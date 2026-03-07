IR A
Cuál es la trama de Máquina de guerra, la película que estrenó Netflix y sorprende a todos

Es una película de acción y ciencia ficción que se estrenó globalmente en Netflix ayer, el 6 de marzo de 2026, dirigida, coproducida y coescrita por Patrick Hughes.

En noviembre de 2021

En noviembre de 2021, Patrick Hughes fue contratado para escribir y dirigir una película de ciencia ficción y acción titulada War Machine en Lionsgate, con Alan Ritchson en el papel principal. 

Máquina de guerra (War Machine) es una película de acción y ciencia ficción que se estrenó globalmente en Netflix ayer, el 6 de marzo de 2026, dirigida, coproducida y coescrita por Patrick Hughes. Está protagonizada por Alan Ritchson, Dennis Quaid, Stephan James, Jai Courtney, Esai Morales, Keiynan Lonsdale y Daniel Webber.

Esta producción trata sobre los últimos reclutas de un campo de entrenamiento de operaciones especiales se enfrentan a una fuerza letal de otro mundo.

En noviembre de 2021, Patrick Hughes fue contratado para escribir y dirigir una película de ciencia ficción y acción titulada War Machine en Lionsgate, con Alan Ritchson en el papel principal. En septiembre de 2024, Dennis Quaid, Stephan James, Jai Courtney, Esai Morales, Keiynan Lonsdale y Daniel Webber completaron el elenco de la película, y Netflix adquirió los derechos de distribución de Lionsgate.

Sinopsis de Máquina de guerra, la película de acción de Netflix

La historia sigue a un equipo de élite del Ejército de EE. UU. durante su etapa final de selección. Lo que comienza como un ejercicio de entrenamiento rutinario para Ranger se transforma rápidamente en una pesadilla de supervivencia cuando los soldados deben enfrentarse a una amenaza inimaginable de origen aparentemente no humano.

maquina de guerraaaa

Tráiler de Máquina de guerra

Embed - Máquina de guerra | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Máquina de guerra

El reparto de la película Máquina de Guerra (War Machine), estrenada en Netflix el 6 de marzo de 2026, está encabezado por Alan Ritchson.

A continuación se detallan los actores principales confirmados para esta producción de ciencia ficción y acción:

  • Alan Ritchson: Protagonista principal, conocido por su papel en Reacher.
  • Dennis Quaid: Actor veterano que se une al elenco en un rol destacado.
  • Jai Courtney: Interpreta a uno de los personajes clave en la lucha contra la amenaza extraterrestre.
  • Joshua Diaz: Parte del equipo de Rangers del Ejército de EE. UU..
  • Richard Cotta: Miembro del elenco secundario.
maquina de guerraz
