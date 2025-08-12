Reciclaje e inclusión: cuál es la iniciativa que se lleva en Mendoza y que beneficia la sostenibilidad

El programa municipal fue protagonista en la Jornada de Economía Circular de Mendoza, promoviendo hábitos responsables de consumo.

El municipio de Guaymallén formó parte activa de la jornada de Economía Circular desarrollada en La Enoteca , organizada por la Dirección de Economía Social del Gobierno de Mendoza . Bajo el lema de la sostenibilidad y la transformación social, el encuentro reunió a diversos actores que impulsan un modelo de producción basado en la reutilización, el reciclaje y la innovación .

Durante la jornada, trece emprendimientos de la economía social expusieron sus productos sustentables , elaborados a partir de materiales reutilizados, reciclados o recuperados . Los puestos ofrecieron espacios de exhibición y comercialización , acercando al público experiencias concretas de economía circular aplicadas al desarrollo local .

Uno de los puntos destacados fue la participación del Grupo de Mujeres de Junín Textil , reconocido por su fuerte compromiso con la inclusión social y la recuperación de residuos textiles .

En representación del gobierno provincial , Lorena Meschini , directora de Economía Social , remarcó la importancia del enfoque circular : “Para nosotros, hablar de economía circular es hablar de inclusión, sostenibilidad y comunidad . Es generar trabajo digno, reconectar con los materiales y reducir el impacto ambiental desde lo local”, expresó.

Entre los proyectos presentados se destacó Eco Dedal , el programa impulsado por la Municipalidad de Guaymallén que promueve la recuperación y reutilización de prendas y retazos textiles . A través de talleres y acciones comunitarias, la iniciativa busca reducir el impacto ambiental de la industria textil —una de las más contaminantes del mundo— y fomentar hábitos responsables de consumo .

También participaron:

Luján de Cuyo, con su emprendimiento de canastas hechas a partir de flejes reciclados, demostrando cómo los residuos industriales pueden convertirse en objetos útiles y de diseño.





, con su emprendimiento de canastas hechas a partir de , demostrando cómo los residuos industriales pueden convertirse en . R-Útil Diseño Sustentable, que recibió un reconocimiento especial por su trabajo en la transformación de descartes en piezas de diseño consciente.

El premio fue realizado por el emprendimiento Más que Maderas, en colaboración con la empresa Maderas Plásticas, como símbolo del valor que tiene la articulación público-privada en la producción sustentable.

La Dirección de Economía Social también presentó el trabajo de la Red de Descartes Textiles, el espacio de Moda Circular y diversos proyectos de reutilización de materiales provenientes de empresas como Holcim, UPS, Sancor Seguros y el Poder Judicial.

Estas iniciativas permiten convertir descartes en oportunidades productivas para más de 9.000 unidades registradas en el sistema RUESyS, consolidando una red de desarrollo sostenible con impacto real en la economía local.