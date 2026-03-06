Ernestina Pais rompió el silencio tras su choque en Vicente López y reveló un gesto que la salvó La conductora dio detalles sobre el accidente vehicular que protagonizó recientemente. En medio de versiones sobre su salud, la periodista habló con Ángel de Brito y destacó la actitud de la mujer damnificada, quien le brindó una ayuda para superar el crítico episodio. + Seguir en







Ernestina Pais se contactó con Ángel de Brito para aclarar su situación tras el choque que tuvo en Vicente López. LM Neuquén

Ernestina Pais habló sobre el choque que protagonizó en Vicente López para terminar con las especulaciones sobre su estado actual. El episodio generó fuertes rumores tras conocerse su negativa a realizar el test de alcoholemia oficial, por lo que la actriz decidió aclarar los hechos en una charla privada con Ángel de Brito.

Según informó el conductor en el programa LAM, la comunicación con Ernestina fue directa y ella se encontraba "bárbara" e "impecable". "Me llamó muy temprano", relató el periodista ante su panel. Además, De Brito afirmó que ella estaba "muy conmocionada y alterada" por la repercusión pública que tuvo el incidente vial.

Durante la conversación, Pais reconoció la existencia del choque, pero descartó cualquier tipo de recaída. Según explicó el conductor, el siniestro se produjo debido a una crisis de salud repentina. "Le agarró un ataque de pánico, no podía respirar y se empezó a descomponer", detalló.

Embed ERNESTINA PAIS LLAMÓ A ÁNGEL Y LE CONTÓ QUÉ LE PASÓ



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/SRv3gF3Ytp — América TV (@AmericaTV) March 6, 2026 En las redes sociales circularon imágenes de la famosa junto a una señora, ambas apoyadas sobre un automóvil particular. El conductor de América TV aclaró que la persona era "la señora con la que chocó". Rápidamente, la mujer notó que Pais había entrado en crisis e intentó calmarla con sus conocimientos y herramientas.

"La señora se dio cuenta de que Ernestina estaba atravesando un ataque de pánico y le dijo que era profesora de yoga y que respiraran juntas", contó De Brito. La damnificada asistió a la periodista en lugar de iniciar un conflicto legal. "Me puse muy nerviosa. Aunque el choque haya sido una estupidez, me retrotrajo al pasado", le confesó Pais.