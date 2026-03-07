La impresionante transformación de Guido Süller tras realizarse una cirugía estética El mediático reapareció en televisión con un vendaje en el rostro y explicó el procedimiento quirúrgico que modificó la distancia entre nariz y labio superior. + Seguir en







El antes y después de Guido Süller tras el lifting de labios.

Guido Süller sorprendió al aparecer en televisión con un vendaje tras una intervención estética.

El mediático explicó que el procedimiento buscó corregir la distancia entre la nariz y el labio superior.

La cirugía se realizó con el doctor Garone y se denomina lifting de labios.

Las imágenes del antes y el después generaron repercusión en redes sociales. La reciente aparición pública de Guido Süller generó sorpresa en el mundo del espectáculo. El mediático fue invitado al programa televisivo LAM para hablar sobre la participación de Yanina Zilli en Gran Hermano Generación Dorada y su conflictiva relación con Andrea del Boca dentro de la casa. Sin embargo, el foco de la atención terminó concentrándose en otro detalle: un vendaje visible en su nariz.

Durante la entrevista, Guido Süller explicó que se encontraba recién salido de una cirugía estética. El mediático, que actualmente tiene 64 años, comentó que la intervención no estuvo relacionada con una modificación completa de su nariz o su boca, sino con una corrección específica vinculada al paso del tiempo.

Según relató, el procedimiento buscó acortar la distancia entre la nariz y el labio superior, una característica que puede modificarse con la edad. El propio Süller señaló que con los años esa zona tiende a alargarse y que esa situación puede hacer que los dientes superiores queden menos visibles al sonreír.

El propio Süller aclaró que no se trató de una cirugía de nariz ni de boca en sí misma, sino de una corrección vinculada con esa zona del rostro. Incluso contó con humor que le envió al cirujano imágenes del actor Val Kilmer como referencia estética antes de realizar la operación. Guido Süller operación 2 El médico que operó a Guido Süller explicó que el procedimiento fue un lifting de labios para corregir la elongación y asimetría del labio superior. Más tarde se conocieron detalles del procedimiento cuando el médico que lo intervino, el doctor Garone, explicó que se trató de un lifting de labios. El especialista señaló que el paciente estaba preocupado por la elongación y la asimetría del labio superior, por lo que decidió compartir en redes sociales imágenes del antes y el después del mediático tras la cirugía.