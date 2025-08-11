11 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Si tenés papel de diario de sobra en tu casa, estos son los mejores consejos para reciclarlo

Desde limpiar vidrios hasta hacer manualidades, existen decenas de formas creativas y ecológicas de reutilizarlo en casa y reciclarlo.

Por
El papel de diario es uno de los materiales más fáciles de reciclar y reutilizar en el hogar.

El papel de diario es uno de los materiales más fáciles de reciclar y reutilizar en el hogar.

El papel de diario es uno de los materiales más fáciles de reciclar y reutilizar en el hogar. En lugar de tirarlo, podés darle una segunda vida de forma creativa, práctica y ecológica. Si tenés papel de sobra en tu casa, estos son los mejores consejos para reciclarlo.

Existen cietos objetos que deben ser reciclados para evitar la contaminación.
Te puede interesar:

Este producto es habitual para mantener la higiene en tu casa y por eso es fundamental saber reciclarlo: de cuál se trata

Aprovecharlo no solo ayuda a reducir residuos, sino que también puede ahorrarte dinero y convertirse en una solución ingeniosa para varias tareas domésticas. Entre los usos más útiles, puede servir para envolver objetos frágiles antes de guardarlos o mudarte, limpiar vidrios y espejos sin dejar pelusas, o como base para trabajos de jardinería, evitando el crecimiento de malezas. Además, es perfecto para proyectos de manualidades, como papel maché, y para encender el fuego en parrillas y estufas.

Si querés reciclarlo de forma formal, podés juntar una cantidad considerable, atarlo con hilo o cinta y llevarlo a un centro de reciclaje o punto verde cercano. Cuanto más seco y limpio esté el papel, mejor se aprovechará en el proceso. Así, cada hoja que reutilizás o reciclás contribuye a cuidar el medioambiente y a reducir el impacto de los residuos en tu comunidad.

limpiar con diario

Cómo reciclar el papel de diario que tengas en tu casa

  • Limpiar vidrios y espejos sin dejar marcas.
  • Forrar estantes y cajones para protegerlos de la suciedad.
  • Envolver objetos frágiles al mudarte o guardarlos.
  • Absorber humedad en zapatos mojados.
  • Hacer compost, aportando carbono al equilibrio orgánico.
  • Crear bolsas de papel reciclado para compras pequeñas.
  • Forrar el suelo al pintar y evitar manchas.
  • Secar ventanas o parabrisas empañados.
  • Hacer papel maché para manualidades y esculturas.
  • Proteger el piso de la jaula de mascotas.
  • Usarlo como envoltorio de regalo estilo vintage.
  • Colocar en la heladera para absorber olores.
  • Encender fuego en parrillas, estufas o chimeneas.
  • Cubrir plantas en noches de helada ligera.
  • Fabricar origami o figuras de papel.
  • Usar como plantilla para cortar patrones en costura.
  • Forrar la mesa en actividades infantiles con pintura o plastilina.
  • Crear macetas biodegradables para germinar semillas.
  • Proteger el suelo del auto cuando hacés trabajos mecánicos.
  • Hacer sobres artesanales para cartas o invitaciones.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El reciclaje eficiente de baterías de ion-litio puede convertirse en una de las palancas más efectivas para descarbonizar sectores clave como el transporte, la electrónica y el almacenamiento energético.

Este es el nuevo estudio que beneficia el reciclaje de baterías y recupera más del 90% de los metales críticos

10 elementos fundamentales para reciclar desde casa y ayudar al cuidado del medio ambiente.

Estos son los 10 productos a los que debés prestarle atención y no reciclarlos en tu casa: cuál es el motivo

El pequeño cachorro es el primero en nacer en décadas en el Chaco Seco argentino.

La mejor noticia: volvió a nacer un yaguareté en El Impenetrable después de 35 años

La novedosa iniciativa para que las provincias accedan a los Fondos ATN con un enfoque ambiental

La novedosa iniciativa para que las provincias accedan a los Fondos ATN con un enfoque ambiental

Las toallitas húmedas deben ser depositadas únicamente en el contenedor de reciclaje.

Si usás toallitas húmedas en tu casa tenés que conocer cómo reciclarlas: cuáles son los consejos

Los especialistas suelen decir que el desayuno es la comida más importante del día, pero ahora confirmaron en qué horario debería hacerse.

Esta es la peor hora para desayunar si querés vivir muchos años

Rating Cero

Nicki Nicole vio el partido junto a la familia del jugador del Barcelona, Lamine Yamal

Las imágenes que confirman el romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal

Maluma se mostró indignado por presencia de un bebé de un años en su concierto

Maluma retó a una fanática en pleno concierto: "Es un acto de irresponsabilidad"

La lista de los seis últimos estrenos de Marvel que hicieron que se rompiera la era dorada del UCM, ya que fracasaron en taquilla.

Fracasos en taquilla: cuáles son las seis películas de Marvel que dieron pérdidas en sus estrenos

Mi año en Oxford, una película romántica y de comedia que atrapó al público fanático de este estilo de films en la gran N roja.
play

Ideal para el fin de semana: esta película basada en un libro romántico está causando furor en Netflix y tiene algunas polémicas

La inusitada y dolorosa caída del cantante de Dale Q Va

La inusitada y dolorosa caída del cantante de Dale Q' Va

Esta película que forma parte del repertorio de Netflix está siendo muy comentada
play

Cuál es la película de venganza y espías que sorprendió con su estreno en Netflix y estuvo entre lo más visto

últimas noticias

El curso comenzará del 9 de septiembre, y finalizará el 20 de noviembre.

La UBA lanza un curso gratis para profesionalizar a los paseadores de perros

Hace 22 minutos
La Policía busca identificar a los autores del crimen.

Horror en Rosario: sicarios asesinaron a una mujer e hirieron a su hijo adolescente

Hace 27 minutos
El papel de diario es uno de los materiales más fáciles de reciclar y reutilizar en el hogar.

Si tenés papel de diario de sobra en tu casa, estos son los mejores consejos para reciclarlo

Hace 39 minutos
Esta opción, además de brindar un sabor dulce y exótico sin añadir azúcar, aporta beneficios nutricionales que pueden convertir al mate en una bebida todavía más saludable.  

Cuáles son las aplicaciones que más afectan a tu mente según la inteligencia artificial

Hace 46 minutos
play

RAM adelanta la llegada de su pick up mediana con teaser oficial

Hace 48 minutos