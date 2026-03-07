Malas noticias en Boca: el motivo por el que la llegada de Alan Lescano está en duda El Xeneize tenía dispuesto cerrar a su cuarta incorporación en el mercado de pases, pero el diálogo con la dirigencia de Argentinos Juniors y Gimnasia, no prosperó. Por + Seguir en







Los hinchas deberán esperar para recibir al nuevo refuerzo.

Luego de la salida de Lucas Blondel para llegar a Huracán, Boca tenía todo arreglado para que Alan Lescano se convierta en nuevo refuerzo, pero todo parece indicar que el pase está caído porque no hay acuerdo entre Argentinos Juniors y Gimnasia de La Plata, ambas partes dueñas del pase.

Las condiciones económicas son el problema y la fecha límite para que se concrete el pase es el martes, ya que el cupo finaliza ese día. En La Paternal ven positiva la salida ante la necesidad de sumar dinero, ya que las tempranas eliminaciones en Copa Argentina y Copa Libertadores le afectaron.

Ante esto, el representante de Lescano, Andrés Guglielminpietro, trabaja con las dos partes involucradas para que la transferencia se pueda concretar de manera exitosa, pero la expectativa del jugador ya crece.

Alan Lescano Redes sociales El presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, indicó que es muy difícil venderlo, a causa de que cualquier ecuación económica no les sirve por la dificultad que tendrían para reemplazar al Pipa con el dinero que les quedaría por su venta.