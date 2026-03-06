Claudia Villafañe defendió a Messi tras su visita a la Casa Blanca: "Puede decidir sin pensar qué va a decir el otro"

Claudia Villafañe defendió a Lionel Messi tras su visita a la Casa Blanca: "Puede decidir sin pensar qué va a decir el otro" La empresaria salió a bancar al astro argentino tras la polémica que surgió luego del encuentro con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. "Hay gente que le va a gustar y gente que no", expresó. + Seguir en







Claudia sorprendió al bancar a Messi, tras su visita a Trump.

Claudia Villafañe, la exesposa de la leyenda Diego Maradona, sorprendió a todos al defender al 10 de la Selección argentina, Lionel Messi, tras la polémica visita a la Casa Blanca y su encuentro con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en medio de la guerra en Medio Oriente: "Está en un lugar que puede decidir sin tener que pensar en qué va a decir el otro", expresó.

En una entrevista en Radio La Red, la empresaria y productora bancó al capitán de Inter Miami y esgrimió sus argumentos en medio del revuelo: "La gente es así, hay gente que le va a gustar y gente que no le va a gustar. Yo creo que él está en un lugar que puede decidir sin tener que pensar en qué va a decir el otro. Creo que siempre fue así. Nunca pensó en lo que va a decir la otra persona o la gente que lo quiere o no lo quiere", continuó.

messi trump 1 La visita de Messi a Trump causó revuelo en el país. Además, añadió: "Creo que se mueve por instinto, por lo que él siente que tiene que hacer. Creo que todos nos tenemos que mover así, sin pensar. A veces es más difícil porque todo el mundo opina. Opinan y se creen que tienen la razón también. Pasa mucho en las redes".

En el mismo sentido, a Claudia le preguntaron por su relación con Messi y su familia. "Si me lo encuentro, lo saludo. Recuerdo que estábamos en Miami y Benja (el nieto) lo quiso conocer, con los amigos. Fuimos a la concentración, nos recibió, le presentó a todos los jugadores. Espectacular. Benja estaba enloquecido. Benja sí tiene más relación por su papá. El Mundial lo vivió como uno más de ellos. Él entró dentro de la cancha, estuvo con la familia. Inolvidable", recordó.

Además, en plena entrevista descartó compararse con Antonela Roccuzzo y la llenó de elogios. "Antonela es una reina, es divina. Se empezó a mostrar un poco más como ella, independientemente de decir, bueno, soy yo. Empezó a hacer como un camino. Yo creo que no necesita que yo le diga nada, porque hasta ahora se manejó espectacular, la gente la respeta un montón. Siempre uno ocupa el lugar 'al lado de' y lleva una vida espectacular acompañando a Leo, y ahora siendo ella misma y pudiendo mostrarse también como es".