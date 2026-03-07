Continúan las lluvias y el mal tiempo en gran parte de Argentina: rigen alertas por tormentas

En el centro y norte de la Argentina continúa el tiempo inestable, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se esperan lloviznas débiles durante las primeras horas de la jornada del sábado, y un lento incremento del termómetro hacia el mediodía.
El SMN informó que las provincias bajo alerta por tormenta son Misiones, Chaco, Formosa, Jujuy, San Juan, Córdoba, San Luis, La Pampa, Neuquén y Río Negro.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/2030052750600360404&partner=&hide_thread=false
Las mismas podrán estar acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos. También pueden incluir granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 mm, que pueden ser excedidos en forma localizada, informaron desde el SMN.
Cómo estará el clima en CABA: pronóstico extendido para el fin de semana
El sábado comienza con algo de inestabilidad, presentando una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y 40% durante la mañana. Sin embargo, las condiciones mejoran hacia la tarde y noche, con temperaturas que oscilarán entre una mínima de 20° y una máxima de 25°. El viento se mantendrá constante desde el sector este con ráfagas de hasta 50 km/h.
Para el domingo, el panorama es mucho más despejado. Se espera un día con cielo mayormente claro y sin probabilidades de lluvia. La temperatura mínima descenderá levemente a 19°, mientras que la máxima se mantendrá en 25°. Será una jornada con vientos predominantes del sector este y sudeste.