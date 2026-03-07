IR A
Escándalo en Gran Hermano: aseguran que le filtran datos a Andrea del Boca

La participante más famosa de la casa quedó bajo la lupa por supuestas filtraciones, que romperían el aislamiento y ponen en riesgo su juego.

La actriz es una de las famosas que entró a la casa de GH.

  • En febrero, comenzó Gran Hermano y ya surgieron varias polémicas en torno al reality más famoso del país.
  • Andrea del Boca es la participante de la casa con más trayectoria en programas de televisión.
  • La participante mantiene conflictos por el control de la cocina y la limpieza, y ya vivió algunos enfrentamientos.
  • Su hija reveló detalles sobre la estrategia que planeó antes de ingresar a la casa de Gran Hermano.

La casa de Gran Hermano Generación Dorada atraviesa nuevas polémicas a casi dos semanas del comienzo del reality. A las recientes denuncias de "acomodo" en el casting, ahora se suma una nueva acusación sobre la transparencia del juego. La emblemática actriz Andrea del Boca es el centro de este nuevo escándalo que tomó rápidamente protagonismo en la conversación de las redes sociales. Según algunos comentaristas de espectáculos, la actriz cuenta con una ventaja injusta y estaría recibiendo información del "afuera".

La tucumana argumentó que hizo una broma sobre el cigarrillo de marihuana.
Escándalo en Gran Hermano: el descargo de la producción sobre la marihuana en la casa

Del Boca ya tiene roces con algunos de sus compañeros de la casa por los conflictos que se dan en torno a la comida y el mando de la cocina, como también el orden y la limpieza de las áreas compartidas. Hasta el momento, sus principales rivales son Yanina Zilli y Brian Sarmiento, quienes ya cuestionaron sus comportamientos en reiteradas ocasiones.

Andrea del Boca vs Yanina Zilli
Trascendió que la producción podría tomar sanciones disciplinarias ante estos hostrigamientos.

La polémica estalló en las redes sociales, donde los usuarios más atentos detectaron comentarios de la actriz que parecen demostrar un conocimiento muy minucioso de la estrategia que tiene que llevar adelante en la casa. Las sospechas apuntan a que Del Boca podría estar recibiendo datos filtrados.

En plataformas como X, los clips de la actriz analizando el juego en voz alta no pasaron desapercibidos. Muchos usuarios comentaron que la participante más famosa de la casa no solo conoce quiénes son los favoritos, sino que también sabría qué actitudes suyas están siendo cuestionadas. Mientras algunos la defienden y aluden a que es una gran estratega, no son pocos los seguidores del reality que consideran que está siendo “guionada”.

La hija de Andrea del Boca reveló la estrategia de su madre para Gran Hermano 2026

En medio de los rumores, la hija de Andrea del Boca, Anna Chiara, reveló en un programa de streaming detalles sobre la estrategia de su madre en la nueva edición de Gran Hermano.

Según contó, la actriz ya tenía cuidadosamente planeado cuál sería el rol que ocuparía dentro de la casa. “Ella entró con la estrategia del delantal, lo mandó a hacer”, relató.

Además, comentó que siguieron de cerca las ediciones anteriores y se basaron en la estrategia de juego de otros participantes. “Nosotras habíamos visto a Romina Uhrig, a Sandra Priore, y sabíamos que iba a haber un Alfa o una Petrona. La cocina es un lugar de poder y se lo iban a querer sacar”, dijo. Y compartió el consejo que le dio a su madre antes de ingresar: “Yo le dije que se meta un poco y después que se aleje de ese lugar, ya que se la van a picar y van a ganar más protagonismo”.

