Escapadas de Buenos Aires: dos destinos con laguna para refrescarse en el verano 2026 A corta distancia de la Capital, dos localidades bonaerenses combinan naturaleza, agua y actividades recreativas, y se consolidan como alternativas ideales para descansar y disfrutar al aire libre en los meses de altas temperaturas.







Dos localidades bonaerenses con propuestas al aire libre aparecen como alternativas para descansar en el verano. Wikipedia

A poco más de 110 km de CABA hay opciones con playas de agua dulce y actividades acuáticas.

Ambos destinos combinan paisaje natural con propuestas para pasar el día o un finde largo.

Las lagunas son espacios ideales para mates, picnics, deportes y atardeceres.

Se llega en cerca de 2 horas en auto desde Buenos Aires por rutas principales. La laguna de Chascomús y la de San Miguel del Monte se consolidan como dos opciones muy elegidas para una pausa breve fuera del ritmo urbano durante la temporada estival. Ambas localidades bonaerenses se destacan por sus espejos de agua, la cercanía con la Ciudad de Buenos Aires y una oferta que combina naturaleza, descanso y actividades recreativas, sin necesidad de planificar viajes largos.

En el caso de Chascomús, el protagonismo está puesto en una laguna de grandes dimensiones que estructura la vida turística local. Su costanera, los espacios verdes y la infraestructura pensada para el ocio la transformaron en un punto de referencia dentro de las escapadas cortas, con propuestas que van desde deportes náuticos hasta circuitos gastronómicos con vista abierta.

Por su parte, San Miguel del Monte ofrece un perfil más tranquilo, con una laguna rodeada de verde y un ritmo pausado que invita a pasar el día al aire libre. El entorno ribereño, las actividades recreativas y el carácter histórico del pueblo aportan un diferencial para quienes priorizan el descanso y el contacto directo con el paisaje.

CHASCOMUS- La laguna y la costanera definen la identidad de Chascomús como destino clásico para escapadas estivales. DIARIO CON VOS Chascomús Ubicada a unos 120 kilómetros de la Capital, Chascomús se apoya en una laguna que supera los 24 kilómetros de perímetro, uno de los espejos de agua más grandes de la provincia. El área costera concentra playas, senderos y sectores preparados para actividades como kayak, pesca deportiva y caminatas, además de amplios espacios para pasar la jornada al aire libre.

La ciudad complementa su atractivo natural con un casco urbano que conserva edificaciones históricas y una agenda cultural activa. Restaurantes, parrillas y cafés frente al agua refuerzan la experiencia turística, especialmente durante los fines de semana y los meses de mayor movimiento.