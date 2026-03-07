Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 7 de marzo
El oficial mantiene en Banco Nación los valores de cierre del viernes, al tratarse de una jornada sin operaciones oficiales: $1.385 para la compra y $1.435 para la venta. Las claves de una semana marcada por una tendencia alcista en medio del conflicto bélico en Medio Oriente.
El dólar oficial minorista cotiza este sábado en Banco Nación a los mismos valores de cierre del viernes, al tratarse de una jornada sin operaciones oficiales: $1.385 para la compra y $1.435 para la venta. La divisa viene de arrastrar una semana marcada por una tendencia alcista y el conflicto bélico en Medio Oriente, que desató el valor del oro y petróleo.
En tanto, el dólar mayorista cotiza a $1.416, un 14% por arriba del límite superior de la banda cambiaria, con un volumen operado de u$s425 millones. El dólar blue se comercializa en torno a los $1.415 para la venta, mientras que en el plano bursátil, el dólar MEP cotiza en los $1.437.
Por su parte, el Banco Central extendió durante la semana la racha compradora de la divisa estadounidense y ya acumuló u$s3.000 millones en lo que va del año. El pasado viernes adquirió divisas por u$s40 millones, en su 43ª rueda con saldo positivo, y ya capitaliza u$s3.003 millones en el año, de los cuales u$s291 millones corresponden a marzo.
La escalada bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán impactó de lleno en los mercados energéticos. El cierre del estrecho de Ormuz y la paralización de grandes instalaciones empujan al gas europeo más de 70% en dos días y al Brent por encima de los u$s90, mientras que el dólar subió frente al euro, el yen y el franco suizo, impulsado por el aumento de los precios de la energía y las compras de activos de refugio.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense cotiza a $1.385 para la compra y $1.435 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotiza a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.416 para la venta.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.865,50.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.477,18 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.437,53.