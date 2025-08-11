Si tenés papel de diario de sobra en tu casa, estos son los mejores consejos para reciclarlo

El papel de diario es uno de los materiales más fáciles de reciclar y reutilizar en el hogar. En lugar de tirarlo, podés darle una segunda vida de forma creativa, práctica y ecológica. Si tenés papel de sobra en tu casa, estos son los mejores consejos para reciclarlo.
Aprovecharlo no solo ayuda a reducir residuos, sino que también puede ahorrarte dinero y convertirse en una solución ingeniosa para varias tareas domésticas. Entre los usos más útiles, puede servir para envolver objetos frágiles antes de guardarlos o mudarte, limpiar vidrios y espejos sin dejar pelusas, o como base para trabajos de jardinería, evitando el crecimiento de malezas. Además, es perfecto para proyectos de manualidades, como papel maché, y para encender el fuego en parrillas y estufas.
Si querés reciclarlo de forma formal, podés juntar una cantidad considerable, atarlo con hilo o cinta y llevarlo a un centro de reciclaje o punto verde cercano. Cuanto más seco y limpio esté el papel, mejor se aprovechará en el proceso. Así, cada hoja que reutilizás o reciclás contribuye a cuidar el medioambiente y a reducir el impacto de los residuos en tu comunidad.