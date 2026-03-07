Continúan las lluvias y el mal tiempo en gran parte de Argentina: rigen alertas por tormentas El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuertes precipitaciones en gran parte del territorio acompañadas por precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas mayores a 60 km/h. Por + Seguir en







Se esperan lloviznas débiles durante la mañana del sábado en CABA.

En el centro y norte de la Argentina continúa el tiempo inestable, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se esperan lloviznas débiles durante las primeras horas de la jornada del sábado, y un lento incremento del termómetro hacia el mediodía.

El SMN informó que las provincias bajo alerta por tormenta son Misiones, Chaco, Formosa, Jujuy, San Juan, Córdoba, San Luis, La Pampa, Neuquén y Río Negro.

Varios sistemas de baja presión están afectando el sur argentino en estos días y provocan un descenso de temperatura en Patagonia pic.twitter.com/xT5OJUOzMo — SMN Argentina (@SMN_Argentina) March 6, 2026 Las mismas podrán estar acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos. También pueden incluir granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 mm, que pueden ser excedidos en forma localizada, informaron desde el SMN.

Cómo estará el clima en CABA: pronóstico extendido para el fin de semana El sábado comienza con algo de inestabilidad, presentando una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y 40% durante la mañana. Sin embargo, las condiciones mejoran hacia la tarde y noche, con temperaturas que oscilarán entre una mínima de 20° y una máxima de 25°. El viento se mantendrá constante desde el sector este con ráfagas de hasta 50 km/h.

Para el domingo, el panorama es mucho más despejado. Se espera un día con cielo mayormente claro y sin probabilidades de lluvia. La temperatura mínima descenderá levemente a 19°, mientras que la máxima se mantendrá en 25°. Será una jornada con vientos predominantes del sector este y sudeste.

CABA 7.3.26 Captura del SMN. SMN Alerta meteorológica por tormentas: las localidades afectadas Misiones: toda la provincia.

toda la provincia. Chaco: Noroeste de Almirante Brown - Noroeste de General Güemes Maipú - Sudeste de Almirante Brown - Sudeste de General Güemes

Noroeste de Almirante Brown - Noroeste de General Güemes Maipú - Sudeste de Almirante Brown - Sudeste de General Güemes Formosa: Bermejo - Matacos - Ramón Lista

Bermejo - Matacos - Ramón Lista Jujuy: El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara.

El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara. San Juan: 9 de Julio - Albardón - Capital - Chimbas - Rawson - Santa Lucía - Zona baja de Pocito - Zona baja de Rivadavia - Zona baja de Sarmiento -Precordillera de Calingasta - Precordillera de Pocito - Precordillera de Rivadavia - Precordillera de Sarmiento - Ullum - Zonda.

9 de Julio - Albardón - Capital - Chimbas - Rawson - Santa Lucía - Zona baja de Pocito - Zona baja de Rivadavia - Zona baja de Sarmiento -Precordillera de Calingasta - Precordillera de Pocito - Precordillera de Rivadavia - Precordillera de Sarmiento - Ullum - Zonda. San Luis: Zona baja de Belgrano - Zona baja de Juan Martín de Pueyrredón- Gobernador Dupuy

Zona baja de Belgrano - Zona baja de Juan Martín de Pueyrredón- Gobernador Dupuy La Pampa: Chalileo - Limay Mahuida - Loventué - Curacó - Lihuel Calel

Chalileo - Limay Mahuida - Loventué - Curacó - Lihuel Calel Neuquén: Precordillera de Las Heras - Precordillera de Luján de Cuyo - Zona baja de Malargüe - Este de Las Heras - La Paz - Lavalle - San Martín - Santa Rosa

Precordillera de Las Heras - Precordillera de Luján de Cuyo - Zona baja de Malargüe - Este de Las Heras - La Paz - Lavalle - San Martín - Santa Rosa Río Negro: Meseta de Pilcaniyeu - Meseta de Ñorquincó - Nueve de Julio - Oeste de El Cuy - Veinticinco de Mayo - Conesa - Meseta de Adolfo Alsina - Meseta de San Antonio - Valcheta.