciclaje o punto verde cercano. Cuanto más seco y limpio esté el papel, mejor se aprovechará en el proceso. Así, cada hoja que reutilizás o reciclás contribuye a cuidar el medioambiente y a reducir el impacto de los residuos en tu comunidad.

limpiar con diario Cómo reciclar el papel de diario que tengas en tu casa Limpiar vidrios y espejos sin dejar marcas.

Forrar estantes y cajones para protegerlos de la suciedad.

Envolver objetos frágiles al mudarte o guardarlos.

Absorber humedad en zapatos mojados.

Hacer compost, aportando carbono al equilibrio orgánico.

Crear bolsas de papel reciclado para compras pequeñas.

Forrar el suelo al pintar y evitar manchas.

Secar ventanas o parabrisas empañados.

Hacer papel maché para manualidades y esculturas.

Proteger el piso de la jaula de mascotas.

Usarlo como envoltorio de regalo estilo vintage.

Colocar en la heladera para absorber olores.

Encender fuego en parrillas, estufas o chimeneas.

Cubrir plantas en noches de helada ligera.

Fabricar origami o figuras de papel.

Usar como plantilla para cortar patrones en costura.

Forrar la mesa en actividades infantiles con pintura o plastilina.

Crear macetas biodegradables para germinar semillas.

Proteger el suelo del auto cuando hacés trabajos mecánicos.

Hacer sobres artesanales para cartas o invitaciones.