Chau verano, vuelve el fresco y el mal tiempo a Buenos Aires: a qué hora llueve Regresan las precipitaciones a la ciudad, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta meteorológica por tormentas para varias provincias de Argentina. ¿Cómo seguirá el pronóstico? Por + Seguir en







El centro y norte del país se encuentra bajo alerta por tormentas.

Regresa el mal tiempo y la inestabilidad a la provincia de Buenos Aires, durante el transcurso de la jornada del viernes 6 de marzo se espera una lluvia débil que se mantendrá durante varias horas del mediodía y la tarde. Las precipitaciones se mantendrán durante el fin de semana y las temperaturas no superarán los 25 grados.

En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas para el centro y norte de la Argentina, las provincias afectadas son: Formosa, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.

Las tormentas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/2029867509768143278&partner=&hide_thread=false 6 MAR I #Alertas para hoy:



#Tormenta

Lluvias intensas

50-90 mm

20-50 mm con ráfagas ≥ 70 km/h

Granizo



Temperaturas extremas: #Calor

Efecto leve a moderado en la salud



Más info en https://t.co/GRjfngFWuF pic.twitter.com/iH8J2ZbqiK — SMN Argentina (@SMN_Argentina) March 6, 2026 Se adelanta el otoño: cómo estará el clima durante el fin de semana en CABA El pronóstico extendido para la Buenos Aires anticipa varios días con tiempo cambiante. El viernes estará marcado por la inestabilidad, con lluvias y tormentas durante buena parte de la jornada. La probabilidad de precipitaciones será alta por la mañana y el mediodía, entre 40 y 70%, y luego podrían registrarse chaparrones hacia la tarde y la noche. La temperatura se moverá entre 21 y 25 grados, con viento y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

CABA pronóstico 6-3-26 Captura del SMN. El sábado continuará con condiciones variables. Durante la mañana y parte de la tarde todavía podrían registrarse lluvias aisladas, aunque con menor intensidad que el día anterior. Con el correr de las horas el tiempo tenderá a mejorar, con nubosidad en disminución. La temperatura oscilará entre 20 y 25 grados, mientras que el viento seguirá presente con ráfagas moderadas.

A partir del domingo se espera una mejora más marcada en las condiciones del tiempo. La jornada se presentará con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias, con temperaturas agradables que irán de 19 a 25 grados. El lunes mantendrá características similares, con cielo algo nublado y marcas térmicas entre 18 y 25 grados, en un escenario de tiempo estable. Alerta meteorológicas por tormentas: cuáles son las provincias afectadas Formosa : toda la provincia

: toda la provincia Chaco: toda la provincia.

toda la provincia. Corrientes: toda la provincia.

toda la provincia. Entre Ríos : Concordia - Federación - Federal - Feliciano - San Salvador

: Concordia - Federación - Federal - Feliciano - San Salvador Santa Fe: Belgrano - Castellanos - Las Colonias - San Martín - General Obligado - San Javier – Vera - Nueve de Julio - San Cristóbal - San Justo.

Belgrano - Castellanos - Las Colonias - San Martín - General Obligado - San Javier – Vera - Nueve de Julio - San Cristóbal - San Justo. Córdoba: San Justo - Ischilín - Río Seco - Sobremonte - Tulumba

San Justo - Ischilín - Río Seco - Sobremonte - Tulumba Santiago del Estero : toda la provincia.

: toda la provincia. La Rioja : Arauco - Capital - Castro Barros - Sanagasta

: Arauco - Capital - Castro Barros - Sanagasta Catamarca : Ambato - Ancasti - Capayán - Capital - El Alto - Fray Mamerto Esquiú - La Paz - Paclín - Santa Rosa - Valle Viejo - Zona serrana de Pomán

: Ambato - Ancasti - Capayán - Capital - El Alto - Fray Mamerto Esquiú - La Paz - Paclín - Santa Rosa - Valle Viejo - Zona serrana de Pomán Tucumán: toda la provincia.

toda la provincia. Salta: Capital - Cerrillos - Guachipas - La Viña - Zona baja de Chicoana - Zona baja de La Caldera - Zona baja de Rosario de Lerma - Zona montañosa de Cafayate - General José de San Martín - Yunga de Iruya - Yunga de Orán - Yunga de Santa Victoria

Capital - Cerrillos - Guachipas - La Viña - Zona baja de Chicoana - Zona baja de La Caldera - Zona baja de Rosario de Lerma - Zona montañosa de Cafayate - General José de San Martín - Yunga de Iruya - Yunga de Orán - Yunga de Santa Victoria Jujuy: El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara Pre Puna de Iruya - Pre Puna de Orán - Pre Puna de Santa Victoria