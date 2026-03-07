Escándalo en Gran Hermano: aseguran que le filtran datos a Andrea del Boca La participante más famosa de la casa quedó bajo la lupa por supuestas filtraciones, que romperían el aislamiento y ponen en riesgo su juego. + Seguir en







La actriz es una de las famosas que entró a la casa de GH. Redes sociales

En febrero, comenzó Gran Hermano y ya surgieron varias polémicas en torno al reality más famoso del país. Andrea del Boca es la participante de la casa con más trayectoria en programas de televisión. La participante mantiene conflictos por el control de la cocina y la limpieza, y ya vivió algunos enfrentamientos. Su hija reveló detalles sobre la estrategia que planeó antes de ingresar a la casa de Gran Hermano. La casa de Gran Hermano Generación Dorada atraviesa nuevas polémicas a casi dos semanas del comienzo del reality. A las recientes denuncias de "acomodo" en el casting, ahora se suma una nueva acusación sobre la transparencia del juego. La emblemática actriz Andrea del Boca es el centro de este nuevo escándalo que tomó rápidamente protagonismo en la conversación de las redes sociales. Según algunos comentaristas de espectáculos, la actriz cuenta con una ventaja injusta y estaría recibiendo información del "afuera".

Del Boca ya tiene roces con algunos de sus compañeros de la casa por los conflictos que se dan en torno a la comida y el mando de la cocina, como también el orden y la limpieza de las áreas compartidas. Hasta el momento, sus principales rivales son Yanina Zilli y Brian Sarmiento, quienes ya cuestionaron sus comportamientos en reiteradas ocasiones.

Andrea del Boca vs Yanina Zilli Trascendió que la producción podría tomar sanciones disciplinarias ante estos hostrigamientos. Redes sociales La polémica estalló en las redes sociales, donde los usuarios más atentos detectaron comentarios de la actriz que parecen demostrar un conocimiento muy minucioso de la estrategia que tiene que llevar adelante en la casa. Las sospechas apuntan a que Del Boca podría estar recibiendo datos filtrados.

En plataformas como X, los clips de la actriz analizando el juego en voz alta no pasaron desapercibidos. Muchos usuarios comentaron que la participante más famosa de la casa no solo conoce quiénes son los favoritos, sino que también sabría qué actitudes suyas están siendo cuestionadas. Mientras algunos la defienden y aluden a que es una gran estratega, no son pocos los seguidores del reality que consideran que está siendo “guionada”.

La hija de Andrea del Boca reveló la estrategia de su madre para Gran Hermano 2026 En medio de los rumores, la hija de Andrea del Boca, Anna Chiara, reveló en un programa de streaming detalles sobre la estrategia de su madre en la nueva edición de Gran Hermano.