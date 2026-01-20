20 de enero de 2026 Inicio
Escapadas de Buenos Aires: dos destinos con laguna para refrescarse en el verano 2026

A corta distancia de la Capital, dos localidades bonaerenses combinan naturaleza, agua y actividades recreativas, y se consolidan como alternativas ideales para descansar y disfrutar al aire libre en los meses de altas temperaturas.

Dos localidades bonaerenses con propuestas al aire libre aparecen como alternativas para descansar en el verano.

  • A poco más de 110 km de CABA hay opciones con playas de agua dulce y actividades acuáticas.
  • Ambos destinos combinan paisaje natural con propuestas para pasar el día o un finde largo.
  • Las lagunas son espacios ideales para mates, picnics, deportes y atardeceres.
  • Se llega en cerca de 2 horas en auto desde Buenos Aires por rutas principales.

La laguna de Chascomús y la de San Miguel del Monte se consolidan como dos opciones muy elegidas para una pausa breve fuera del ritmo urbano durante la temporada estival. Ambas localidades bonaerenses se destacan por sus espejos de agua, la cercanía con la Ciudad de Buenos Aires y una oferta que combina naturaleza, descanso y actividades recreativas, sin necesidad de planificar viajes largos.

La Carabela Santa María, un ícono frente al mar en Santa Teresita.
Turismo en la Costa Atlántica: la impecable Carabela que podés visitar

En el caso de Chascomús, el protagonismo está puesto en una laguna de grandes dimensiones que estructura la vida turística local. Su costanera, los espacios verdes y la infraestructura pensada para el ocio la transformaron en un punto de referencia dentro de las escapadas cortas, con propuestas que van desde deportes náuticos hasta circuitos gastronómicos con vista abierta.

Por su parte, San Miguel del Monte ofrece un perfil más tranquilo, con una laguna rodeada de verde y un ritmo pausado que invita a pasar el día al aire libre. El entorno ribereño, las actividades recreativas y el carácter histórico del pueblo aportan un diferencial para quienes priorizan el descanso y el contacto directo con el paisaje.

CHASCOMUS-
La laguna y la costanera definen la identidad de Chascomús como destino clásico para escapadas estivales.

Chascomús

Ubicada a unos 120 kilómetros de la Capital, Chascomús se apoya en una laguna que supera los 24 kilómetros de perímetro, uno de los espejos de agua más grandes de la provincia. El área costera concentra playas, senderos y sectores preparados para actividades como kayak, pesca deportiva y caminatas, además de amplios espacios para pasar la jornada al aire libre.

La ciudad complementa su atractivo natural con un casco urbano que conserva edificaciones históricas y una agenda cultural activa. Restaurantes, parrillas y cafés frente al agua refuerzan la experiencia turística, especialmente durante los fines de semana y los meses de mayor movimiento.

San Miguel del Monte

A poco más de 110 kilómetros de Buenos Aires, San Miguel del Monte se organiza alrededor de una laguna rodeada por cerca de 15 kilómetros de áreas verdes, ideal para actividades recreativas de bajo impacto. Pesca, deportes náuticos livianos y caminatas al atardecer forman parte de las propuestas más habituales.

San Miguel del Monte -
La laguna y el entorno verde marcan el pulso calmo de San Miguel del Monte durante el verano.

El pueblo conserva una fuerte impronta tradicional, con construcciones históricas y un ritmo sereno que contrasta con los centros turísticos más concurridos. La combinación de naturaleza, servicios básicos y tranquilidad convierte a Monte en una opción muy valorada para quienes buscan desconectar por unas horas o un fin de semana.

Esta comedia cargada de acción con John Cena llegó a Netflix y es furor
play

Esta comedia cargada de acción con John Cena llegó a Netflix y es furor: cuál es

Isak Férriz e Iria del Río destacaron con sus actuaciones en esta película de Netflix. 
play

Es una película española, está en Netflix y dura menos de dos horas

Compartieron unas vacaciones a la vista de todos y formalizaron el vínculo.

Verano romántico: quién es Noe Antúnez, la nueva pareja del Tucu López

Este es el perfume favorito de Gastón Edul: cuánto sale

Este es el perfume favorito de Gastón Edul: cuánto sale

Luciano Castro y Griselda Siciliani están en crisis.

Pia Shaw reveló cómo sigue la relación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani

Ahora llegó un nuevo estreno que es furor en la gran N roja, se trata de Héroe por encargo, la nueva producción estadounidense que escaló rápidamente al top ten en varios países.
play

De qué se trata Héroe por encargo, la comedia de acción que llegó a Netflix y es de lo más visto

